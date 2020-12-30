Коронавирус: в Китае озвучили версию возникновения пандемии

Мировое сообщество продолжает бороться с пандемией COVID-19. С начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 84 млн жителей планеты. Свыше 1,83 млн человек скончались в результате заражения, выздоровели более 59,7 млн пациентов. DW следит за событиями субботы, 2 января (время московское).
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Количество выявленных за сутки новых случаев заражения коронавирусом в Великобритании составило 57 725., что стало максимальным показателем с начала пандемии. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте правительственной информации. За 24 часа зафиксировано 445 смертей больных COVID-19.
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В Германии к субботе, по данным Института имени Роберта Коха, было сделано 188 553 прививки от коронавируса. Почти 83 000 из них получили пожилые люди, проживающие в домах престарелых.
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По мнению главы китайского МИД Ван И, все больше исследований показывают, что пандемию коронавируса вызвали отдельные вспышки заболевания в разных местах по всему миру. Об этом министр заявил в интервью агентству Синьхуа и Центральному телевидению Китая. Министр также напомнил, что Китай стал первой страной, которая сообщила о случаях заражения коронавирусом. Власти Китая сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в последний день 2019 года.
Многотысячная вечеринка во Франции длилась более полутора суток
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В Туркменистане продлены до 1 февраля ограничения на движения пассажирского железнодорожного транспорта, сообщается на сайте Туркменских железных дорог. Движение пассажирских поездов в стране было приостановлено с 16 июля. Затем этот запрет продлевался ежемесячно. В настоящее время в стране в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции приостановлено зарубежное авиасообщение, движение пассажирских поездов и междугородних автобусов, закрыты мечети и церкви, торговые центры.
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С начала года на портале госуслуг привившиеся от коронавируса могут получить паспорт вакцинации,заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Будет ли давать данный паспорт какие-либо преимущества привитым, пока неясно.
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Рейв-вечеринка, организованная в городе Льерон
Во Франции полиция лишь 2 января смогла остановить рейв-вечеринку, организованную в городе Льерон на северо-западе страны, в Бретани. Наступление Нового года вопреки строгим ограничениям и комендантскому часуотмечали 2500 участников со всей Франции и из других стран. Празднование длилось более 36 часов.
В операции были задействованы сотни полицейских. Участники вечеринки оказали сопротивление, забрасывали правоохранителей бутылками и камнями. Одна полицейская машина сгорела, еще три были повреждены. Выписаны более 1200 штрафов, организаторы мероприятия установлены и будут привлечены к ответственности.
Российские актеры Лановой и Купченко заразились коронавирусом
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Известные российские актеры театра и кино - 86-летний Василий Лановой и его 72-летняя супруга Ирина Купченко - заразились коронавирусом. По информации агентства ТАСС, ссылающегося на слова Купченко, Лановой, несмотря на отсутствие тяжелых симптомов, "на всякий случай отправлен в больницу".
Сама Купченко в больницу решила не ложиться, но пройдет дополнительное обследование методом компьютерной томографии (КТ). Спектакли с участием Василия Ланового и Ирины Купченко в Театре им. Вахтангова, запланированные на эту неделю, будут заменены.
Коронавирус-мутант достиг Вьетнама
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Полицейский в Ханое
Во Вьетнаме обнаружен новый вариант коронавируса. Как сообщает министерство здравоохранения этой страны, первый завезенный мутированный коронавирус был обнаружен еще 24 декабря у 44-летней женщины, вернувшейся из поездки в Великобританию. Инфицированная помещена в карантин.
Многие страны прервали транспортное сообщение с Великобританией, чтобы остановить распространение нового варианта коронавируса, который, по оценкам ученых, на 40-70 процентов заразнее исходного. Вьетнам, однако, по-прежнему выполняет рейсы в Соединенное Королевство.
Благодаря своевременно введенному жесткому локдауну Вьетнам сумел блокировать вспышку эпидемии коронавируса, что позволило ему быстрее, чем в большей части Азии, восстановить экономику. Всего с начала пандемии в этой стране выявлено 1474 случая заражения, 35 пациентов умерли. В стране проживают 95,5 млн человек.
