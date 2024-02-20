Второй украинский подросток умер в больнице в Германии

18-летний украинский баскетболист Артем Козаченко умер в больнице от ножевых ранений, полученных им 10 февраля на железнодорожном вокзале в Оберхаузене. Об этом во вторник, 20 февраля, сообщил в Instagram баскетбольный клуб Art Giants Düsseldorf - за него играли Артем и другой украинский баскетболист, 17-летний Владимир Ермаков, который стал жертвой того же нападения и вскоре скончался.

Артем после нападения был помещен в отделение реанимации в больнице, врачи боролись за его жизнь. Однако в последние дни состояние спортсмена настолько ухудшилось, что они не смогли его спасти, говорится в сообщении клуба.

"Как и Вова, Артем пользовался огромной популярностью среди товарищей по команде, тренеров и друзей, все отзывались о нем только положительно. Помимо большого таланта и дисциплинированной преданности баскетболу, Артем был известен как веселый и открытый человек с хорошим чувством юмора (...) Артем и Вова, мы будем помнить вас всегда и хранить в наших сердцах. Покойтесь с миром!", - написали Art Giants Düsseldorf в соцсети.

У полиции нет доказательств, что нападение было ксенофобским

По данным Bild, Владимир и Артем 10 февраля около 8 часов вечера ехали в автобусе из торгового центра Centro на главный вокзал Оберхаузена, чтобы пересесть на поезд до Дюссельдорфа. В автобусе у них возник конфликт с другими молодыми людьми. Свидетели сообщают, что 15-летний немец турецкого происхождения Мерт В. и его товарищи неоднократно провоцировали украинцев, но те старались избежать конфликта. В итоге, пишет таблоид, после того, как подростки вышли из автобуса Мерт В. вытащил нож и "как ошалевший" набросился на ребят, нанеся им девять ножевых ранений. Кроме того, он ранил ножом подростков из своей компании, пытавшихся успокоить его.

В Федерации баскетбола Киева утверждали, что на украинских спортсменов напали "просто за то, что они украинцы". Однако полиция и прокуратура Эссена позже заявили, что "после исчерпывающего опроса свидетелей и анализа доказательных материалов ничего конкретно не указывает на преступление на почве ксенофобии".

Сообщается, что Мерт В., житель Гельзенкирхена, ранее уже задерживался в связи с грабежами и нанесением телесных повреждений другим лицам. После ножевой атаки 10 февраля был задержан также еще один школьник, 14-летний немец с греческими корнями, проживающий в городе Херне. Однако позже его отпустили, поскольку серьезных доказательств совершения им преступления не было.

Расследование продолжается. В МИД Украины заявили, что взяли дело на особый контроль.

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