  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Распад коалиции в ФРГВойна в УкраинеСитуация в Беларуси
КультураГермания

Уникальные ноты немецкого композитора вернулись в Лейпциг

Елена Дожина
12 ноября 2024 г.

Неизвестная до сих пор рукописная партитура композитора Феликса Мендельсона, прибретенная на аукционе, пополнила коллекцию Лейпцигского архива Баха.

https://p.dw.com/p/4mvIH
Бюст немецкого композитора Феликса Мендельсона-Бартольди в дрезденском музее Альбертинум
Бюст немецкого композитора Феликса Мендельсона-Бартольди в дрезденском Музее изобразительных искусств АльбертинумФото: Sebastian Kahnert/dpa/picture alliance

Архив немецкого композитора Иоганна Себастьяна Баха в Лейпциге (Bach-Archiv Leipzig) выкупил из частного владения до сих пор неизвестную рукопись немецкого композитора Феликса Мендельсона-Бартольди (Felix Mendelssohn-Bartholdy). Речь идет о сочиненной Мендельсоном в 1846 году фортепианной партии к Партите ми мажор Иоганна Себастьяна Баха (Johann Sebastian Bach) для скрипки соло - последнему произведению Баха из серии "Шесть сонат и партит". Как сообщили в понедельник, 11 ноября, представители архива - это уникальный документ Лейпцигской школы, направления в немецкой музыке XIX века, возникшего в связи с деятельностью Лейпцигской консерватории и ее основателя Феликса Мендельсона-Бартольди.

Мендельсон, являвшийся в то время капельмейстером лейпцигского оркестра "Гевандхауса", посвятил новую фортепианную партию своему другу, скрипачу-виртуозу и концертмейстеру оркестра Фердинанду Давиду (Ferdinand David). Это произведение было обнаружено в архиве в Лондоне только в конце 1990-х годов и после продажи на аукционе оказалось в частных руках.

За какую сумму Лейпцигскому архиву Баха удалось приобрести эту важную для коллекции рукопись, не сообщается. Однако, как отметил в разговоре с информационным агентством epd директор архива Петер Вольны (Peter Wollny), сделка стала возможной, в первую очередь, благодаря содействию предпринимателя и коллекционера произведений искусств Аренду Эткеру (Arend Oetker), который также является представителем попечительского совета Фонда Баховского архива в Лейпциге.

Популяризатор немецкой музыки

Немецкий композитор, виртуозный пианист и талантливый педагог и дирижер Феликс Мендельсон-Бартольди, является одним из самых выдающихся представителей романтического направления в классической музыке. Родившийся в 1809 году в Гамбурге композитор оставил после себя богатое творческое наследие, которое включает известный во всем мире "Свадебный марш", написанный им в числе других музыкальных произведений для шекспировской пьесы "Сон в летнюю ночь" в 1842 году. Своей главной задачей Феликс Мендельсон-Бартольди считал популяризацию и продвижение немецкой музыкальной культуры и прежде всего творчества Иоганна Себастьяна Баха (Johann Sebastian Bach). Важным жестом стало исполнение под управлением Мендельсона в 1829 году в Берлине, после столетнего забвения, одного из самых масштабных шедевров Баха, оратории "Страсти по Матфею", что способствовало возрождению интереса к личности и творчеству великого композитора.

Большое историческое значение имеет таже деятельность Феликса Мендельсона-Бартольди в качестве дирижера и руководителя лейпцигского оркестра "Гевандхауса". Под его руководством были впервые исполнены последняя симфония Франца Шуберта (Franz Peter Schuber), ряд ораторий Георга Фридриха Генделя (Georg Friedrich Händel), Девятая симфония Людвига ван Бетховена (Ludwig van Beethoven) и другие. Как дирижер он установил ориентиры, которые и по сей день формируют стандарты в этой сфере. Не менее важной исторической вехой стало основание Мендельсоном в 1843 году Лейпцигской консерватории - первого высшего музыкального учебного заведения в Германии.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

В одном из залов музея

Дом-музей Мендельсона-Бартольди в Лейпциге открыт после реконструкции

Дом-музей Мендельсона-Бартольди в Лейпциге открыт после реконструкции

Переоборудование музея обошлось в 1,5 миллиона евро. К его открытию Фонд имени Феликса Мендельсона-Бартольди получил три оригинальных экспоната для обновленной экспозиции.
3 февраля 2014 г.
Молодые музыканты на репетиции для проекта "Кампус" Бетховенского фестиваля

Как музыка Бетховена помогает против одиночества

Как музыка Бетховена помогает против одиночества

От классики до электронной музыки. Бетховенский фестиваль в этом году предоставляет пространство для экспериментов с наследием великого немецкого композитора - и приглашает быть вместе.
Культура5 сентября 2024 г.
Ансамбль Sing&Sign, созданный Сюзанне Хаупт, на Баховском фестивале 2024 года

Музыка Баха - без барьеров и с посланием для всех, кто устал от войн и катастроф

Музыка Баха - без барьеров и с посланием для всех, кто устал от войн и катастроф

Кантаты Иоганна Себастьяна Баха вдохновляют не только хоры со всего мира, но и людей, которые на самом деле не могут слышать его музыку. Баховский фестиваль в Лейпциге демонстрирует, как это удается, и вселяет надежду.
Культура11 июня 2024 г.
Показать еще