Концлагерь

В Германии начался суд над бывшей секретаршей концлагеря Штутгоф

Со второй попытки начался процесс по делу экс-сотрудницы канцелярии нацистского концлагеря. Первый раз 96-летняя женщина не явилась в суд, попытавшись сбежать. На этот раз ее привезли в суд в сопровождении санитаров.