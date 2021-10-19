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Концлагерь

Концентрационный лагерь

Ehemaliges Konzentrationslager in Sztutowo (ehemals Stutthof /Ostpreussen) an der polnischen Ostseeküste an der Frischen Nehrung. Polen, Europa.

В Германии начался суд над бывшей секретаршей концлагеря Штутгоф 19.10.2021

Со второй попытки начался процесс по делу экс-сотрудницы канцелярии нацистского концлагеря. Первый раз 96-летняя женщина не явилась в суд, попытавшись сбежать. На этот раз ее привезли в суд в сопровождении санитаров.
Start of the trial against 100-year-old SS-guard of the former Nazi concentration camp A 100-year-old former security guard of the Sachsenhausen concentration camp appears in the courtroom before his trial at the Landgericht Neuruppin court in Brandenburg, Germany, October 7, 2021. REUTERS/Annegret Hilse

100-летний экс-охранник Заксенхаузена - на скамье подсудимых 07.10.2021

Перед земельным судом в Нойруппине предстал 100-летний экс-охранник концлагеря Заксенхаузен. У юстиции остается мало времени, чтобы привлечь к ответственности причастных к преступлениям нацистов.
Start of the trial against 100-year-old SS-guard of the former Nazi concentration camp A 100-year-old former security guard of the Sachsenhausen concentration camp appears in the courtroom before his trial at the Landgericht Neuruppin court in Brandenburg, Germany, October 7, 2021. REUTERS/Annegret Hilse

В Германии судят 100-летнего экс-охранника концлагеря Заксенхаузен 07.10.2021

По данным прокуратуры, Йозеф Ф. в 1942-1945 годах "сознательно и добровольно" соучаствовал в убийствах более 3500 заключенных Заксенхаузена.

96-летнюю бывшую секретаршу нацистского концлагеря Штутгоф будут судить: что думает спасшийся узник (30.09.2021) 30.09.2021

Абба Наор, сам бывший заключенный в Штутгофе, отказался выступать соистцом по этому делу. "Если она сделала что-то не так или совершила преступление: почему они ждали до сегодняшнего дня", задается вопросом Абба Ноар.
Konzentrationslager Sachsenhausen Oranienburg (Brandenburg), Konzentrationslager Sachsenhausen (1936-1945; seit 1961 Mahn- und Gedenkstaette). - Von der Arbeit einrueckende Haeftlings- kolonnen. - Foto.

Welt am Sonntag сообщил о предстоящем суде над экс-охранником Заксенхаузена 01.08.2021

Осенью в Бранденбурге начнется процесс над 100-летним бывшим нацистом, который служил в 1942-1945 годах в концлагере Заксенхаузен, пишет Welt am Sonntag.
Fotos & Link LediZ, 3-D-Zeitzeugen, Holocaust-Überlebende Abba_004_©BrightWhiteLtd_KB_Shared

1000 вопросов свидетелю Холокоста 28.06.2021

В Германии пытаются сохранить рассказы очевидцев самой страшной трагедии XX века для следующих поколений с помощью новых технологий.
Durchgangslager für sowjetische Kriegsgefangene, Orscha, August 1941 Die Wehrmacht trifft kaum Vorbereitungen. In den völlig überfüllten Lagern fehlt meist jegliche Infrastruktur. Die Gefangenen werden nur unzureichend versorgt. Foto privat: Albert Dieckmann, MBK, Berlin

В ФРГ открыто дело против бывшего охранника лагеря советских военнопленных 21.06.2021

Ныне 95-летний бывший охранник подозревается в соучастии в убийстве. В лагере VI C Bathorn, где он служил, умерло много советских военнопленных.
Bildnummer: 53933505 Datum: 11.04.2010 Copyright: imago/Karina Hessland Gedenkfeier 65. Jahrestag der Befreiung des KZ Buchenwald und Mittelbau-Dora Weimar , Gedenkstätte Buchenwald 65. Jahrestages der Befreiung der Konzentrationslager Buchenwald und Mittelbau-Dora Gedenkfeier auf dem ehemaligen Appellplatz im Bild : niedergelegte Kränze mit roten und weißen Nelken Gesellschaft Politik Gedenkfeier Jahrestag Befreiung KZ kbdig xcb 2010 quer o00 Gedenken, Blumen Bildnummer 53933505 Date 11 04 2010 Copyright Imago Karina Hessland Memorial 65 Anniversary the Liberation the KZ Buchenwald and Mittelbau Dora Weimar Memorial Buchenwald 65 Anniversary the Liberation the Concentration camps Buchenwald and Mittelbau Dora Memorial on the former Appeal court in Picture Niedergelegte Wreaths with Red and whitening Carnations Society politics Memorial Anniversary Liberation KZ Kbdig 2010 horizontal o00 Remembrance Flowers

Президент Германии Штайнмайер встретился с родными советских военнопленных 14.06.2021

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер посетил мемориал на месте бывшего концлагеря в Зандбостеле, узниками которого были свыше 70 000 солдат Красной армии.
Schlacht um Berlin/Gefallene / Foto 2. Weltkrieg / Eroberung von Berlin durch die Rote Armee 16.4.-2.5.1945: Strassenkaempfe, ab 21.4. in den Aussen- bezirken, ab 29.4. im Zentrum. - Ausbruchsversuch der SS-Division Nordland: Gefallene in der Chaussee- strasse (Wedding).- Foto, April 1945. |

