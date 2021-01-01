Французская полиция сутки разгоняла незаконную рейв-вечеринку

Французской полиции лишь в субботу, 2 января, удалось остановить незаконную рейв-вечеринку, которую организовали в городе Льерон, на северо-западе страны. 2500 участников со всей Франции и из других стран больше 36 часов отмечали наступление нового года вопреки строгим ограничениям и комендантскому часу, которые действуют в связи с пандемией коронавируса.

В операции были задействованы несколько сотен полицейских. Участники вечеринки оказали сопротивление, они кидали бутылки и камни, несколько правоохранителей пострадали, одна полицейская машина сгорела, еще три были повреждены.

Организаторы незаконной рейв-вечеринки установлены

Министр внутренних дел Жеральд Дарманен сообщил в своем Twitter-аккаунте, что выписано более 1200 штрафов, а организаторы мероприятия установлены и будут привлечены к ответственности.

Участники вечеринки оказали сопротивление полиции, Льерон, Франция

В основном штрафы выписывали за нарушение комендантского часа, отсутствие защитных масок и за употребление наркотиков. Пять человек арестованы, изъято звуковое и световое оборудование. Прокуратура начала расследование по делу об организации незаконного мероприятия и по фактам насилия в отношении правоохранительных органов. Местные органы здравоохранения призвали участников вечеринки самоизолироваться на семь дней.

Во Франции зафиксировано самое большое число случаев COVID-19 в Западной Европе, она на пятом месте в мире по общему числу инфицированных коронавирусом - 2 639 773 человек, скончались 64 765 заболевших. В стране со 2 января усиливаются ограничения: в 15 северо-восточных и юго-восточных департаментах с субботы комендантский час начинается на 2 часа раньше, с 6 вечера.

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