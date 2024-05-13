Принудительный труд в нацистской Германии

Принудительный труд в нацистской Германии13 мая 2024 г.
Преступления национал-социалистов неразрывно связаны с принудительным трудом. По оценке историков, на подневольных работах во время национал-социализма были заняты около 20 миллионов человек по всей Европе. Открывшийся в Веймаре музей целенаправленно анализирует проблемную историю взаимоотношений немцев и подневольных рабочих.
События и судьбы подневольных рабочих
Экспозиция дает публике представление о механизмах такого труда и показывает, что общество приняло без возражений происходящее у всех на виду нарушение прав человека, объясняет куратор Даниэль Логеман (Daniel Logemann). В культурном институте можно познакомиться с биографией некоторых рабочих, а также узнать, как в разделенной Германии переосмысливали преступления нацистов.
Исторические события и судьбы людей представлены в виде сжатых сцен, которые позволяют посетителям понять историю на основе оригинальных свидетельств - документов и фотографий. Публике рассказывают о всех группах подневольных рабочих - мирных жителях оккупированных стран Европы, военнопленных, заключенных, узниках концлагерей, евреях, а также синти и рома. Не остались без внимания и последствия освобождения выживших подневольных рабочих весной 1945 года, возмутительно долгое отсутствие компенсаций.
Вызывающие тревогу настроения в обществе
Принудительный труд был публичным явлением, но его осмысление слишком долго игнорировалось, отметил директор Фонда мемориальных комплексов Бухенвальд и Миттельбау-Дора Йенс-Кристиан Вагнер (Jens-Christian Wagner). Появление подобного музея недвусмысленно демонстрирует, насколько значимым для самооценки демократического общества в Германии является критическое рассмотрение преступлений национал-социалистов, добавил он.
По словам Вагнера, и в наши дни звучат внушающие тревогу заявления, исходящие от крайне правых. Новый институт показывает, куда способны привести подобные тенденции в обществе, указал глава фонда.
О важности критического сознания
Открытие нового музея вносит "решающий вклад в развитие критического и рефлексивного исторического сознания", которое имеет фундаментальное значение для укрепления либеральной демократии в ФРГ, подчеркнул председатель попечительского совета Фонда мемориальных комплексов Бенджамин-Иммануил Хофф (Benjamin-Immanuel Hoff). "Наше либерально-демократическое сообщество основано на активном и постоянном разбирательстве ужасов нацистской диктатуры и связанных с ней преступлений против человечества", - добавил он.
Музей расположен в бывшей официальной резиденции Фрица Заукеля (Fritz Sauckel), который с 1942 по 1945 годы занимал в нацистской Германии пост комиссара по рабочей силе. Новый культурный институт принимает посетителей с 9 мая.