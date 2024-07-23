Майданек. 80 лет назад мир узнал об ужасах концлагерей

80 лет назад Майданек был расформирован, а его территорию заняла Красная армия. Нацистам не удалось скрыть следы преступлений - и о них узнали все.

80 лет назад, в конце июля 1944 года, части Красной армии заняли территорию лагеря смерти, созданного нацистами на окраине польского города Люблина. Незадолго до этого национал-социалисты оставили лагерь и попытались скрыть факт массового убийства десятков тысяч человек, в том числе - около 60 тысяч евреев. Немцы вывезли заключенных и сожгли несколько зданий. Однако скрыть удалось не все.

Как рассказал в интервью DW Веслав Высок, заместитель директора музея, созданного на месте концлагеря, были обнаружены шокирующие доказательства преступлений, совершенных немцами: пепел, кости, тела, газовые камеры, крематории, бараки, тысячи пар обуви. До освобождения Освенцима - еще полгода. Но уже стало ясно: массовое уничтожение евреев, поляков, советских военнопленных было жестокой реальностью.

По словам Веслава Высока, Майданек, созданный по распоряжению Генриха Гиммлера (Heinrich Himmler) осенью 1941 года, имел для нацистов важное значение: "С осени 1942 по осень 1943 года заключенных-евреев убивали в газовых камерах Циклоном Б и угарным газом. Этот лагерь был также местом массовых расстрелов заключенных-евреев и поляков". Только в рамках карательной операции "Праздник урожая" было убито 18 000 еврейских женщин, детей и мужчин. "Около 130 000 человек прошли через Майданек", - отмечает сотрудник музея.

Люблин был центром масштабной операции

В 1943 году в рамках "Праздника урожая" в лагерях Травники, Понятова и Майданек было убито 43 000 евреев. Широкомасштабная операция "Рейнхард", частью которой был "Праздник урожая", - это систематическое истребление евреев, синти и рома на территории оккупированной Польши.

Мемориальный комплекс на территории лагеря Майданек Фото: Staatliche Museum Majdanek

Люблин, на окраине которого был расположен Майданек, имел особое значение, рассказал DW историк Штефан Ленштедт (Stephan Lehnstaedt), профессор Университета Туро в Берлине. "Центр операции "Рейнхард" находился в Люблине. Именно там распределяли, в какие лагеря отправятся евреи, которые подходили для принудительного труда и которых еще можно было эксплуатировать. Там сортировали и обрабатывали отобранные вещи. Оттуда людей развозили в другие лагеря, оттуда все координировали".

О Майданеке и нацистских концлагерях узнал весь мир

О том, что происходило в концлагерях, узнал весь мир. В августе 1944 года Майданек разрешили посетить западным журналистам. Американский журнал Life опубликовал репортаж. Однако на дальнейший ход войны это никак не повлияло, отмечает историк Ленштедт.

"Майданек находится прямо на пути в Берлин. Никто не продвигался вперед ради освобождения концентрационных лагерей, речь шла о борьбе против вермахта и разгроме немцев. Вопрос, который обсуждался много раз: почему не разбомбили железнодорожные пути, ведущие в Освенцим? Почему ничего не делалось ради освобождения заключенных? Почему никто не протестовал? Потому что с военно-стратегической точки зрения лагеря не играли никакой роли", - подчеркивает профессор.

Майданек стал не только первым лагерем смерти, освобожденным Красной армией (хотя формально освобождать в этом случае, в отличие, например, от Освенцима, было некого, поскольку заключенных из Майданека к тому моменту вывезли). Здесь же возник первый в мире мемориал памяти жертв национал-социализма. Веслав Высок: "Где-то через месяц после расформирования лагеря в Люблине возникла инициатива о создании музея. Музей открылся в начале ноября. Три года спустя, 2 июля 1947 года, польский парламент принял закон, согласно которому государственный музей получил официальный статус".

Как судили нацистских преступников

В Люблине в 1944 году шестеро обвиняемых были приговорены к смертной казни. Это был первый процесс по делу о преступлениях, совершенных в лагере Майданек. По результатам второго процесса, также в Люблине (1946 - 1948 гг.), к смерти приговорили семерых. Однако на то, чтобы преступления, совершенные в Майданеке, были рассмотрены в Западной Германии, ушли десятилетия.

Гермина Браунштайнер-Райан (в центре) во время процесса в Дюссельдорфе, 1975 год Фото: picture-alliance / dpa

С 1975 по 1981 годы надзиратели и охранники-эсэсовцы Майданека предстали перед судом в Дюссельдорфе в ходе одного из самых длительных и сложных процессов в истории немецкого правосудия. К пожизненному заключению была приговорена только Гермина Браунштайнер-Райан (Hermine Braunsteiner-Ryan). Остальные получили тюремные сроки от 3 до 12 лет или были оправданы. "Некоторые из обвиняемых уже неспособны были предстать перед судом, они просто слишком долго ждали. Правовая система в то время требовала доказательств каждого убийства. А это сложно было сделать, потому что нужен был свидетель, который подтвердил бы, что он видел, как такой-то человек убивал такого-то заключенного", - поясняет Штефан Ленштедт.

Майданек - "в тени Освенцима"

Немецкий историк критикует тот факт, что о Майданеке в Германии мало кто знает и вспоминает. Лагеря смерти в Польше, как правило, немцам не очень хорошо известны. За одним исключением: Освенцим. "Майданек, как и любой другой польский мемориал, - в тени Освенцима", - отмечает Ленштедт.

Заместитель директора музея Веслав Высок говорит: "На мавзолее, где захоронен прах убитых, - фраза: "Наша судьба - напоминание вам". Даже спустя 80 лет это все еще актуально, потому что нельзя забывать о невинных жертвах и необходимо оставаться людьми даже в самых бесчеловечных условиях".