Запрет на цветные тату в Германии: лучше не сгущать краски!

С 4 января 2022 года в странах ЕС вступил в силу запрет на использование цветных чернил для нанесения татуировок. Европейское химическое агентство (ECHA) еще год назад сообщило о том, что около 4000 тысяч химикатов, которые входят в состав краски для перманентных нательных рисунков, потенциально опасны для здоровья: они могут вызвать рак и даже генетические мутации.

Поставщики цветных красок обещали к концу 2021 года позаботиться о безопасных чернилах для татуировщиков, но этого пока не случилось. Индустрия тату недовольна и ждет альтернатив. Иначе, по утверждению многих мастеров, спрос на тату упадет, а салоны просто разорятся.

Вместо ярких красок - оттенки?

Для большинства художников-татуировщиков запрет на использование цветных чернил принят в неподходящее время. По словам Урбана Сламаля (Urban Slamal), руководителя Федерального объединения татуировщиков (BVT), тату-индустрии пришлось пойти на особые жертвы в начале коронавирусной пандемии в Германии, когда салоны закрыли из-за локдауна, а теперь она еще и пострадает от запрета на использование цветных пигментов.

Цветные пигменты: тату может навредить здоровью

"Это, в конечном счете, сравнимо чуть ли не с запретом на профессию", - подчеркивает в интервью DW кельнский татуировщик Марио Крамер (Mario Kramer). Кроме того он уверен, что отказ от цветных татуировок может негативно повлиять на конкурентоспособность европейских специалистов в сравнении с теми, кто работает за пределами Евросоюза. "Многие мои клиенты, которые родом из других стран, скажем, России, Бразилии или Аргентины, теперь намерены сделать тату у себя на родине, когда поедут навестить своих родственников и друзей".

Марио пользуется большой популярностью у любителей художественной татуировки в Кельне и теперь пытается вместо цветных чернил больше работать с оттенками. С помощью затенения нательным рисункам можно придать больше объемности, а сами мотивы становятся более эффектными, считает мастер. "Но это временная мера, потому что этот метод оживления мотивов не сможет конкурировать с яркими красками", - подчеркивает Марио.

В список запрещенных попали пигменты Blue 15 и Green 7, которые содержатся в подавляющем большинстве татуировочных чернил. Мало кого сегодня привлекают тату, выполненные только черной краской, даже если мастера пытаются оживить рисунки оттенками.

Цены на тату могут вырасти

Делать цветные татуировки нелегально, за стенами своего салона Марио Крамер не намерен, потому что не хотел бы из-за этого потерять возможность заниматься своим любимым делом. Мастер сетует на то, что число заказов на январь и февраль этого года упало, и связывает это непосредственно с новым запретом.

В этом нецветном тату использован метод затенения

Художник надеется, что производители красок уже в скором времени найдут альтернативу запрещенным пигментам и наладят производство цветных чернил исключительно на растительной основе. При этом Марио Крамер уверен, что цены на такие краски будут выше тех, которые изъяли из оборота, а значит, подорожают и сами татуировки.

Немцы предпочитают цветные тату

Цветные татуировки пользуются у немцев большим спросом, чем обычные, выполненные одним цветом. Клаус Хазенкамп (Claus Hasenkamp), владелец кельнского салона по удалению татуировок Reinhaut, что в переводе на русский значит "Чистая кожа", в интервью DW называет следующие цифры: у 20 процентов жителей Германии есть перманентный рисунок на теле. А в возрастной группе от 20 до 30 лет - у каждого второго. Повлечет ли за собой запрет на цветные пигменты желание немцев избавиться от рисунков, которые у них уже есть?



Специалист по удалению тату Клаус Хазенкамп

"Наш салон пока не ощутил наплыва людей, которые хотели бы избавиться от татуировок только потому, что они выполнены в цвете", - подчеркивает в интервью DW Клаус Хазенкамп.

На вопрос, опасно ли носить цветные татуировки, эксперт поясняет: "Это можно сравнить с зубными пломбами из амальгамы, в которых содержится малая доля ртути, небезопасной для здоровья. Пока амальгамные пломбы находятся в зубах, они менее опасны, чем когда на них воздействуют при их удалении. То же самое и с чернилами под кожей. При удалении цветных татуировок с помощью лазера организм принимает активное участие в выведении чернил, а значит - потенциально опасные химические элементы активируются и курсируют по организму, пока он их полностью не выведет. Поэтому неизвестно, что вредней - носить цветные тату или удалять их".

Клаус Хазенкамп полагает, что запрет на цветные тату - мера временная. Как только появятся альтернативные чернила, произведенные на растительной основе и без вредных химических компонентов, мастера татуировок наверстают упущенное. Мало того, не все пигменты попали под запрет, так что людям не стоит, что называется, сгущать краски и видеть будущее татуировщиков только в черно-белом свете.

Смотрите также: