Вагнеры. Криминал посреди немецкой провинции

В баварском Байройте в 113-й раз открылся фестиваль музыки знаменитого немецкого композитора Рихарда Вагнера (Richard Wagner). Многочисленных гостей, прибывших сюда со всех стран мира, на лужайке перед входом в театр приветствуют более 100 "золотых" мини-скульптур Рихарда Вагнера.

Своими фигурами, которые тут же становятся популярными, в который раз удивил публику немецкий художник Оттмар Хёрль (Ottmar Hörl). Особенно любителей творчества композитора поразила поза, в которой изображен Вагнер: он склонил голову и, приложив руку к сердцу, кланяется публике. В интервью газете Bayreuther Tageblatt куратор местного Музея Вагнера Оливер Цайдлер (Oliver Zeidler) заявил, что не может себе представить, чтобы Рихард Вагнер кому-либо кланялся. Действительно, как стало известно, скульптор выбрал для основы своей модели не изображение самого Вагнера, а фигуру легендарного израильского пианиста и дирижера Даниэля Баренбойма (Daniel Barenboim).

Украденная коллекция мини-Вагнеров

Кланяющийся Вагнер - третья фигура, которую Хёрль посвятил великому композитору. Первая инсталляция "500 скульптур Вагнера" была представлена в Байройте в 2013 году, когда отмечалась круглая годовщина со дня рождения автора опер "Кольцо Нибелунга", "Тристан и Изольда", "Лоэнгрин", "Тангейзер", "Летучий Голландец" и других. Тогда он был изображен как дирижер во время работы.

Скульптор Оттмар Хёрль со своим первым Вагнером в Байройте в 2013 году Фото: David Ebener/dpa/picture alliance

Вагнер в другом образе - с раскрытыми для теплых дружеских объятий руками - встречал посетителей фестиваля в 2023 году. "Музыка сама по себе является примирительным жестом, - прокомментировал в одном из интервью Оттмар Хёрль. - Если она правильная, то она может исцелить душу". "Этой маленькой золотой скульптурой художник создал произведение искусства, которое является особенным памятным сувениром, увековечившим не только память о Вагнере, но и о фестивале, и которое порадует своим очарованием многих людей", - говорила об этом артефакте руководительница Байройтского фестиваля Катарина Вагнер (Katharina Wagner). Однако арт-выставка "Добро пожаловать!" 2023 года не долго радовала посетителей: через две недели после открытия все скульптуры, а их было более 100, были похищены неизвестными.

Посетители Байройтского фестиваля-2023 с удовольствием отвечали на приветствие мини-Вагнеров. Но всю коллекцию украли еще до окончания мероприятий Фото: Alexander Schuhmann/picture alliance

По словам художника, который уже более 20 лет проводит подобные выставки в общественном пространстве разных стран мира, кражи экспонатов - к сожалению, не редкость. Однако, чтобы украли сразу всю экспозицию, - такое произошло впервые. Ущерб был оценен в 12 тыс. евро.

Не только Вагнер

Самыми известными в Германии арт-инсталляциями Хёрля можно назвать "7000 кроликов Альбрехта Дюрера" в Нюрнберге, "Танец с дьяволом. 1250 нацистских гномов" в Штраубинге, "800 Мартинов Лютеров" в Виттенберге, "500 Карлов Марксов" в Трире, "400 скульптур Гёте" во Франкфурте-на-Майне и многие другие. В честь 250-летия Людвига ван Бетховена в Бонне, где родился музыкальный гений, на центральной площади на несколько дней были установлены 700 улыбающихся Людвигов, хотя обычно Бетховена изображают угрюмым и серьезным. Сегодня фигурки часто можно увидеть в витринах боннских магазинов, в общественных местах и ресторанах, в окнах частных домов (коллекция была распродана сразу после показа).

В целом коллекция созданных художником мини-скульптур великих людей довольно внушительна: Людвиг ван Бетховен, Франц Йозеф Штраус, Мартин Лютер, молодой Гете, Карл Маркс, Альберт Эйнштейн, Бертольд Брехт, Готлиб Даймлер, Грета Тунберг и другие. Кроме того, Хёрль известен своими мини-скульптурами птиц и животных, а также другими арт-объектами, которые можно увидеть как в музеях, так и на улицах немецких городов.

Неоновую инсталляцию "Евро" в центре немецкого Франкфурта-на-Майне тоже создал Оттмар Хёрль Фото: Stefan Ziese/imageBROKER/picture alliance

Пластмассовые копии, созданные Оттмаром Хёрлем, продаются на его официальной интернет-странице. Например, "Кролик Дюрера" стоит 60 евро, "Дворцовая крыса" - 45 евро, а трио гномов в цветах немецкого флага "Хранители тайн. Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не скажу" высотой 37 сантиметров стоит 140 евро.

Гномы "Хранители тайн. Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не скажу", придуманные Оттмаром Хёрлем Фото: Hoffmann/Caro/picture alliance

Фигуры знаменитых людей оцениваются дороже. Серо-зеленая Грета Тунберг, сидящая на полу со скрещенными ногами, стоит 500 евро (с подписью скульптора - 800 евро). Столько же стоит и Карл Маркс - около метра высотой, в застегнутом на все пуговицы костюме, засунувший правую руку между пуговиц пиджака, а левую в карман. Рихард Вагнер-дирижер из пластика высотой 102 сантиметра пурпурно-фиолетового, темно-синего или бронзового цвета стоит 600, а с подписью художника - 1000 евро. 45-сантиметровый "Рихард Вагнер II" продается за 180 евро с подписью и вдвое дешевле - без.

Кланяющегося Вагнера образца 2024 года можно купить во время проведения Байройтского фестиваля только в сувенирной лавке этого города на Софиенштрассе. После фестиваля - онлайн (на данный момент анонсировано 250 подписанных автором экземпляров). Мини-фигура золотого цвета высотой 46 сантиметров будет стоить 180 евро. За сколько и кому уйдут приветствующие сегодняшнего зрителя оригинальные скульптуры, пока не известно.

В 2024 году Байройтский фестиваль проходит с 24 июля по 27 августа . Его открыла новая версия оперы "Тристан и Изольда", которой дирижировал Семен Бычков - американский музыкант, родившийся в Ленинграде и покинувший Советский Союз в 1974 году.