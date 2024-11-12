Уникальные ноты немецкого композитора вернулись в Лейпциг

Архив немецкого композитора Иоганна Себастьяна Баха в Лейпциге (Bach-Archiv Leipzig) выкупил из частного владения до сих пор неизвестную рукопись немецкого композитора Феликса Мендельсона-Бартольди (Felix Mendelssohn-Bartholdy). Речь идет о сочиненной Мендельсоном в 1846 году фортепианной партии к Партите ми мажор Иоганна Себастьяна Баха (Johann Sebastian Bach) для скрипки соло - последнему произведению Баха из серии "Шесть сонат и партит". Как сообщили в понедельник, 11 ноября, представители архива - это уникальный документ Лейпцигской школы, направления в немецкой музыке XIX века, возникшего в связи с деятельностью Лейпцигской консерватории и ее основателя Феликса Мендельсона-Бартольди.

Мендельсон, являвшийся в то время капельмейстером лейпцигского оркестра "Гевандхауса", посвятил новую фортепианную партию своему другу, скрипачу-виртуозу и концертмейстеру оркестра Фердинанду Давиду (Ferdinand David). Это произведение было обнаружено в архиве в Лондоне только в конце 1990-х годов и после продажи на аукционе оказалось в частных руках.

За какую сумму Лейпцигскому архиву Баха удалось приобрести эту важную для коллекции рукопись, не сообщается. Однако, как отметил в разговоре с информационным агентством epd директор архива Петер Вольны (Peter Wollny), сделка стала возможной, в первую очередь, благодаря содействию предпринимателя и коллекционера произведений искусств Аренду Эткеру (Arend Oetker), который также является представителем попечительского совета Фонда Баховского архива в Лейпциге.

Популяризатор немецкой музыки

Немецкий композитор, виртуозный пианист и талантливый педагог и дирижер Феликс Мендельсон-Бартольди, является одним из самых выдающихся представителей романтического направления в классической музыке. Родившийся в 1809 году в Гамбурге композитор оставил после себя богатое творческое наследие, которое включает известный во всем мире "Свадебный марш", написанный им в числе других музыкальных произведений для шекспировской пьесы "Сон в летнюю ночь" в 1842 году. Своей главной задачей Феликс Мендельсон-Бартольди считал популяризацию и продвижение немецкой музыкальной культуры и прежде всего творчества Иоганна Себастьяна Баха (Johann Sebastian Bach). Важным жестом стало исполнение под управлением Мендельсона в 1829 году в Берлине, после столетнего забвения, одного из самых масштабных шедевров Баха, оратории "Страсти по Матфею", что способствовало возрождению интереса к личности и творчеству великого композитора.

Большое историческое значение имеет таже деятельность Феликса Мендельсона-Бартольди в качестве дирижера и руководителя лейпцигского оркестра "Гевандхауса". Под его руководством были впервые исполнены последняя симфония Франца Шуберта (Franz Peter Schuber), ряд ораторий Георга Фридриха Генделя (Georg Friedrich Händel), Девятая симфония Людвига ван Бетховена (Ludwig van Beethoven) и другие. Как дирижер он установил ориентиры, которые и по сей день формируют стандарты в этой сфере. Не менее важной исторической вехой стало основание Мендельсоном в 1843 году Лейпцигской консерватории - первого высшего музыкального учебного заведения в Германии.