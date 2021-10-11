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Людвиг ван Бетховен

Людвиг ван Бетховен (16 декабря 1770 - 26 марта 1827) - немецкий композитор и пианист.

Бетховена часто называют последним представителем венской классической школы и ключевой фигурой западной классической музыки в период между классицизмом и романтизмом. Он, без сомнения, один из наиболее исполняемых композиторов в мире. Самыми значительным в его творческом наследии считаются инструментальные произведения: фортепианные, скрипичные и виолончельные сонаты, концерты для фортепиано, для скрипки, квартеты, увертюры, симфонии.

Das Konterfei von Beethoven neben einer römischen Zehn (X) bei der Generalprobe des Beethoven Orchester Bonn für die von einer KI vollendete 10. Sinfonie Beethovens vor der abendlichen Uraufführung im Telekom Forum. Bonn, 09.10.2021

Искусственный интеллект сочиняет музыку Бетховена 11.10.2021

Машину научили думать как Бетховен, и она завершила незаконченное произведение великого немецкого композитора. Результат представили в его родном городе - Бонне.
unter „Campus Beethovenfest 2021“ Co: Barbara Frommann.

Кризису вопреки: как Бетховен объединяет молодые таланты 31.08.2021

В Бонне собрались молодые музыканты из 15 стран. В рамках проекта DW по поддержке талантов они исполнили сочинение о борьбе с беспомощностью во время кризиса.
Die Urenkelin von Richard Wagner und Intendantin, Nike Wagner, stellt am 28.03.2014 in Bonn (Nordrhein-Westfalen) das Programm für das Beethovenfest vor, das vom 06.09. bis zum 03.10.2014 stattfindet. Foto: Oliver Berg/dpa | Verwendung weltweit

Ника Вагнер: "Фестивали живут переменами и движением" 20.08.2021

Директор Бетховенского фестиваля рассказала DW о семи годах на этом посту и злободневности музыки немецкого композитора в свете трагедий современного мира.
Elderly man playing the sitar beside the Ganges (Ganga) River, Varanasi (Benares), Uttar Pradesh State, India | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Колониальное прошлое и классическая музыка: что не так в университетах Европы? 06.05.2021

Оксфордский университет решил "деколонизировать музыку". Последует ли его примеру Германия? И кому помешали Бетховен, Бах и Моцарт?
6401556 29.11.2020 Protesters holding historical white-red-white flags of Belarus show V-signs during a rally March of neighbours against the Belarus presidential election results in Minsk, Belarus. Viktor Tolochko / Sputnik

Как знак ''виктори'' стал победным 14.01.2021

80 лет назад всемирно известный символ веры в победу - жест "виктори" стал широко использоваться в Европе. Как он возник, причем здесь Бетховен и есть ли в нем что-то плохое?
08.2012 DW Feature Schumann at Pier2 Paavo Järvi 02

Дирижер бременских музыкантов о будущем после пандемии 07.01.2021

Юбилейный год Бетховена по календарю уже завершился, но из-за пандемии праздник был продлен до осени 2021 года. Дирижер Пааво Ярви делится своими мыслями о том, как будет выглядеть концертная жизнь.
Dirigent Daniel Barenboim probt mit dem West-Eastern Divan Orchestra in der Bonner Oper, 16.12.2020 (c) Rick Fulker/DW

В чем сила Бетховена? В Бонне знают 17.12.2020

Прошло 250 лет со дня рождения Людвига ван Бетховена. Его играют, любят, им продолжают восхищаться. Не пропустите кульминацию юбилейного года и бесплатный стрим уникального концерта!
1-B22-A1804-1 (418968) Beethoven / Mähler 1804 Beethoven, Ludwig van Komponist Bonn (getauft) 17.12.1770 - Wien 26.3. 1827. - Porträt. - Gemälde, um 1804, von Willibrord Joseph Mähler (1778-1860). Wien, Wien Museum. E: Beethoven / Mähler / 1804 Beethoven, Ludwig van composer Bonn (baptised) 17.12.1770 - Vienna 26. 3.1827. - Portrait. - Painting, c.1804, by Willibrord Joseph Mähler (1778-1860). Vienna, Wien Museum. F: Beethoven, Ludwig van ; compositeur allemand ; Bonn (baptisé Beethoven, Ludwig van ; compositeur allemand ; Bonn (baptisé ) 17.12.1770 - Vienne 26.3 1827. - Portrait. - Peinture, v. 1804, de Willibrord Joseph M„hler (1778-1860). Vienne, Wien Museum.

