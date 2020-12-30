Коронавирус: в Китае озвучили версию возникновения пандемии

Мировое сообщество продолжает бороться с пандемией COVID-19. С начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 84 млн жителей планеты. Свыше 1,83 млн человек скончались в результате заражения, выздоровели более 59,7 млн пациентов. DW следит за событиями субботы, 2 января (время московское).

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Количество выявленных за сутки новых случаев заражения коронавирусом в Великобритании составило 57 725., что стало максимальным показателем с начала пандемии. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте правительственной информации. За 24 часа зафиксировано 445 смертей больных COVID-19.

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В Германии к субботе, по данным Института имени Роберта Коха, было сделано 188 553 прививки от коронавируса. Почти 83 000 из них получили пожилые люди, проживающие в домах престарелых.

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По мнению главы китайского МИД Ван И, все больше исследований показывают, что пандемию коронавируса вызвали отдельные вспышки заболевания в разных местах по всему миру. Об этом министр заявил в интервью агентству Синьхуа и Центральному телевидению Китая. Министр также напомнил, что Китай стал первой страной, которая сообщила о случаях заражения коронавирусом. Власти Китая сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в последний день 2019 года.

Многотысячная вечеринка во Франции длилась более полутора суток

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В Туркменистане продлены до 1 февраля ограничения на движения пассажирского железнодорожного транспорта, сообщается на сайте Туркменских железных дорог. Движение пассажирских поездов в стране было приостановлено с 16 июля. Затем этот запрет продлевался ежемесячно. В настоящее время в стране в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции приостановлено зарубежное авиасообщение, движение пассажирских поездов и междугородних автобусов, закрыты мечети и церкви, торговые центры.

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С начала года на портале госуслуг привившиеся от коронавируса могут получить паспорт вакцинации,заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Будет ли давать данный паспорт какие-либо преимущества привитым, пока неясно.

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Рейв-вечеринка, организованная в городе Льерон

Во Франции полиция лишь 2 января смогла остановить рейв-вечеринку, организованную в городе Льерон на северо-западе страны, в Бретани. Наступление Нового года вопреки строгим ограничениям и комендантскому часуотмечали 2500 участников со всей Франции и из других стран. Празднование длилось более 36 часов.

В операции были задействованы сотни полицейских. Участники вечеринки оказали сопротивление, забрасывали правоохранителей бутылками и камнями. Одна полицейская машина сгорела, еще три были повреждены. Выписаны более 1200 штрафов, организаторы мероприятия установлены и будут привлечены к ответственности.

Российские актеры Лановой и Купченко заразились коронавирусом

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Известные российские актеры театра и кино - 86-летний Василий Лановой и его 72-летняя супруга Ирина Купченко - заразились коронавирусом. По информации агентства ТАСС, ссылающегося на слова Купченко, Лановой, несмотря на отсутствие тяжелых симптомов, "на всякий случай отправлен в больницу".

Сама Купченко в больницу решила не ложиться, но пройдет дополнительное обследование методом компьютерной томографии (КТ). Спектакли с участием Василия Ланового и Ирины Купченко в Театре им. Вахтангова, запланированные на эту неделю, будут заменены.

Коронавирус-мутант достиг Вьетнама

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Полицейский в Ханое

Во Вьетнаме обнаружен новый вариант коронавируса. Как сообщает министерство здравоохранения этой страны, первый завезенный мутированный коронавирус был обнаружен еще 24 декабря у 44-летней женщины, вернувшейся из поездки в Великобританию. Инфицированная помещена в карантин.

Многие страны прервали транспортное сообщение с Великобританией, чтобы остановить распространение нового варианта коронавируса, который, по оценкам ученых, на 40-70 процентов заразнее исходного. Вьетнам, однако, по-прежнему выполняет рейсы в Соединенное Королевство.

Благодаря своевременно введенному жесткому локдауну Вьетнам сумел блокировать вспышку эпидемии коронавируса, что позволило ему быстрее, чем в большей части Азии, восстановить экономику. Всего с начала пандемии в этой стране выявлено 1474 случая заражения, 35 пациентов умерли. В стране проживают 95,5 млн человек.

