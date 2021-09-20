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Львов

Город на Украине

Город на Украине, административный центр Львовской области

Polish Army servicemen attend the opening of the Rapid Trident – 2020 international military exercises in Lviv Region, Ukraine September 17, 2020. Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

Украина начала совместные с НАТО учения Rapid Trident 2021 20.09.2021

В учениях Rapid Trident под Яворовом во Львовской области участвуют США, Германия, Великобритания, Литва, Молдова, Турция и другие страны. Маневры завершатся 1 октября.
London, Grossbritannien, Fussball Herren, Deutsche Nationalmannschaft Saison 2013/2014, Länderspiel, Freundschaftsspiel, England vs Deutschland, 19.11.13, Wembleystadion London, junger englischer Fan, Aktion, Einzelbild, Foto: Gladys Chai von der Laage | Verwendung weltweit

УЕФА заблокировал билеты, проданные английским болельщикам на матч 1/4 финала ЧЕ 02.07.2021

В Италии действует требование 5-дневного карантина для въезжающих из Великобритании. Чтобы болельщики "Трёх львов" не нарушали его, продажа билетов на матч ¼ финала Евро-2020 прекращена, а купленные билеты заблокированы.
Eine Sicherheitskraft Spürhund inspiziert mit einem Spürhund das Gepäck eines Ryanair-Flugzeuges. Belarussische Behörden hatten das Flugzeug auf dem Weg von Athen nach Vilnius zur Landung gebracht. An Bord der Maschine war nach Angaben des Menschenrechtszentrums Wesna auch der vom belarussischen Machthaber Lukaschenko international gesuchte Blogger Protassewitsch, der demnach in Minsk festgenommen wurde. +++ dpa-Bildfunk +++

Украина опровергла слова Лукашенко об отказе принять самолет с Протасевичем 14.06.2021

Диспетчеры в Украине не получали запросы на посадку от лайнера, позднее перехваченного Минском, заявил глава госпредприятия "Украэрорух". Лукашенко утверждал, что Львов и Киев отказались принять самолет.
U.S. Army servicemen attend the opening of the Rapid Trident – 2020 international military exercises in Lviv Region, Ukraine September 17, 2020. Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

В Украине начались совместные с НАТО учения 18.09.2020

В маневрах Rapid Trident-2020 во Львовской области будут участвовать до 4000 военнослужащих. Тем временем Россия и Беларусь тоже проводят учения.
Porträt einer Lehrerin aus Lemberg in Donbass. Marjana Wolska aus Lemberg unterrichtet Ukrainische Sprache in Donbass Copyright: Mykola Berdnik, DW.

Как жителей Донбасса учат украинскому языку 24.08.2020

Волонтер из Львова основала в Северодонецке, новой "столице" Луганской области "Украиноязычный разговорный клуб", где жители города могут попрактиковаться в языке, который считают своим родным.

Grabsteine von einem jüdischen Friedhof, die bei Ausgrabungen in Lwiw (Lemberg) gefunden wurden. Copyright: SBU (Ukrainischer Sicherheitsdienst).

Как советская власть уничтожала еврейские захоронения во Львове 04.08.2020

На территории музея "Тюрьма на Лонцкого" во Львове под слоем асфальта нашли почти 100 надгробий с еврейских кладбищ. Историк Ольга Лидовская рассказала DW, что о них известно.
Juni 2020 Lviv nach Lockerungen der Quarantäne

Вспышка COVID-19 во Львове. В чем причина? 25.06.2020

В течение последних суток в Украине зафиксировали 994 новых случая заражения коронавирусом. Больше всего новых больных COVID-19 - во Львовской области. DW выясняла, с чем это связано.
17.06.2020, Niedersachsen, Osnabrück: Margarita (l) und Marilena tragen im Zoo Osnabrück Mund- und Nasenschutz im Löwen-Look. Die Zoos und Tierparks unterstehen auch weiterhin den Hygieneauflagen in der Corona-Krise. Foto: Friso Gentsch/dpa | Verwendung weltweit

Львы - это люди в масках (фото) 20.06.2020

В этом немецком зоопарке львов теперь можно увидеть не только в вольерах, но и среди посетителей.

