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Концентрационный лагерь
Со второй попытки начался процесс по делу экс-сотрудницы канцелярии нацистского концлагеря. Первый раз 96-летняя женщина не явилась в суд, попытавшись сбежать. На этот раз ее привезли в суд в сопровождении санитаров.
Перед земельным судом в Нойруппине предстал 100-летний экс-охранник концлагеря Заксенхаузен. У юстиции остается мало времени, чтобы привлечь к ответственности причастных к преступлениям нацистов.
По данным прокуратуры, Йозеф Ф. в 1942-1945 годах "сознательно и добровольно" соучаствовал в убийствах более 3500 заключенных Заксенхаузена.
Абба Наор, сам бывший заключенный в Штутгофе, отказался выступать соистцом по этому делу. "Если она сделала что-то не так или совершила преступление: почему они ждали до сегодняшнего дня", задается вопросом Абба Ноар.
Осенью в Бранденбурге начнется процесс над 100-летним бывшим нацистом, который служил в 1942-1945 годах в концлагере Заксенхаузен, пишет Welt am Sonntag.
В Германии пытаются сохранить рассказы очевидцев самой страшной трагедии XX века для следующих поколений с помощью новых технологий.
Ныне 95-летний бывший охранник подозревается в соучастии в убийстве. В лагере VI C Bathorn, где он служил, умерло много советских военнопленных.
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер посетил мемориал на месте бывшего концлагеря в Зандбостеле, узниками которого были свыше 70 000 солдат Красной армии.
Что делали, думали, чего боялись и ожидали немцы в начале мая 1945 года? Вот свидетельства очевидцев.
Предложение министра культуры Польши ввести в состав Наблюдательного совета музея в Освенциме экс-премьера Беату Шидло вызвало в стране волну возмущения. Почему - у DW.
Колонию в Покрове ИК-2 Алексей Навальный назвал "наш дружелюбный концлагерь", сославшись на внешнюю вежливость и необходимость выполнения бесконечных правил.
Нацисты заводили карточки учета на узников концлагерей. В Международный день памяти жертв Холокоста фотографии таких карточек можно увидеть на стене посольства Франции в центре Берлина.
Скандально известный немецкий певец сравнил ужесточения локдауна с преступлениями "третьего рейха". Как на это отреагировали в Германии?
Беларусь выдвинула на "Оскара" фильм "Уроки фарси". Это совместная продукция Беларуси, Германии и России - фильм об узнике концлагеря, который выжил, преподавая эсэсовцу выдуманный язык.
Ее считают талантливым режиссером-документалистом, избравшим неправедный путь проводника нацистской пропаганды. Но была ли она непосредственно замешана в преступлениях нацистов?
Апелляционная инстанция в США отклонила жалобу бывшего охранника нацистского концлагеря на его депортацию в ФРГ. В Иммиграционной и таможенной полиции заявили, что США не предоставляют защиту "военным преступникам".
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