Актер Владимир Коренев скончался от COVID-19
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Владимир Коренев (справа) в роли Ихтиандра в фильме "Человек-амфибия"
От коронавируса скончался народный артист РФ Владимир Коренев, сыгравший главную роль - Ихтиандра - в фильме "Человек-амфибия", а также ведущие роли в фильмах "Свет далекой звезды", "Дети Дон-Кихота", "Сыны Отечества", "Освобождение", "Дорога в ад" и других. Актер театра и кино Владимир Коренев родился 20 июня 1940 в Севастополе.
Норвегия ввела обязательный тест при въезде в страну
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В Норвегии в субботу вступило в силу распоряжение об обязательном тестировании при въезде в страну. Процедура должно быть проведена непосредственно в аэропорту или в другом пункте пересечения границы в течение суток. За нарушение грозит штраф. Дети в возрасте до 12 лет от теста освобождаются. Новое правило предусматривает также исключения для некоторых категорий граждан. Норвегия, наряду с Финляндией, Исландией и Грецией, имеет один из самых низких показателей суточного прироста случаев заражений в еврозоне. Всего с начала эпидемии в стране с населением 5,38 млн жителей выявлено 49 803 случая заражения.
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В Беларуси, по данным республиканского Минздрава, за сутки зафиксировали еще 1902 случая инфицирования коронавирусом, умерли 9 заболевших, выздоровели 3007. Общее число заражений за время пандемии достигло 198 125 человек, число смертей - 1442. Белорусский Минздрав также сообщает о числе проведенных тестов - больше четырех миллионов, из котрых почти 22 тысячи за истекшие сутки.
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Пассажиры клубного автобуса 1 января в Москве
В России суточный прирост числа заражения коронавирусной инфекцией составил 26 301 случай. Число зафиксированных летальных исходов за сутки - 447. Как сообщает оперативный штаб, по выздоровлению выписаны 18 897 человек. Нарастающим итогом в России с начала эпидемии зарегистрированы 3 212 637 случаев заражения коронавирусной инфекции, 58 002 умерших и 2 599 035 выздоровевших.
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В Украине за сутки зафиксировано 5038 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровевших - 2606 человек, умер 51 пациент, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов. "В частности, заболели 182 ребенка и 131 медработник", - написал министр на своей странице в Facebook в субботу утром.
Количество инфицированных с начала пандемии на утро субботы составило 1 069 517 человек, 18 731 человек - умерли от COVID-19, выздоровели - 722 615 человек.
Ученый-экономист выступает за продление локдауна в Германии
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Марсель Фрацшер
Глава Немецкого института экономических исследований (DIW) Марсель Фрацшер (Marcel Fratzscher) ожидает роста числа банкротств из-за пандемии COVID-19. В интервью газете Augsburger Allgemeine он выразил уверенность, что вторая волна эпидемии в Германии будет проходить намного тяжелее. "И чем дольше она продлится, чем больше фирм достигнут пределов своих возможностей, тем больше ожидается банкротств", - сказал Фрацшер. По его словам, сейчас вопрос не в том, будет ли иметь место волна корпоративных банкротств, а в том, когда она начнется.
Тем не менее он выступил за продление локдауна. Главный приоритет для экономики сегодня состоит в том, чтобы вторая волна эпидемии была как можно быстрее преодолена. Ослабление ограничительных мер может принести пользу ряду фирм и предпринимателей в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной перспективе нанесет вред всем, подчеркнул немецкий ученый.
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В Германии, по данным Института имени Роберта Коха, суточный прирост заражений коронавирусом составил 12 690 случаев. Всего с начала эпидемии в ФРГ выявлен 1 755 351 инфицированный. За последние 24 часа скончались 336 человек, общее число летальных исходов составило 33 960. Выздоровели 1 368 100 человек. Однако из-за праздничных дней эти данные могут быть ниже реальных показателей.
Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса
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Коронавирус в Германии - 2020
Без святой воды
Первую фотографию в нашей рубрике "Кадр за кадром", связанную с пандемией коронавируса в Германии, мы опубликовали 28 февраля 2020 года. Именно тогда в самом посещаемом немецком храме приняли меры по профилактике распространения инфекции - в том числе, перестали наполнять чаши для святой воды. Прочитать эту и другие публикации можно, нажав на "+" справа над текстом или на ссылки под галереей.
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Коронавирус в Германии - 2020
Осел в маске
В 2020 году мы видели много разных памятников в масках. Вот, например, фотография из Бремена, сделанная в конце марта. Обычно здесь следует подержаться за ногу осла и загадать желание, но из-за распространения коронавирусной инфекции от этого во время пандемии лучше воздержаться.
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Коронавирус в Германии - 2020
Оставайтесь дома!
Самолет с таким баннером могли наблюдать в конце марта в небе над городом жители Гамбурга. В связи с пандемией коронавирусной инфекции подобные призывы появились в Германии повсюду - например, в виде хештегов #zuhausebleiben и #stayathome на экранах телевизоров или трафаретных граффити на тротуарах.
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Коронавирус в Германии - 2020
Съедобная бумага
Готовясь уйти на многонедельный карантин из-за коронавируса, жители Германии весной особенно охотно закупали впрок макаронные изделия, муку, крупы и туалетную бумагу. Спрос на последнюю увеличился на 700 процентов! Полки опустели. В одной кондитерской в Дортмунде решили выпускать свой вариант этого товара повседневного спроса - сдобные рулоны.
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Коронавирус в Германии - 2020
Любовь во время короны
Эти фотографии были сделаны в конце марта на датско-германской границе около Зюдерлюгума. Из-за пандемии граница была закрыта, но эти влюбленные пенсионеры - 89-летний немец Карстен Тюхзен Хансен и 85-летняя датчанка Инга Рассмусен - нашли решение проблемы. Они встречались каждый день - устраивали посиделки около шлагбаума.
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Коронавирус в Германии - 2020
Хоум-офис для балерины
Так во время весеннего локдауна проходили репетиции берлинского Государственного балета - транслировались через веб-камеру. Эта фотография сделана в однокомнатной квартире балерины Вивиан Ассал Кохнавард. В театральной мастерской для артистов изготовили специальные напольные покрытия, чтобы они могли выполнять упражнения у себя дома.
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Коронавирус в Германии - 2020
Дурацкий коронавирус!
В 2020 году из-за коронавируса пасхальный декор в Германии несколько отличался от традиционного. Например, такого пасхального зайца установили около школы в баварском Оттенхофене - из соломы, в баварских кожаных штанах и с табличкой "Дурацкий коронавирус"!
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Коронавирус в Германии - 2020
Без Октоберфеста
Эта фотография сделана в Мюнхене в апреле. Глава баварского правительства Маркус Зёдер идет на пресс-конференцию, чтобы сообщить об отмене традиционного Октоберфеста за пять месяцев до запланированного начала. Символический снимок. Октоберфест и другие многолюдные народные праздники, музыкальные, винные и прочие фестивали во время пандемии в Германии не состоялись.
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Коронавирус в Германии - 2020
Маски для монархистов
Задержимся в Баварии. Раньше портреты короля Людвига II украшали разные баварские сувениры. Во время пандемии этого популярного и любимого монарха, построившего замок Нойшванштайн, можно было увидеть на защитных масках.
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Коронавирус в Германии - 2020
Концерт на грузовике
Еще одним признаком коронавирусного времени стали концерты музыкантов в необычных местах или необычных форматах. Кэмерон Карпентер - единственный в мире органист, владеющий личным концертным органом. В начале мая он совершил турне по Берлину, чтобы поддержать людей во время пандемии. Эти фотографии сделаны во время выступления перед одним из столичных домов престарелых в районе Шпандау.
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Коронавирус в Германии - 2020
Первая тренировка
В рамках послабления карантинных мер в Германии 11 мая в некоторых немецких регионах после многонедельного перерыва вновь открылись первые фитнес-клубы. Эти фотографии были сделаны в Кельне в одном из таких центров. Он работает круглосуточно и поэтому распахнул двери для посетителей ровно в полночь. Условием открытия таких спортивных клубов являлось соблюдение строгих мер гигиены и дистанции.
