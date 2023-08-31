Представьте себе, зелененьким он был! Бетховен и экология

"Джоли видит зеленое", - под таким интригующим названием организаторы Бетховенского фестиваля решили привлечь совсем юную аудиторию. Фестиваль стартует сегодня, 31 августа, а билетов на этот концерт, который пройдет 4 сентября в штаб-квартире "немецкой почты" - DHL Group, уже не осталось.

Заинтересовать самую юную публику музыкой и экологией, а также воодушевить детей на будущее, - такой целью устроители Бетховенского фестиваля, который продлится в Бонне до 24 сентября, задались неслучайно. Дело в том, что Бетховенский фестиваль-2023 проходит под знаком природозащиты.

"Музыка о жизни" - таков девиз самого главного мероприятия в городе, где 16 декабря 1770 года родился Людвиг ван Бетховен (Ludwig van Beethoven). Как отметил художественный руководитель фестиваля Стивен Вальтер (Steven Walter), представляя программу весной этого года, "тот факт, что на планете вообще существует жизнь, и то, как она находит выражение во всех формах и цветах, - это чудо, которым слишком мало восхищаются". Сам Бетховен с этим согласился бы, уверен Вальтер. Ведь не зря автора "Пасторальной" экоактивисты считают своим предшественником и соратником. "Представьте себе, представьте себе, зелененьким он был!"

Интендант Стивен Вальтер представил программу Бетховенского фестиваля в апреле этого года на природе Фото: Michael Staab/Beethovenfest 2023

Под руководством Стивена Вальтера это уже второй Бетховенский фестиваль. Если девизом первого стало "Все люди" , заимствованное из финала Девятой симфонии Бетховена с ее знаменитым гимном свободе, то в следующем году главной темой фестиваля будет демократия.

В 2023 году в Бонне пройдет более 70 концертов на 33 разных площадках с известными исполнителями и молодыми талантами в рамках проекта "Кампус" (Campus), организаторами которого являются Бетховенский фестиваль и медиакомпания Deutsche Welle на протяжении более 20 лет. В этом году в центре внимания окажутся музыканты и исполнители из Афганистана и Ирана. Концерт "Кампуса" пройдет 14 сентября в зале Боннского университета.

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