Последние дни гитлеровской Германии глазами немцев 07.05.2021

Что делали, думали, чего боялись и ожидали немцы в начале мая 1945 года? Вот свидетельства очевидцев.
26.01.2020 in Gedenkstätte Auschwitz Überlebende von KZ-Auschwitz treffen sich zum 75. Jahrestag der Befreiung des Vernichtungslagers

Музей в Освенциме: власти Польши пытаются политизировать его работу? 28.04.2021

Предложение министра культуры Польши ввести в состав Наблюдательного совета музея в Освенциме экс-премьера Беату Шидло вызвало в стране волну возмущения. Почему - у DW.

FILE PHOTO: A still image taken from video footage shows Russian opposition leader Alexei Navalny, who is accused of flouting the terms of a suspended sentence for embezzlement, inside a defendant dock during the announcement of a court verdict in Moscow, Russia February 2, 2021. Press service of Simonovsky District Court/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT./File Photo

Навальный рассказал об условиях содержания в колонии в Покрове 15.03.2021

Колонию в Покрове ИК-2 Алексей Навальный назвал "наш дружелюбный концлагерь", сославшись на внешнюю вежливость и необходимость выполнения бесконечных правил.

***ACHTUNG: Bild nur zur abgesprochenen Berichterstattung verwenden!*** via Christine Lehnen Die Videoinstallation #everynamecounts des Arolsen Archives : Name von Opfern und Überlebenden des Holocaust werden an die Fassade der Französischen Botschaft in Berlin projiziert. Rechte: Arolsen Archive

Память о Холокосте в Германии: важно каждое имя 27.01.2021

Нацисты заводили карточки учета на узников концлагерей. В Международный день памяти жертв Холокоста фотографии таких карточек можно увидеть на стене посольства Франции в центре Берлина.
Michael Wendler

Чем обернулось для немецкого певца сравнение локдауна с концлагерем 13.01.2021

Скандально известный немецкий певец сравнил ужесточения локдауна с преступлениями "третьего рейха". Как на это отреагировали в Германии?
***ACHTUNG: Bild nur in Zusammenhang mit der Berlinale-Berichterstattung verwenden!***! Lars Eidinger Persian Lessons von Vadim Perelman RUS, DEU, BLR 2019, Berlinale Special 2020 © HYPE FILM

Беларусь выдвинула на "Оскара" фильм о еврее, который учит эсэсовца 01.12.2020

Беларусь выдвинула на "Оскара" фильм "Уроки фарси". Это совместная продукция Беларуси, Германии и России - фильм об узнике концлагеря, который выжил, преподавая эсэсовцу выдуманный язык.
Die deutsche Filmemacherin und Fotografin Leni Riefenstahl (undatiertes Szenenfoto mit Bernhard Minetti aus Tiefland) ist tot. Sie starb im Alter von 101 Jahren am Montagabend (08.09.2003) in Bayern in ihrem Haus in Pöcking am See. Das teilte die Vertraute der Gisela Jahn am Dienstag der dpa mit und bestätigte damit einem Bericht von Bunte.T-Online.Nach einer Ausbildung und Karriere als Tänzerin entdeckte sie ihre Leidenschaft für den Film und machte Karriere in Filmen wie Der heilige Berg (1926) und Weiße Hölle am Piz Palü(1929). Mit ihrer ersten Regiearbeit Das blaue Licht, ein Film, in dem sie auch die Hauptrolle spielte, feierte sie 1932 großen Erfolg. Bis heute heftig kritisiert wird sie für ihre NS-Propaganda-Filme Triumph des Willens über den Nürnberger NSDAP-Parteitag 1934 und die zweiteilige Dokumentation über die Olympischen Spiele 1936 in Berlin. Nach dem 2. Weltkrieg begann sie eine erfolgreiche Karriere als Fotografin und konzentrierte ihre Arbeit auf Afrika und besonders den sudanesischen Nuba-Stamm. dpa |

Лени Рифеншталь и ее соучастие в преступлениях "третьего рейха" 26.11.2020

Ее считают талантливым режиссером-документалистом, избравшим неправедный путь проводника нацистской пропаганды. Но была ли она непосредственно замешана в преступлениях нацистов?
ARCHIV - 17.11.2019, Hamburg: Die Skulptur Le Deporté von Françoise Salmon ist vor dem Internationalen Mahnmal auf dem Gelände des ehemaligen Konzentrationslagers (KZ) Neuengamme zu sehen. Von 1938 bis 1945 waren hier mehr 100 000 Menschen inhaftiert, von denen 50000 unter anderem an den Folgen der Zwangsarbeit starben. (zu dpa: Erinnerungen von Überlebenden zum Holocaust-Gedenktag) Foto: Markus Scholz/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Бывшего охранника концлагеря могут депортировать из США в Германию 20.11.2020

Апелляционная инстанция в США отклонила жалобу бывшего охранника нацистского концлагеря на его депортацию в ФРГ. В Иммиграционной и таможенной полиции заявили, что США не предоставляют защиту "военным преступникам".
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