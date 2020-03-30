 Лучшие фильмы об эпидемиях, или Как успокоиться на карантине | Кино: что снимают и смотрят в Германии | DW | 31.03.2020

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Кино

Лучшие фильмы об эпидемиях, или Как успокоиться на карантине

Каждый вечер после просмотра новостей в эти дни вам так и хочется включить фильм ужасов, чтобы хоть как-то успокоиться? Если это про вас, то изучите нашу подборку!

Уилл Смит в роли доктора Роберта Невилла. Сцена из фильма Я - легенда (I am Legend)

Уилл Смит в роли доктора Роберта Невилла. Сцена из фильма "Я - легенда" ("I am Legend")

Обезлюдевшие улицы, военные грузовики с трупами, - к сожалению, новостная хроника затмит сейчас любой игровой фильм о катастрофах. Но людям, видимо, мало реального апокалипсического ужаса. С первых дней коронавирусной эпидемии в топ-чартах потокового энтертеймента в Германии, а также в глобальных рейтингах, значатся "Заражение" / "Contagion" (2011) и "Эпидемия" / "Outbreak" (1995). Чем вызван интерес к фиктивным историям про эпидемии в эпоху настоящей пандемии? Надеждой найти в экранных сюжетах рецепты для выживания в реальной катастрофе?

Почему зрителю сейчас хочется смотреть кино про болезни?

"Художественный вымысел может визуализировать самую немыслимую ситуацию", - поясняет профессор германистики Венского университета Эва Хорн (Eva Horn). В своей книге "Будущее как катастрофа" ("Zukunft als Katastrophe") она утверждает, что фильмы и романы, повествующие о катастрофах, дают возможность зрителю или читателю мысленно проиграть, не подвергаясь при этом реальной опасности, нежелательные сценарии, которые уже стали реальностью или еще впереди.

Кейт Уинслет в роли доктора Эрин Мирс. Сцена из фильма Заражение (Сontagion)

Кейт Уинслет в роли доктора Эрин Мирс. Сцена из фильма "Заражение" ("Сontagion")

"Заражение" Стивена Содерберга шокирует сходством с нынешней пандемией. Кашель персонажа, которого играет Гвинет Пэлтроу, моментально заставляет вспомнить про симптомы коронавирусной инфекции. По пути из Гонконга героиня делает остановку в Чикаго и коротает время в баре в аэропорту. Камера задерживает внимание зрителя на всех тех поверхностях, к которым прикасалась явно нездоровая женщина: вазочка с орешками, кредитка, которую берет официант. Невидимый вирус - как эстафетная палочка... С появлением на экране патологоанатомов зритель точно почувствует острую необходимость срочно вымыть с мылом руки и отменить все предстоящие личные встречи.

Фильмы про катастрофы начинают свои апокалиптические истории с момента, когда уже поздно, когда профилактика бесполезна, когда введено чрезвычайное положение и пришло время радикальных мер. В "Эпидемии" немецкого режисcера Вольфганга Петерсена (Wolfgang Petersen), например, смертоносный вирус рождается в секретных военных лабораториях и возвращается бумерангом к его коварным создателям много десятилетий спустя. На эту предысторию уходит всего несколько экранных минут. Остальное время отведено по сюжету судьбе города, который решено уничтожить, чтобы остановить эпидемию. Спасение многих зависит, как это водится в голливудских блокбастерах, от совести и мужества отдельных немногих людей.

Дастин Хоффман в роли полковника Сэма Дэниелса. Сцена из фильма Эпидемия (Outbreak)

Дастин Хоффман в роли полковника Сэма Дэниелса. Сцена из фильма "Эпидемия" ("Outbreak")

Киновирус как мера профилактики

Реалистичных фильмов о вирусных катастрофах не очень много. Пандемии, как правило, служат лишь эффектным фоном для разыгрывания криминальных, политических и мелодраматических сюжетов. Это и понятно. Ведь не так легко превратить в экранного персонажа невидимый вирус и визуализировать особенно начальную стадию эпидемии, когда страхи диффузны, угрозы абстрактны, а у людей нет понимания того, что даже небольшой личный риск может означать фатальные последствия для общества в целом. Но это не значит, что кинематограф пасует перед вирусом. Напротив, кино как визуальное искусство с неограниченными возможностями показывать то, чего в реальности даже и быть не может, с большой охотой использует "чумовые" сюжеты. Например, хоррор изобилует вирулентными монстрами. Законодателем стиля в этом жанре считается фильм "Ночь живых мертвецов" / "Night of the Living Dead"(1968). Никто не называет в нем "вирусами" живых мертвецов, озабоченных поисками свежей человеческой плоти и крови. Но толпы агрессивных зомби - это те же вирусы, массово поражающие живых людей.

