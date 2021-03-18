Меркель не ожидает смягчения карантинных ограничений в Германии

Отказ от дальнейшего смягчения ограничений в условиях пандемии неизбежен на фоне роста числа инфицированных. Об этом на пресс-конференции в пятницу, 19 марта, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel). Она выступила перед журналистами по итогам телефонных консультаций с премьер-министрами отдельных земель, посвященных кампании вакцинации.

"Мы видим, что ситуация в развитии - очень сложная", - подчеркнула Меркель.

Глава правительства ФРГ: придется прибегнуть к тормозному механизму

Канцлер ФРГ напомнила, что ранее был согласован механизм, в соответствии с которым выход из локдауна будет приостановлен, если средний показатель новых заражений за последние семь дней по всей стране превысит 100 на 100 тысяч жителей. На данном этапе он вплотную приблизился к этой отметке, составив, по данным Института имени Роберта Коха на 19 марта, - 95,6.

"К сожалению, нам придется прибегнуть к этому тормозному механизму", - подчеркнула Меркель, добавив, что она хотела бы, чтобы в этом не было необходимости. "Но подобный (сценарий - Ред.) невозможен", - добавила глава германского кабмина.

При этом она напомнила о намеченной у нее видеоконференции с премьер-министрами федеральных земель 22 марта. Ранее официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) заявил в Берлине, что возвращение к полному локдауну в ФРГ "будет одной из тем в понедельник".

К вакцинации смогут подключиться врачебные практики

Выступая перед журналистами, канцлер ФРГ пообещала, что темпы вакцинации в стране будут увеличены. В данном вопросе "мы можем стать быстрее и гибче", заверила Меркель. "Мы хотим, чтобы хорошо зарекомендовавшая себя немецкая основательность была дополнена большей гибкостью", - отметила она.

По словам главы кабинета, после католической Пасхи 4 апреля врачи общей практики смогут подключиться к процессу вакцинации. До 22 марта решения на этот счет будут вправе принять отдельные земли. Каждая из примерно 50 тыс. врачебных практик в Германии сможет на первом этапе получить примерно 20 доз вакцины. К последней неделе апреля медицинские практики по всей стране будут снабжены почти 3,2 млн доз.

Пяти землям пообещали дополнительные объемы вакцин

Ряду земель Германии, граничащих с Чехией, австрийским Тиролем и Францией предоставят дополнительные объемы вакцин. Как ожидается, ФРГ получит от германо-американской BioNTech/Pfizer по линии ЕС еще 580 млн доз. Значительная их часть будет передана данным землям. Так, Бавария и Саксония получат по 100 тыс. доз соответственно, Саар - 80 тыс., Тюрингия - 30 тыс. и Рейнланд-Пфальц - 20 тыс.

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