10 вещей, которые вы обязаны знать о Бетховене 17.12.2020

В Германии отмечают 250-летие Людвига ван Бетховена. Он тщательно скрывал обстоятельства своей личной жизни. Но все же, что о нем известно? Ликбез по Бетховену.
Beethoven-Statue von Ernst Hähnel und Jacob Daniel Burgschmiet auf dem Münsterplatz mit ehemaligem Hauptpostamt. Das Programm zum Beethoven-Jahr wird wegen der Coronakrise bis 2021 verlängert. Bonn, 12.05.2020 *** Statue of Beethoven by Ernst Hähnel and Jacob Daniel Burgschmiet on the Münsterplatz with former main post office The programme for the Beethoven Year is extended until 2021 due to the corona crisis Bonn, 12 05 2020 Foto:xC.xHardtx/xFuturexImage

250-летие Бетховена: день, которого так ждали 16.12.2020

К этому юбилею долго готовились. Из-за пандемии многие торжества отменили. Но 16 декабря исполняется 250 лет со дня его рождения. Если вы еще не догадались о ком речь, обязательно читаем.
***ACHTUNG: Verwendung nur im Artikel zu Beethoven von Anastassia Boutsko!!!*** Vermutliche Tochter von Beethoven Minona von Stackelberg+++++++++++++++++++++++++ Beethoven, 1804/5. Dieses Porträt von Joseph Willibrord Mähler war bis zu seinem Tod in Beethovens Besitz. https://de.wikipedia.org/wiki/Ludwig_van_Beethoven#/media/Datei:Beethoven18045JosephM%C3%A4hler.jpg Zusendung und Rechteerklärung druch Mail von Anastassia Boutsko am 19.02.2020

У Бетховена была дочь. Так ли это? 15.12.2020

В юбилейный для Бетховена год интерес к его личной жизни - особенно высокий. И одна из тайн, которая многим не дает покоя, - это рождение ребенка. Была ли у композитора внебрачная дочь?
Beethovenfest Jekaterinburg: Philharmonie Jejaterinburg © Philharmonie Jekaterinburg

Почему Бетховенский фестиваль проходит на Урале 24.11.2020

На родине композитора, в Бонне, из-за пандемии от празднования 250-летнего юбилея Бетховена в этом году отказались. Но шанс попасть на Бетховенский фестиваль сейчас есть на Урале.

Beethoven mit E-Gitarre

Без Бетховена не было бы рок-музыки 16.09.2020

Великий немецкий композитор повлиял на "Scorpions" и других современных музыкантов, работающих в самых разных стилях. Как? Об этом - в документальном фильме DW.
Beethovenhalle Bonn, 2020, Beethovenfest

Позор имени Бетховена 15.09.2020

В Бонне, родном городе Бетховена, к 250-летию композитора не успели отремонтировать концертный зал его имени. Театральный коллектив Rimini Protokoll разбирался в причинах долгостроя и в истории знаменитого зала.
Klassik für den Klimaschutz - für DW-Pastorale-Projekt

Бетховен - защитник природы! Прямой эфир "Пасторальной" симфонии из Бонна 05.06.2020

5 июня отмечается Всемирный день окружающей среды. DW проведет концертный марафон из Дома-музея Людвига ван Бетховена в Бонне.
Elisabeth Röckel (Beethoven`s Elise, Portrait aus dem Goethe-Museum Düsseldorf) Die Schutzdauer für das von dieser Datei gezeigte Werk ist nach den Maßstäben des deutschen, des österreichischen und des schweizerischen Urheberrechts abgelaufen. Es ist daher gemeinfrei.

Четыре Элизы и Тереза: кому посвятил Бетховен свой шедевр? 27.04.2020

О том, кому посвящена самая знаменитая миниатюра Бетховена, какой именно Элизе, спорят до сих пор, - в частности, о том, существовала ли вообще эта Элиза.
dpatopbilder - 02.07.2019, Niedersachsen, Hannover: Till Lindemann, Frontsänger von Rammstein, tritt beim Konzert der Band Rammstein in der HDI-Arena auf. Die aus Berlin stammende Gruppe tritt im Rahmen ihrer Europa Stadion Tour in der HDI-Arena auf. ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der Berichterstattung über die Rammstein „Europe Stadion Tour 2019“. Foto: Christophe Gateau/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der Berichterstattung über die Rammstein „Europe Stadion Tour 2019“. +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Rammstein, Бетховен и Серебренников: афиша на 2020 год 02.01.2020

250-летие Бетховена будет отмечаться весь год. Rammstein проедет с туром по стадионам. А Серебренников поставит два спектакля в Берлине. 12 главных культурных событий 2020 года в Германии.
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