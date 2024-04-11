Абажур из человеческой кожи. Страшные находки Бухенвальда

11 апреля 1945 года войска Соединенных Штатов освободили концентрационный лагерь Бухенвальд, расположенный недалеко от немецкого города Веймар в Тюрингии. С момента его создания в 1937 году через лагерь прошли свыше 280 тысяч человек из более чем 50 стран. В Бухенвальде и его внешних подразделениях погибли около 56 тысяч человек. Они были убиты, стали жертвами голода, болезней или медицинских экспериментов.

Сегодня на территории бывшего концлагеря находится Национальный мемориальный комплекс Бухенвальд, который является частью Фонда мемориальных комплексов Бухенвальд и Миттельбау-Дора. Недавно Фонд исторической памяти "Бухенвальд - Миттельбау-Дора", в распоряжении которого находится часть предметов из концентрационного лагеря, инициировал их повторную экспертизу. В ходе исследований, первые результаты которых появились в конце марта, специалисты пришли к выводу, что для изготовления некоторых вещей применялась человеческая кожа. В частности, небольшой абажур одной из ламп носит следы "явно человеческого происхождения", заявил директор фонда Йенс-Кристиан Вагнер (Jens-Christian Wagner).

Нынешняя экспертиза кельнского биолога-криминалиста Марка Бенеке (Mark Benecke) опровергла прежнюю, проведенную в 1992 году. Тогда утверждалось, что материал "не может быть серологически идентифицирован как принадлежащий человеческому виду". Эксперты Института судебной медицины Эрфуртской медицинской академии более 30 лет назад допускали, что абажур, вероятно, был сделан из пластика, однако повторное исследование выявило "сплющенные трехлучевые узоры". Бенеке указал, что не знает ни одного пластика, который выглядел бы таким образом. Без человеческой кожи не обошлось и в случае с другим предметом из коллекции фонда, лоскутом с изображением маяка, считают эксперты.

Медицинские инструменты в бывшем крематории Бухенвальда Фото: Martin Schutt/dpa/picture alliance

Кроме того, Бенеке изучил усохшую голову, переданную фонду в 1980-х годах. По словам директора организации, серьезные сомнения в подлинности объекта существуют уже более 20 лет. После анализа эксперт пришел к выводу, что этот предмет "ни в коем случае не человеческого происхождения". Речь идет об останках животных - точнее, лошади.

Татуировки и дубильные вещества

По сведениям фонда, среди надзирателей Бухенвальда была традиция дарить друг другу жуткие "подарки" из человеческой кожи. Ее срезали с трупов заключенных, причем предпочтение отдавали татуированной. Затем кожу местами обрабатывали дубильными веществами и изготовляли из нее предметы повседневного обихода.

После освобождения Бухенвальда такие вещи сохранили в качестве доказательств преступлений национал-социалистов. Некоторые из предметов находились в коллекции фонда с середины 1950-х годов, но есть и такие, что были переданы ему лишь в 2023 году.

К историкам попала считавшаяся пропавшей часть светильника

В настоящее время ведутся лабораторные исследования еще двух экспонатов: футляра для ножа и куска кожи. Этот фрагмент, по мнению Вагнера, скорее всего, принадлежал большому абажуру, который, как видно на фотографиях, стоял в Бухенвальде на столе коменданта концлагеря Карла Отто Коха (Karl Otto Koch) и его преемника. После освобождения лагеря абажур считался утраченным. Его фрагмент был передан из Англии сотрудникам фонда лишь в прошлом году.

На территории бывшего концлагеря Фото: Martin Schutt/dpa/picture alliance

Специалисты организации полагают, что эта часть светильника тоже была сделана из человеческой кожи. По словам Вагнера, абажур, очевидно, был разорван на части через несколько недель после освобождения Бухенвальда. Резонно предположить, что в мире сохранились и другие фрагменты этого объекта у потомков людей, которые тогда увезли эти кусочки с собой.

Исследование в противовес ревизионизму

А почему Фонд исторической памяти вообще инициировал новую экспертизу? По словам его руководителя, преступления нацистов и подлинность человеческих останков неоднократно подвергались сомнению представителями исторических кругов, придерживающимися ревизионистских взглядов. Отрицанию нацистских зверств следует противопоставить научно обоснованную информацию, подчеркнул директор организации. Это "особенно важно во времена сдвига вправо и исторического ревизионизма", добавил Вагнер.

Марк Бенеке намерен завершить экспертизу до конца года. Чтобы исключить пристрастность, сотрудники лаборатории в процессе работы с предоставленными им образцами не имели ни малейшего представления об их происхождении и истории.

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