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Коронавирус в Германии - 2020
Очереди за щенками
Летом немецкие собаководы сообщили о небывалом спросе на щенков. В частности, многие из тех, кто давно собирался завести собаку, работая в режиме хоум-офиса, посчитали нынешний момент особенно подходящим, так как почти все время находятся дома. Большой популярностью пользовались лабрадоры и золотистые ретриверы.
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Коронавирус в Германии - 2020
Кинотеатр для олдтаймеров
После начала пандемии в Германии повсюду стали открываться автомобильные кинотеатры. Эти фотографии были сделаны в нижнесаксонской коммуне Худе во время сеанса, организованного специально для владельцев олдтаймеров. Фильм был подобран в соответствии с интересами публики - "Ford против Ferrari".
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Коронавирус в Германии - 2020
Пустые бордели
Многие бордели и секс-клубы в Германии после нескольких месяцев коронавирусного локдауна оказались на грани банкротства - они оставались закрытыми даже после того, как работу возобновили парикмахерские, фитнес-клубы, бассейны и сауны. 16 июля некоторые публичные дома в разных регионах страны - например, в Гамбурге - провели день открытых дверей, чтобы привлечь внимание к сложной ситуации.
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Коронавирус в Германии - 2020
Не поедем на Майорку
Из-за боязни отправляться в дальние края многие немцы предпочли в 2020 году отдыхать летом на море дома - на пляжах Балтийского и Северного морей. Так курорт Тиммендорфер-Штранд выглядел в один из выходных дней в июле. Доступ на некоторые пляжи приходилось периодически перекрывать из-за переизбытка желающих поплавать в море и полежать на солнышке в непосредственной близости от воды.
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Коронавирус в Германии - 2020
И яйца, и радость
Во время пандемии жители Германии стали чаще заводить кур в качестве домашних животных - и детям радость, и свежие яйца к столу. Этот тренд наметился еще до начала пандемии, но из-за локдауна и прочих, так сказать, побочных коронавирусных последствий стал еще более очевидным. Эти фотографии агентства dpa были сделаны в сентябре около дома семьи Вагнеров из баварского Бад-Грёненбаха.
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Коронавирус в Германии - 2020
Коронавирусный колокол
Такой колокол со стилизованным изображением возбудителя коронавирусной инфекции отлили в Германии осенью для готического храма в баден-вюртембергском городе Херренберге. Он сменит один из здешних старых колоколов, который получил повреждения еще во время Второй мировой войны и несколько лет назад окончательно пришел в негодность.
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Коронавирус в Германии - 2020
COVID-отрицатели
Демонстрации так называемых корона-скептиков в разных городах Германии - еще одна сторона пандемии. Они считают все происходящее заговором. В ноябре полиция в Берлине после неоднократных предупреждений была вынуждена применить водометы против COVID-отрицателей, пытавшихся прорваться к Рейхстагу во время заседания парламента, обсуждавшего поправки к закону об эпидемиологической защите.
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Коронавирус в Германии - 2020
Курящий вирусолог
Специалисты-вирусологи - герои нашего времени. Среди немецких ученых особую известность в 2020 году получил профессор Кристиан Дростен из Берлина. Один из мастеров традиционных промыслов в Рудных горах даже решил посвятить уважаемому вирусологу партию курящих человечков - таких вот рождественских сувениров с курительными свечами.
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Коронавирус в Германии - 2020
Плюшевая "Панда-Мия"
"Посетителей нет, но есть 100 панд на продажу". Такое объявление в декабре появилось на входе в один из ресторанов Франкфурта, закрытого для посетителей из-за частичного коронавирусного локдауна. Внутри устроили инсталляцию под названием "Панда-Мия" ("Panda-Mie"). Панд можно купить - по 150 евро, чтобы поддержать владельца и сотрудников ресторана в нынешние нелегкие времена.
Автор: Максим Нелюбин