Город на Украине
Город на Украине, административный центр Львовской области
В Италии действует требование 5-дневного карантина для въезжающих из Великобритании. Чтобы болельщики "Трёх львов" не нарушали его, продажа билетов на матч ¼ финала Евро-2020 прекращена, а купленные билеты заблокированы.
В российских СМИ много шума наделали слова экс-президента Украины Леонида Кравчука о якобы состоявшейся во Львове в 1939 году встрече Гитлера и Сталина. Мы обратились к немецким историкам, а также к самому Кравчуку.
Сегодня во Львове самая высокая в Украине концентрация айтишников на душу населения. Число программистов увеличивается с такой скоростью, что уже не хватает офисов. Чем город привлекает программистов – в репортаже DW.