Сцена из фильма Ночь живых мертвецов (Night of the Living Dead)

Сцена из фильма "Ночь живых мертвецов" ("Night of the Living Dead")

Эва Хорн объясняет нынешний повышенный спрос на фильмы-катастрофы самых разных жанров тем, что они купируют дефицит знаний о невидимой угрозе. Эпидемии на экране действуют на людей, по ее мнению, успокоительно, потому что на диване перед телевизором зритель - всего лишь сторонний наблюдатель: ему ничто не угрожает, он избавлен от необходимости действовать перед лицом катастрофы и даже может рассчитывать на хеппи-энд.

Фильмы для людей с крепкими нервами

Каждый решает сам, насколько полезными для его психики будут фильмы-катастрофы в придачу к жутким новостям из реального мира. В любом случае не помешает знать, что можно посмотреть во время вынужденного затворничества в ближайшие недели или даже месяцы, а от чего лучше отказаться. Надеемся, что наша небольшая подборка фильмов и сериалов об эпидемиях поможет вам сделать правильный выбор.

"Вирус" (2013)

В городе появляется новый вирус, который передается через дыхательные пути и убивает в течение 36 часов после инфицирования. Южнокорейский фильм "Gamgi" основан на бедствиях 2013 года, вызванных вспышкой "птичьего гриппа".

"28 дней спустя" (2002)

В фильме ужасов "28 Days Later" воинствующие защитники прав животных в Лондоне выпускают на волю крайне заразный вирус, который превращает людей в безумных убийц. О продолжении пандемии рассказывает сиквел "28 недель спустя" (2007). В планах - продолжение, которое будет называться "28 месяцев спустя" .

"Судный день" (2008)

В триллере "Doomsday" смертельный вирус появляется в Шотландии. Поскольку противоядия нет, британское правительство обносит зараженный регион стальной стеной и оставляет людей на произвол судьбы. Но спустя десятилетия возбудитель появляется в Лондоне.

"Противостояние" (1994)

Свою версию конца света изложил и Стивен Кинг в романе "The Stand", по которому был снят одноименный мини-сериал. Стремительно прогрессирующая эпидемия провоцирует всеобщий хаос, а также жестокость армии и полиции.

"Стена" (2012)

Выживание в полном одиночестве и абсолютной изоляции от окружающего мира показывает одноименная немецко-австрийская драма "Die Wand".

"Дождь" (2018 - )

Страшный вирус, распространяемый дождем, уничтожил в датском телесериале "The Rain" большую часть населения Скандинавии. Спустя много лет после катастрофы брат с сестрой выбираются из бункера в поисках остатков цивилизации. Финальный третий сезон сериала от Netflix должен быть выпущен в ближайшее время.

"Я - легенда" (2007)

В картине "I am legend" вирус унес жизни половины населения земного шара, а остальную половину превратил в вампиров. Живым и здоровым остался один лишь персонаж Уилла Смита... По мотивам романа Ричарда Мэтисона "Я - легенда" сняты также "Человек Омега" (1971) и "Последний человек на Земле" (1964), а также американский постапокалиптический комедийный телесериал "The Last Man on Earth" (2015-2018).

"12 обезьян" (1995)

В антиутопии "12 Monkeys" персонаж Брюса Уиллиса, переживший пандемию, которая уничтожила почти все человечество, отправляется в прошлое, чтобы предотвратить катастрофу. На основе фильма был снят также одноименный сериал (2015 – 2018).

"Война миров Z" (2013)

Неизвестный вирус за десять секунд превращает человека в зомби. Персонаж Брэда Питта в триллере "World War Z" наперегонки со временем пытается остановить заражение, способное полностью истребить человечество.

"Ходячие мертвецы" (2010 -)

На протяжении уже десяти сезонов телесериала "The Walking Dead" небольшая группа людей пытается выжить в условиях зомби-апокалипсиса.

"Мертвые не умирают" (2019)

В комедийном зомби-хорроре Джима Джармуша "The Dead Don't Die" полицейские ведут разборки с полчищами зомбированных местных жителей. Фильм не должны пропустить также поклонники Игги Попа в роли одного из зомби и Тома Уэйтса в образе лесного отшельника.

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    Автор: Йохен Кюртен, Ольга Солонарь


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