Актер Владимир Коренев скончался от COVID-19

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Владимир Коренев (справа) в роли Ихтиандра в фильме "Человек-амфибия"

От коронавируса скончался народный артист РФ Владимир Коренев, сыгравший главную роль - Ихтиандра - в фильме "Человек-амфибия", а также ведущие роли в фильмах "Свет далекой звезды", "Дети Дон-Кихота", "Сыны Отечества", "Освобождение", "Дорога в ад" и других. Актер театра и кино Владимир Коренев родился 20 июня 1940 в Севастополе.

Норвегия ввела обязательный тест при въезде в страну

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В Норвегии в субботу вступило в силу распоряжение об обязательном тестировании при въезде в страну. Процедура должно быть проведена непосредственно в аэропорту или в другом пункте пересечения границы в течение суток. За нарушение грозит штраф. Дети в возрасте до 12 лет от теста освобождаются. Новое правило предусматривает также исключения для некоторых категорий граждан. Норвегия, наряду с Финляндией, Исландией и Грецией, имеет один из самых низких показателей суточного прироста случаев заражений в еврозоне. Всего с начала эпидемии в стране с населением 5,38 млн жителей выявлено 49 803 случая заражения.

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В Беларуси, по данным республиканского Минздрава, за сутки зафиксировали еще 1902 случая инфицирования коронавирусом, умерли 9 заболевших, выздоровели 3007. Общее число заражений за время пандемии достигло 198 125 человек, число смертей - 1442. Белорусский Минздрав также сообщает о числе проведенных тестов - больше четырех миллионов, из котрых почти 22 тысячи за истекшие сутки.

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Пассажиры клубного автобуса 1 января в Москве

В России суточный прирост числа заражения коронавирусной инфекцией составил 26 301 случай. Число зафиксированных летальных исходов за сутки - 447. Как сообщает оперативный штаб, по выздоровлению выписаны 18 897 человек. Нарастающим итогом в России с начала эпидемии зарегистрированы 3 212 637 случаев заражения коронавирусной инфекции, 58 002 умерших и 2 599 035 выздоровевших.

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В Украине за сутки зафиксировано 5038 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровевших - 2606 человек, умер 51 пациент, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов. "В частности, заболели 182 ребенка и 131 медработник", - написал министр на своей странице в Facebook в субботу утром.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро субботы составило 1 069 517 человек, 18 731 человек - умерли от COVID-19, выздоровели - 722 615 человек.

Ученый-экономист выступает за продление локдауна в Германии

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Марсель Фрацшер

Глава Немецкого института экономических исследований (DIW) Марсель Фрацшер (Marcel Fratzscher) ожидает роста числа банкротств из-за пандемии COVID-19. В интервью газете Augsburger Allgemeine он выразил уверенность, что вторая волна эпидемии в Германии будет проходить намного тяжелее. "И чем дольше она продлится, чем больше фирм достигнут пределов своих возможностей, тем больше ожидается банкротств", - сказал Фрацшер. По его словам, сейчас вопрос не в том, будет ли иметь место волна корпоративных банкротств, а в том, когда она начнется.

Тем не менее он выступил за продление локдауна. Главный приоритет для экономики сегодня состоит в том, чтобы вторая волна эпидемии была как можно быстрее преодолена. Ослабление ограничительных мер может принести пользу ряду фирм и предпринимателей в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной перспективе нанесет вред всем, подчеркнул немецкий ученый.

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В Германии, по данным Института имени Роберта Коха, суточный прирост заражений коронавирусом составил 12 690 случаев. Всего с начала эпидемии в ФРГ выявлен 1 755 351 инфицированный. За последние 24 часа скончались 336 человек, общее число летальных исходов составило 33 960. Выздоровели 1 368 100 человек. Однако из-за праздничных дней эти данные могут быть ниже реальных показателей.

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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