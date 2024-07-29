Вагнеры. Криминал посреди немецкой провинции

Вагнеры. Криминал посреди немецкой провинции29 июля 2024 г.
В баварском Байройте в 113-й раз открылся фестиваль музыки знаменитого немецкого композитора Рихарда Вагнера (Richard Wagner). Многочисленных гостей, прибывших сюда со всех стран мира, на лужайке перед входом в театр приветствуют более 100 "золотых" мини-скульптур Рихарда Вагнера.
Своими фигурами, которые тут же становятся популярными, в который раз удивил публику немецкий художник Оттмар Хёрль (Ottmar Hörl). Особенно любителей творчества композитора поразила поза, в которой изображен Вагнер: он склонил голову и, приложив руку к сердцу, кланяется публике. В интервью газете Bayreuther Tageblatt куратор местного Музея Вагнера Оливер Цайдлер (Oliver Zeidler) заявил, что не может себе представить, чтобы Рихард Вагнер кому-либо кланялся. Действительно, как стало известно, скульптор выбрал для основы своей модели не изображение самого Вагнера, а фигуру легендарного израильского пианиста и дирижера Даниэля Баренбойма (Daniel Barenboim).
Украденная коллекция мини-Вагнеров
Кланяющийся Вагнер - третья фигура, которую Хёрль посвятил великому композитору. Первая инсталляция "500 скульптур Вагнера" была представлена в Байройте в 2013 году, когда отмечалась круглая годовщина со дня рождения автора опер "Кольцо Нибелунга", "Тристан и Изольда", "Лоэнгрин", "Тангейзер", "Летучий Голландец" и других. Тогда он был изображен как дирижер во время работы.
Вагнер в другом образе - с раскрытыми для теплых дружеских объятий руками - встречал посетителей фестиваля в 2023 году. "Музыка сама по себе является примирительным жестом, - прокомментировал в одном из интервью Оттмар Хёрль. - Если она правильная, то она может исцелить душу". "Этой маленькой золотой скульптурой художник создал произведение искусства, которое является особенным памятным сувениром, увековечившим не только память о Вагнере, но и о фестивале, и которое порадует своим очарованием многих людей", - говорила об этом артефакте руководительница Байройтского фестиваля Катарина Вагнер (Katharina Wagner). Однако арт-выставка "Добро пожаловать!" 2023 года не долго радовала посетителей: через две недели после открытия все скульптуры, а их было более 100, были похищены неизвестными.
По словам художника, который уже более 20 лет проводит подобные выставки в общественном пространстве разных стран мира, кражи экспонатов - к сожалению, не редкость. Однако, чтобы украли сразу всю экспозицию, - такое произошло впервые. Ущерб был оценен в 12 тыс. евро.
Не только Вагнер
Самыми известными в Германии арт-инсталляциями Хёрля можно назвать "7000 кроликов Альбрехта Дюрера" в Нюрнберге, "Танец с дьяволом. 1250 нацистских гномов" в Штраубинге, "800 Мартинов Лютеров" в Виттенберге, "500 Карлов Марксов" в Трире, "400 скульптур Гёте" во Франкфурте-на-Майне и многие другие. В честь 250-летия Людвига ван Бетховена в Бонне, где родился музыкальный гений, на центральной площади на несколько дней были установлены 700 улыбающихся Людвигов, хотя обычно Бетховена изображают угрюмым и серьезным. Сегодня фигурки часто можно увидеть в витринах боннских магазинов, в общественных местах и ресторанах, в окнах частных домов (коллекция была распродана сразу после показа).
В целом коллекция созданных художником мини-скульптур великих людей довольно внушительна: Людвиг ван Бетховен, Франц Йозеф Штраус, Мартин Лютер, молодой Гете, Карл Маркс, Альберт Эйнштейн, Бертольд Брехт, Готлиб Даймлер, Грета Тунберг и другие. Кроме того, Хёрль известен своими мини-скульптурами птиц и животных, а также другими арт-объектами, которые можно увидеть как в музеях, так и на улицах немецких городов.
Пластмассовые копии, созданные Оттмаром Хёрлем, продаются на его официальной интернет-странице. Например, "Кролик Дюрера" стоит 60 евро, "Дворцовая крыса" - 45 евро, а трио гномов в цветах немецкого флага "Хранители тайн. Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не скажу" высотой 37 сантиметров стоит 140 евро.
Фигуры знаменитых людей оцениваются дороже. Серо-зеленая Грета Тунберг, сидящая на полу со скрещенными ногами, стоит 500 евро (с подписью скульптора - 800 евро). Столько же стоит и Карл Маркс - около метра высотой, в застегнутом на все пуговицы костюме, засунувший правую руку между пуговиц пиджака, а левую в карман. Рихард Вагнер-дирижер из пластика высотой 102 сантиметра пурпурно-фиолетового, темно-синего или бронзового цвета стоит 600, а с подписью художника - 1000 евро. 45-сантиметровый "Рихард Вагнер II" продается за 180 евро с подписью и вдвое дешевле - без.
Кланяющегося Вагнера образца 2024 года можно купить во время проведения Байройтского фестиваля только в сувенирной лавке этого города на Софиенштрассе. После фестиваля - онлайн (на данный момент анонсировано 250 подписанных автором экземпляров). Мини-фигура золотого цвета высотой 46 сантиметров будет стоить 180 евро. За сколько и кому уйдут приветствующие сегодняшнего зрителя оригинальные скульптуры, пока не известно.
В 2024 году Байройтский фестиваль проходит с 24 июля по 27 августа. Его открыла новая версия оперы "Тристан и Изольда", которой дирижировал Семен Бычков - американский музыкант, родившийся в Ленинграде и покинувший Советский Союз в 1974 году.