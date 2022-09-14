Бетховенский фестиваль-2022: классика на контрастах

Яркая группа людей танцует в пустом бассейне. Одни - в плавках, другие переодеты в русалок, кто-то носит нарукавники и колготки в сеточку, а кто-то - обычную повседневную одежду. "Приходи таким, какой ты есть" - так звучит девиз вечеринки, которую квир-коллектив "Chin Chin" устраивает в разных местах. На Бетховенском фестивале в Бонне они выступают впервые.

"К нашим вечеринкам, на которых всегда присутствуют музыка, искусство и перформанс, может присоединиться каждый", - рассказывает в интервью DW актер и организатор вечеринок Даниэль Брайтфельдер (Daniel Breitfelder). На таких встречах должны чувствовать себя в своей тарелке все - даже те, кто не входит в ЛГБТК-комьюнити, поясняет он. "У нас нет намерения создать новую нишу", - говорит Брайтфельдер, радуясь "чрезвычайному разнообразию" гостей.

"Бетховенфест": концерты для широкой аудитории

Рядом в большой чаше неработающего крытого бассейна Viktoriabad, который на Бетховенском фестивале используют в качестве концертного зала, тенор Бенедикт Кристьянссон исполняет известный песенный цикл Франца Шуберта "Зимний путь" - вот уже несколько часов. Это своего рода 24-часовой певчий марафон и одновременно путь к самопознанию, через который исландский артист испытывает себя и возможности своего голоса.

Вечеринка, организованная квир-коллективом "Chin Chin" Фото: Nicolas Weber

Вряд ли можно было подобрать два еще более не сочетаемых мероприятия, которые отделены друг от друга всего лишь стеклянной панелью. Такие контрасты характеризуют в этом году "Бетховенфест". Это касается и музыкальных стилей, и различных культур. "У нас выступает, например, американская икона и активистка Moor Mother. Ее музыка - это что-то между рэпом, хардкором и электро", - рассказывает в беседе с DW художественный руководитель Бетховенского фестиваля Стивен Вальтер (Steven Walter). К новому альбому исполнительницы специально была сделана аранжировка для оркестра, в сопровождении которого она выступает на фестивале.

"Это довольно необычно для такого классического концертного формата, на котором во второй половине исполняется симфония номер семь Брукнера", - говорит Стивен Вальтер. Для него эта симфония - типично немецкое произведение. А поскольку она была любимым произведением Гитлера, то позволяет затронуть в рамках фестиваля и тему расизма. "Это сочетание и эти резкие контрасты очень захватывающи", - считает худрук "Бетховенфеста". Необычными концертами Вальтер рассчитывает привлечь как можно более разнообразную аудиторию и повысить интерес к мероприятию.

Музыка для всех?

Девиз Бетховенского фестиваля - "Все люди" ("Alle Menschen"). Он подразумевает, что мероприятие охватывает представителей разных социальных слоев, а также беженцев и людей с миграционным прошлым. "Я надеюсь, что мы в итоге откажемся от нашего европоцентричного взгляда, чтобы, допустим, оркестр из Южной Африки мог играть на фестивале не только Бетховена", - отмечает Стивен Вальтер.

Стивен Вальтер, художественный руководитель Бетховенского фестиваля Фото: Patrick Essex/Beethovenfest

В дальнейшем на мероприятии планируют демонстрировать и другие музыкальные традиции. Например, музыку из Колумбии, которая сыграла большую роль в проекте "Beethoven Moves" ("Движения Бетховена") миссии Don Bosco и Бетховенского оркестра под руководством Дирка Кафтана (Dirk Kaftan). Колумбийская молодежь из бедных районов мегаполиса Медельин вместе с молодыми людьми из Германии исполнила Пятую симфонию Бетховена.

Произведение звучало то в оригинале, то в сочетании с латиноамериканскими ритмами и сопровождалось колумбийским народным танцем. С помощью вокальных интерлюдий, экспрессивного танца, битбокса и брейкданса молодые люди смогли рассказать о собственной жизни. Многим из них - как колумбийцам, так и немцам, - танцы помогают на некоторое время отстраниться от реальности, в которой присутствуют коронавирус, война и насилие.

Людвиг ван Бетховен - образец для подражания

Молодые люди из Колумбии до этого не были знакомы с классической музыкой, но Бетховен их тронул, говорит в беседе с DW руководитель проекта Рита Баус (Rita Baus). По ее словам, этот композитор им импонирует, так как он не прекратил писать музыку даже после того, как потерял слух. "Они сказали мне: "Если такой известный композитор не сдался, то и мы не сдадимся", - вспоминает Баус.

Тенор Бенедикт Кристьянссон на Бетховенском фестивале Фото: Niclas Weber Beethovenfest Bonn

Над тем, как организовать концерты в разных музыкальных направлениях, организаторы Боннского фестиваля еще работают. "Важный результат этого фестиваля - стратегия, нацеленная на будущее. Мы хотим видеть тему разнообразия неотъемлемой частью "Бетховенфеста" в последующие три года", - поясняет Стивен Вальтер.

Команда, работающая над программой фестиваля, уже составила так называемую "Белую книгу" и определила наиболее важные аспекты. Равноценное отношение должно быть не только к музыкальным традициям разных стран. Организаторы намерены также уделять внимание равноправию женщин, приглашая их как композиторов, исполнительниц и, по возможности, дирижеров. Помимо этого, фестиваль будет обращен к людям, находящимся в "неблагоприятных обстоятельствах". "Их взгляд на мир мы хотели бы видеть в контексте искусства и в рамках совместной рефлексии - не в какой-то отдельной нише, а путем включения в общую программу", - говорится в "Белой книге". В конце фестиваля, который завершится 17 сентября, этот документ планируют обсудить со зрителями.

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