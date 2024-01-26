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Как немецкие врачи стали пособниками нацистов

Александер Фройнд | Виктор Вайц
26 января 2024 г.

Международная команда исследователей изучила зверства врачей-нацистов. Современные медики обязаны помнить о жертвах "третьего рейха", уверены историки.

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Архивные материалы города Кобленца о принудительной стерилизации. Врачи и пациенты
Многие немецкие врачи и ученые активно проводили эксперименты по принудительной стерилизации и эвтаназии Фото: Thomas Frey/dpa/picture alliance

"Удивительно, насколько мало знают о медицинских преступлениях нацистов в сегодняшнем медицинском сообществе, за исключением, возможно, смутного представления об экспериментах Йозефа Менгеля (Josef Mengel) в Освенциме", - подчеркивает Хервиг Чех (Herwig Czech) из Венского медицинского университета.

По этой причине австрийский ученый и его коллеги три года назад предложили главному редактору научного медицинского журнала The Lancet создать специальную комиссию, которая бы исследовала этот вопрос. 

Зверские опыты врачей-убийц в "третьем рейхе"

Ученые не только собрали исторические свидетельства о зверствах медиков в "третьем рейхе", но также очень ясно показали, что эти злодеяния совершались не отдельными людьми, а целой системой, а последствия этих зверств ощутимы даже сегодня.

В докладе подробно описывается, как врачи и эксперты из сферы здравоохранения во времена национал-социализма помогали разрабатывать так называемый "закон о принудительной стерилизации". По разным оценкам, стерилизации подверглись более 350 тыся человек. Эти люди были классифицированы преступниками как "генетически неполноценные" - в соответствии с нацистской расовой теорией.

У многих, прошедших стерилизацию, впоследствии возникли серьезные проблемы со здоровьем. Многие скончались прямо в операционной или в результате осложнений. Кроме того, по меньшей мере 230 тысяч человек с психическими, когнитивными и физическими особенностями здоровья были убиты в ходе так называемых "программ эвтаназии" - и в самой Германии, и на оккупированных территориях во время Второй мировой войны. Десятки тысяч людей стали жертвами врачей-убийц, проводивших зверские опыты в концентрационных лагерях. 

Псевдонаука в основе расовой теории нацистов

Национал-социалистическая расовая теория служила для нацистов псевдонаучным оправданием зверств, а основой стало "учение" о селекции. Врачи-нацисты применяли постулаты естественного отбора в мире животных, в процессе которого выживают только наиболее приспособленные "экземпляры", к обществу людей. Нацисты поощряли воспроизводство людей с предположительно хорошими генетическими предпосылками и предотвращали - с плохой генетикой.

В начале XX века эта идея нашла особенно благодатную почву в Германии. Массовая безработица привела к нищете миллионов людей, резко возросла преступность, распространялись болезни, а смертность достигла самых высоких показателей. Ответственность за все эти проблемы была возложена на так называемую "неполноценную биологическую субстанцию". По мнению нацистов, только радикальные меры (принудительная стерилизация или убийство "балластных граждан"), могли остановить надвигающийся упадок общества. Для нацистов евгеника служила оправданием их расового безумия. 

Современные ученые проанализировали 878 источников для исследования, опубликованного в журнале The Lancet. На сегодняшний день это самый обширный доклад о злодеяниях нацистов, пишет журнал. Этот отчет ведет хронику развития медицинских исследований в "третьем рейхе" и портретирует отдельных преступников, а также жертв, включая и врачей-заключенных, которые лечили своих сокамерников в тяжелых условиях концентрационных лагерей. 

Таблички с именами жертв национал-социализма, Аугсбург
В Аугсбурге переименовали улицы. Им дали названия в память о жертвах программ эвтаназии во времена национал-социализмаФото: Ulf Vogler/dpa/picture alliance

Свидетельства о зверствах медиков "третьего рейха"

Несмотря на проводившиеся расследования после окончания Второй мировой войны, многие преступники и сообщники не были или были слишком поздно привлечены к ответственности. Знания в области медицины, которые врачам в "третьем рейхе" удалось накопить, совершая зверства, используются и по сей день, часто не подвергаясь анализу или критике. Так, анатомический атлас австрийского профессора анатомии Эдуарда Пернкопфа (Eduard Pernkopf) долгое время использовался медиками во многих странах. Этот "детальный труд" буквально пропитан людcкими страданиями. "Материалом" для книги послужили узники кoнцлагерей и другие жeртвы национал-социализма.

По этой причине еще одной задачей современных ученых является повышение осведомленности медицинских работников о том, из каких источников берутся передаваемые следующим поколениям знания в области медицины. "Студенты-медики, исследователи и практикующие медицинские работники должны знать об источниках этих знаний. Они обязаны чтить память жертв национал-социализма", - подчеркивает сопредседатель комиссии Шмуэль Пинхас Рейс из Иерусалима.

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