Принудительный труд в нацистской Германии

Новый музей в Веймаре рассказывает истории подневольных рабочих и объясняет, как масштабное нарушение прав человека во время национал-социализма принималось обществом без возражений.

Преступления национал-социалистов неразрывно связаны с принудительным трудом. По оценке историков, на подневольных работах во время национал-социализма были заняты около 20 миллионов человек по всей Европе. Открывшийся в Веймаре музей целенаправленно анализирует проблемную историю взаимоотношений немцев и подневольных рабочих.

События и судьбы подневольных рабочих

Экспозиция дает публике представление о механизмах такого труда и показывает, что общество приняло без возражений происходящее у всех на виду нарушение прав человека, объясняет куратор Даниэль Логеман (Daniel Logemann). В культурном институте можно познакомиться с биографией некоторых рабочих, а также узнать, как в разделенной Германии переосмысливали преступления нацистов.

Женщины, вывезенные на принудительную работу в Германию из Советского Союза Фото: Deutsches Historisches Museum, Berlin

Исторические события и судьбы людей представлены в виде сжатых сцен, которые позволяют посетителям понять историю на основе оригинальных свидетельств - документов и фотографий. Публике рассказывают о всех группах подневольных рабочих - мирных жителях оккупированных стран Европы, военнопленных, заключенных, узниках концлагерей, евреях, а также синти и рома. Не остались без внимания и последствия освобождения выживших подневольных рабочих весной 1945 года, возмутительно долгое отсутствие компенсаций.

Вызывающие тревогу настроения в обществе

Принудительный труд был публичным явлением, но его осмысление слишком долго игнорировалось, отметил директор Фонда мемориальных комплексов Бухенвальд и Миттельбау-Дора Йенс-Кристиан Вагнер (Jens-Christian Wagner). Появление подобного музея недвусмысленно демонстрирует, насколько значимым для самооценки демократического общества в Германии является критическое рассмотрение преступлений национал-социалистов, добавил он.

По словам Вагнера, и в наши дни звучат внушающие тревогу заявления, исходящие от крайне правых. Новый институт показывает, куда способны привести подобные тенденции в обществе, указал глава фонда.

Посетителям музея рассказывают о всех группах подневольных рабочих Фото: Christoph Musiol/gewerkdesign

О важности критического сознания

Открытие нового музея вносит "решающий вклад в развитие критического и рефлексивного исторического сознания", которое имеет фундаментальное значение для укрепления либеральной демократии в ФРГ, подчеркнул председатель попечительского совета Фонда мемориальных комплексов Бенджамин-Иммануил Хофф (Benjamin-Immanuel Hoff). "Наше либерально-демократическое сообщество основано на активном и постоянном разбирательстве ужасов нацистской диктатуры и связанных с ней преступлений против человечества", - добавил он.

Музей расположен в бывшей официальной резиденции Фрица Заукеля (Fritz Sauckel), который с 1942 по 1945 годы занимал в нацистской Германии пост комиссара по рабочей силе. Новый культурный институт принимает посетителей с 9 мая.