Carabinieri block the road in Zovon near Venice on February 24, 2020 amid fears over the spread of the COVID-19. - Under the shadow of a new coronavirus outbreak, Italy took drastic containment steps as worldwide fears over the epidemic spiralled. (Photo by MARCO SABADIN / AFP) (Photo by MARCO SABADIN/AFP via Getty Images)

Украинка в Венеции: Из-за коронавируса в Италии домой лучше не ехать 03.03.2020

В Италии, охваченной вспышками SARS-CoV-2, работают много украинцев. Львовянка Любовь Созанская объяснила DW, почему венецианцы не боятся коронавируса, а украинцы не спешат бежать от него домой.

Как экс-президент Украины Леонид Кравчук пояснил свои слова о встрече Гитлера и Сталина (29.01.2020) 29.01.2020

В российских СМИ много шума наделали слова экс-президента Украины Леонида Кравчука о якобы состоявшейся во Львове в 1939 году встрече Гитлера и Сталина. Мы обратились к немецким историкам, а также к самому Кравчуку.
Links: An Aug. 5,1941 photo of Adolf Hitler, fuhrer of Germany. (AP Photo) | picture alliance/AP Rechts: ARCHIV - Josef Stalin (undatierte Aufnahme). Foto: dpa (zu dpa Russlands Geister der Vergangenheit - Stalin noch nicht entzaubert vom 24.02.2016, nur s/w) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit picture alliance/Heritage Images/Ann Ronan Pictures

Гитлер и Сталин: немецкие историки о заявлении Кравчука 29.01.2020

Гитлер и Сталин не встречались никогда, - по словам немецких историков, тезис Леонида Кравчука о том, что Сталин и Гитлер виделись во Львове в 1939 году, не имеет под собой никаких оснований.
Close up on Ukrainian ambulance in Kiev. #66942205 Copyright: Fotokon - Fotolia

В результате обрушения дома на западе Украины погибли восемь человек 29.08.2019

Причины обрушения фрагмента дома в Дрогобыче устанавливаются. По предварительной версии, оно могло произойти из-за взрыва газа.
29.07.2015 ***** epa04865044 A member of the Security Service of Ukraine (SBU) stands next to a screen showing alleged captured Russian officer Vladimir Starkov, during a news conference in Kiev, Ukraine, 29 July 2015. During a joint press conference the Head of the Security Service of Ukraine (SBU) Vasiliy Hrytsak and the Head of the State Border Service of Ukraine Viktor Nazarenko informed the media about recent arrest in eastern Ukraine, as they claim, one Russian army officer. At night on 25 July the Ukrainian border guards captured a truck with ammunition at the Berezove checkpoint in eastern Ukraine with two men in military uniforms. One of this men is Vladimir Starkov who is an officer of Russian army, according to the Head of the Security Service of Ukraine (SBU) Vasiliy Hrytsak. EPA/ROMAN PILIPEY Copyright: picture-alliance/epa/R. Pilipey

МИД Украины объявил российского дипломата персоной нон грата 13.08.2019

Российский разведчик, по данным СБУ, работавший под дипломатическим прикрытием в генконсульстве РФ во Львове, уже покинул Украину. Против его информатора заведено дело о госизмене.

Украинская Кремниевая долина: почему программисты едут работать во Львов (07.05.2019) 07.05.2019

Сегодня во Львове самая высокая в Украине концентрация айтишников на душу населения. Число программистов увеличивается с такой скоростью, что уже не хватает офисов. Чем город привлекает программистов – в репортаже DW.
A woman walks out of a voting booth at a polling station during a presidential election in the village of Kosmach in Ivano-Frankivsk Region, Ukraine March 31, 2019. REUTERS/Kacper Pempel

Глава Львовской области Украины заявил об отставке 22.04.2019

Олег Синютка не уточнил, когда именно покинет свой пост. Он обещал уйти в отставку, если во втором туре выборов президента Украины Петр Порошенко уступит Владимиру Зеленскому.

Порошенко или Зеленский: дилемма для жителей Львова (18.04.2019) 18.04.2019

В первом туре выборов президента Украины только два региона - Львовский и Тернопольский - проголосовали за Петра Порошенко. Владимир Зеленский не занял даже второе место. Что будет во втором туре?
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