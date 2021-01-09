Коронавирус: в Москве продлили школьные каникулы  

Мировое сообщество продолжает бороться с пандемией COVID-19. По данным сайта Worldometers, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 90,5 млн жителей планеты. Свыше 1,9 млн человек скончались в результате заражения, выздоровели почти 65 млн пациентов. DW следит за событиями понедельника, 11 января (время московское).

++01.50++

Зимние каникулы в московских школах и колледжах продлили на неделю до 17 января. Соответствующий указ подписал мэр российской столицы Сергей Собянин. После осенних каникул в Москве для учащихся 6-11-х классов ввели временный дистанционный режим обучения, который неоднократно продлевался. Последний раз дистанционное обучение продлевалось до конца второй четверти, то есть до окончания 2020 года.

++01.10++

Алжир первым из африканских стран зарегистрировал российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", сообщает Российский фонд прямых инвестиций. По данным фонда, вакцина уже одобрена для применения в России, Беларуси, Сербии, Аргентине, Боливии.

++00.30++

В Японии была выявлена новая разновидность мутировавшего коронавируса, отличная от его вариантов, широко распространенных в Великобритании и Южной Африке. Инфекция была обнаружена у четырех путешественников, прибывших 2 января в Токио из Бразилии, сообщил в воскресенье, 10 января, генеральный директор Национального института инфекционных заболеваний Японии Такаи Вакита.

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 9 января >>>

Смотрите также: