У каждого пятого в Германии есть татуировка, и женщины набивают чаще

По результатам исследования, проведенного институтом общественного мнения YouGov для немецкого информационного агентства dpa, у каждого пятого взрослого в Германии есть татуировка. При этом среди женщин татуировки популярнее, чем среди мужчин: 25 процентов против 16-ти. Есть у тенденции и корреляции по возрасту: больше 40 процентов женщин в возрасте от 25 до 45 лет имеют татуировку, в то время как среди мужчин в возрасте от 25 до 35 перманентные рисунки на теле имеют только 24 процента.

Татуировки: от дурной славы к самоидентификации

Для сравнения: в 2012 году татуированных немцев, согласно опросам, было в два раза меньше. За последние годы изменилось не только количество татуированных людей, но и общее отношение к этой культуре. Татуировки больше не вызывают ассоциаций с моряками или криминальным миром. Более четверти взрослых немцев находят татуировки "красивыми" или "очень красивыми". "Совершенно некрасивыми" их считают только 12 процентов опрошенных. При этом отношение среди женщин более положительное, чем среди мужчин (32 процента против 21). Молодое поколение относится к татуировкам особенно хорошо: 43 процента респондентов в возрасте от 18 до 25 лет проголосовали за "красиво" или "очень красиво". Противниками татуировок обычно выступают люди старше 55 лет.

Эльмар Брэлер (Elmar Brähler), почетный профессор психологии в Университете Лейпцига, так прокомментировал схожее исследование, проведенное в 2017 году: "Раньше татуировки и пирсинг пользовались дурной репутацией. Татуированы были моряки и проститутки. Сегодня же все изменилось: люди с какими-то модификациями тела считаются интересными, яркими личностями, которые показывают свою принадлежность к определенной социальной группе".

Пандемия отразилась и на тату-бизнесе

Во время пандемии тату-бизнес понес значительные потери. Насколько верны подозрения, что культура татуажа сейчас пойдет на спад? Ада Боркенхаген (Ada Borkenhagen), писательница, психолог и преподаватель университета Магдебурга, считает, что данные опроса говорят о том, что тату-тренд в Германии стабилизировался. Однако она отмечает, что последние два года пандемии были сложными для сферы услуг, в том числе и для тату-студий: много сеансов было отменено или отложено, и "наверстывание докоронных показателей будет не столь быстрым".

Madame Unikat, основательница салона UNIKAT в Берлине, поговорила с DW о тату-бизнесе после пандемии: "После первого локдауна у нас накопилось множество невыполненных заказов. Однако в итоге совсем немного отменилось навсегда, и на настоящий момент мы выполнили почти все, что оставалось с пандемии. Только несколько людей еще не набили татуировки, потому что находятся за границей".

В одном из салонов Йены, июнь 2022 года

Madame Unikat отмечает, что пандемия совершенно изменила тату-индустрию: "Бизнес очень сильно пострадал и не вернется к тому, каким был до короны. Многие мастера ушли из студий и стали работать частно, чтобы как-то компенсировать финансовые потери". Ударил по бизнесу и запрет на использование цветных чернил для нанесения татуировок, принятый 4 января 2022 года. Причина: Европейское химическое агентство (ECHA) сообщило о том, что около 4000 тысяч химикатов, входящих в состав перманентных красок, потенциально опасны для здоровья, могут вызвать рак и даже генетические мутации.

Ошибка молодости: татуировка - это навсегда?

Интересно, что во время пандемии вырос спрос на удаление татуировок. Клаус Хазенкамп (Claus Hasenkamp), руководитель салона по удалению татуировок Reinhaut в Кельне, рассказал DW, что во время локдауна тату-салоны были закрыты, а вот салоны по удалению татуировок продолжали работать, потому что они приравнены к медицинским учреждениям и не относятся к сфере услуг. "С возрастом многие начинают оценивать свои тату как ошибку молодости и решают от них избавиться. Я уверен, что работы нам хватит на долгие годы", - уверен Клаус. При этом, по оценкам специалиста, женщины не только чаще набивают, но также чаще удаляют татуировки. В салоне Reinhaut примерно 80 процентов клиентов - женщины.

Однако, если верить результатам другого опроса YouGov (от 2019 года), 61 процент татуированных немцев не жалеют о решении набить татуировку. При этом мужчины в Германии чаще жалеют о набитых татуировках, чем женщины. Примерно половина передумавших мужчин хотят удалить изображение.

Тату-тренды сейчас

Madame Unikat говорит, что большинству клиентов ее студии - от 25 до 35 лет. "Они обычно отдают предпочтение минималистичным абстрактным изображениям, которые органично вписываются в изгибы тела. Причем мастера чаще всего работают в технике фрихенд, не используя трафарета, акцентируют внимание на деталях при помощи дотворка. Другое популярное направление (я его называю New Tribal) - это возврат к готический и метал-эстетике 1990-х", - отмечает Madame Unikat.

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