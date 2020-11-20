Процесс над надзирателями Майданека: мягкие приговоры, но значимая роль

Один из самых затяжных и дорогостоящих судебных процессов в истории Германии проходил в Дюссельдорфе - столице федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия. На скамье подсудимых - бывшие надзиратели и охранники лагеря смерти Майданек, находившегося близ города Люблин, на территории оккупированной немцами Польши. В течение 474 дней земельный суд Дюссельдорфа заслушал около 350 свидетелей из Германии и из-за границы.

Это был третий процесс над нацистскими преступниками, в массовом порядке уничтожавшими людей в лагере Майданек. Первый проходил в польском Люблине в 1944 году, второй - там же, в 1946-1948 годах. Но третий запомнился особенно и сыграл важную роль в процессе восстановления справедливости и осознания вины, изменения законодательных актов и самого подхода к рассмотрению дел, связанных с преступлениями нацистов.

В итоге - лишь пожизненное?!

Процесс начался 26 ноября 1975 года. Слушания сопровождались массовым общественным интересом и демонстрациями. Завершился процесс 30 июня 1981 года, ровно 40 лет назад, приговором, зачитывали который десять с половиной часов.

Завершение процесса. Зачитывается приговор. 1981 год, Дюссельдорф

Только восемь из 15 обвиняемых были осуждены. Семеро из них были приговорены к тюремному заключению на сроки от трех до 12 лет за соучастие. К пожизненному заключению была приговорена надзирательница Гермина Браунштайнер-Райан (Hermine Braunsteiner-Ryan). Приговоры суда подверглись резкой критике: многие наблюдатели сочли их шокирующе мягкими.

Майданек: состав преступления

При этом прокуратура обвиняла подсудимых в организации и проведении массовых убийств. Так, в 1943 году в Майданеке была проведена акция по уничтожению детей ("Kinderaktion"), когда малышей и подростков отправляли в газовую камеру прямо на глазах у их матерей. В ноябре 1943 года была проведена операция под кодовым названием "Erntefest" (нем. - "праздник сбора урожая"). Эсэсовцы уничтожили на территории нескольких лагерей всех евреев, проживавших в районе города Люблин. В общей сложности, по разным оценкам, было убито более 40 тысяч человек, из них 18 тысяч - только в Майданеке.

Протесты против слишком мягких приговоров в 1981 году

По последним оценкам, в Майданеке погибло около 80 тысяч человек из разных уголков Европы: евреи, рома и синти, гомосексуалы, люди с ограниченными возможностями здоровья, активисты Сопротивления, советские военнопленные. Почти все они были убиты газом, расстреляны или забиты до смерти. Остальные погибли от истощения и болезней. В июле 1944 года Майданек был освобожден Красной армией. Руководство лагеря успело эвакуироваться, а также увезти или сжечь большую часть документации, что существенно осложнило процесс расследования преступлений.

Значение процесса для Германии

Годы спустя, на процессе в Дюссельдорфе выжившие узники впечатляюще описали зверства, которые они пережили. Они рассказали свои истории и озвучили мертвых - тех, кого спасти не успели.

"В немецком обществе судебное разбирательство, которое широко освещалось в средствах массовой информации, сыграло свою роль в процессе осознания преступлений, особенно совершенных в оккупированной Восточной Европе. Оно продемонстрировало, что были и другие лагеря, а не только Освенцим", - отметил в интервью DW Маркус Рот (Markus Roth) из франкфуртского Института им. Фрица Бауэра (Fritz-Bauer-Institut), который уже на протяжении многих лет изучает преступления национал-социализма и их воздействие на последующие эпохи вплоть до наших дней.

Почему так сложно было доказать вину?

Было непросто осудить виновных, используя уголовное право Германии того времени. Показания выживших имели решающее значение для судебного разбирательства. "Потому что, согласно прецедентной практике того времени, для доказательства и вынесения обвинительного приговора было необходимо, чтобы конкретные действия были связаны с конкретными обвиняемыми", - говорит историк Маркус Рот.

Майданек, найденные после освобождения лагеря массовые захоронения убитых узников, 1944 год

Заявления бывших узников были также важны, потому что письменные свидетельства были неполными, многие документы были уничтожены, а отдельные акции вообще не были задокументированы. Немецкие власти проводили систематическое расследование преступлений нацистов, отчасти поэтому лишь 30 лет спустя дела были рассмотрены в немецком суде. Естественно, длительная задержка после совершения преступлений затруднила сбор доказательств.

Следует учитывать, что после войны не было особенного общественного интереса к расследованию преступлений национал-социалистов (в определенной степени - собственных преступлений), поясняет Рот. Как отмечает историк, общество в ФРГ было в значительной степени все еще тем же самым, "которое поддерживало нацистский режим до 1945 года. "Это также относится к судебной системе и полиции, а ведь именно они должны были расследовать комплексы преступлений", - подчеркнул Маркус Рот. После непродолжительного переходного периода в послевоенный период, когда расследование возглавили союзники, в 1950-х расследования практически прекратились. "Только в конце 1950-х и начале 1960-х, включая процесс по преступлениям, совершенным в Освенциме, который проходил во Франкфурте с 1963 по 1965 годы, широкое систематическое расследование преступлений возобновилось", - подводит итог немецкий историк.

Женщины на скамье подсудимых, или История "кобылы из Майданека"

В ходе процесса очевидным стал и тот факт, что женщины также были активными преступниками, а не пассивными исполнителями чьей-то воли. Одной из главных обвиняемых на скамье подсудимых в Дюссельдорфе была австрийка Гермина Браунштайнер-Райан. Узники и другие надзиратели прозвали ее "топчущей кобылой" или "кобылой из Майданека", потому что она затаптывала заключенных своими сапогами и избивала их плетью. После войны Гермине Браунштайнер-Райан, отсидев пару лет в тюрьме и вновь оказавшись на свободе, вышла замуж за американского военного и уехала с ним за океан, где даже получила американское гражданство. Однако правосудие настигло ее и в США. В 1973 году бывшую надзирательницу задержали в Штатах и отправили в Германию.

Гермина Браунштайнер- Райан, 1981 год

Браунштайнер-Райан, в отличие от других обвиняемых, не выказывала в суде никаких эмоций и ни в чем не раскаивалась, утверждая, что выполняла приказы руководства. Суд в Дюссельдорфе приговорил ее к пожизненному заключению. В 1996 году ее выпустили на свободу по состоянию здоровья, и в 1999 году в возрасте 80 лет она умерла своей смертью в немецком Бохуме.

Автоматическая ответственность за преступления

Несмотря на очевидные недостатки, почти шестилетний судебный процесс над нацистскими преступниками сыграл огромную роль. Немецкое общество стало чаще и глубже задумываться о своей вине и начало затачивать свое юридическое оружие. И 30 лет спустя случилось то, что сложно было представить себе в середине 1970-х. В 2011 году земельный суд Мюнхена приговорил бывшего охранника концлагеря Собибор Джона Демьянюка к тюремному заключению: исходя из большого количества жертв в тот период и ограниченного числа работников лагеря, суд оценил вероятность его прямого участия как достаточно высокую.

Дело Демьянюка было, возможно, одним из самых громких, но оно не было единственным. Были и другие обвинительные приговоры, а некоторые расследования продолжаются до сих пор. Персонал концлагерей автоматически может быть привлечен к ответственности за преступления, совершенные в лагерях на момент их службы в них.

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