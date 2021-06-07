Президент Германии Штайнмайер встретился с родными советских военнопленных

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) в понедельник, 14 июня, посетил мемориал на месте бывшего нацистского концлагеря в Зандбостеле. Глава государства поговорил с родственниками погибших там советских военнопленных и возложил венок. Узниками этого лагеря были более 300 тысяч человек из 55 стран, в том числе свыше 70 тысяч солдат Красной армии.

Посещение мемориала является началом целой серии мероприятий с участием президента ФРГ, посвященных 80-летию нападения нацистской Германии на Советский Союз. Глава государства 18 июня выступит с речью на открытии выставки "Масштабы одного преступления. Советские военнопленные во Второй мировой войне" в Германо-российском музее Берлин-Карлсхорст. В здании музея в ночь на 9 мая 1945 года был подписан акт о безоговорочной капитуляции нацистской Германии.

Бундестаг ФРГ ранее провел часовую дискуссию, посвященную годовщине нападения на СССР. Приверженность Германии европейскому единству стала для страны главным уроком из трагического прошлого, заявил министр иностранных дел Хайко Мас (Heiko Maas).

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