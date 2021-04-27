Немки удаляют татуировки. Почему?

Сколько стоит удалить тату в Германии? Кто и почему решает избавиться от рисунков на теле? Ответы на эти вопросы - в репортаже DW.
Наколоть тату в Германии - удовольствие не из дешевых, цены колеблются от ста евро до тысячи евро - в зависимости от мотива и квалификации мастера. Но куда дороже удалить тату - за это придется выложить от пятисот до пяти тысяч евро. И тем не менее в Кельне, например, желающих избавиться от своих тату становится все больше, а салонов по их удалению уже около десяти. Во время локдаунов сделать тату практически невозможно - татуировщикам работать запрещено, зато салоны по удалению татуировок работают, что называется, на полную катушку. Наш корреспондент убедился в этом в салоне Reinhaut.
Название салона Reinhaut переводится на русский как "чистая кожа". Сам салон своими светлыми стенами, белой мебелью и стерильной чистотой напоминает врачебную практику. "Это неудивительно, с нынешнего года салоны по удалению татуировок в Германии работают под наблюдением и опекой врачей-дерматологов", - уточняет руководитель салона и инженер по образованию Клаус Хазенкамп (Claus Hasenkamp).
На практике это значит, что процедуры по удалению тату проводятся под медицинским наблюдением. Врач-дерматолог проводит разъяснительную работу с пациентом, назначает количество процедур, проверяет документацию и несет ответственность за результаты работы, а уже непосредственным удалением татуировок занимаются специалисты по лазерной терапии. "Салоны по удалению тату приравнены к медицинским учреждениям, поэтому они открыты и во время пандемии", - подчеркивает Клаус Хазенкамп.
После каждого сеанса участки кожи, подвергшиеся воздействию лазера, покрываются специальными лечебными мазями и забинтовываются. Следующую процедуру лазерной терапии можно проводить только спустя две недели, когда полностью исчезло раздражение, а кожа восстановила свои прежние свойства. В распоряжении салона Reinhaut два самых новейших аппарата - пикосекундные лазеры PICOPLUS. С их помощью удаление тату происходит более качественно, практически не оставляя следов на коже.
Этому кельнскому салону уже пять лет. В нем работают два специалиста по лазерной терапии и два врача-дерматолога, которые консультирует пациентов и контролируют работу лазерных терапевтов и сопроводительную документацию. За прошедшие два года сотрудники салона удалили более 1500 татуировок разной сложности. Много это или мало?
"Если учесть, что для удаления одной татуировки требуется от пяти до пятнадцати и более сеансов, то легко подсчитать, что на отсутствие работы нашим сотрудникам жаловаться не приходится", - улыбается Клаус Хазенкамп. Он приводит такие цифры: согласно статистике, у двадцати процентов жителей Германии есть татуировки, это примерно 16 миллионов человек. Большинство из них в возрасте от 18 до 30 лет. "С возрастом многие начинают оценивать свои тату, как ошибку молодости и решают от них избавиться. Я уверен, что работы нам обеспечено на долгие годы", - уверен Клаус.
По его наблюдениям в последние годы в моду снова возвращается чистая кожа. "Подавляющее большинство наших пациентов приходят к нам с целью навсегда избавиться от татуировок, а не освободить место для новых. Тем более, что приевшийся мотив сегодня легко перекалывается новым. Многие фанаты тату так и поступают. А к нам практически приходят за чистой кожей", - улыбается мой собеседник. По его словам, во время пандемии спрос на удаление татуировок заметно возрос: у многих благодаря гибким графикам работы в хоум-офисах и невозможностью провести свободное время в фитнес-центрах или в кино, появилось больше времени, чтобы избавиться от тату, обратившись за помощью специалистов.
Женщины чаще мужчин стремятся расстаться со своими татуировками. Именно поэтому они составляют около 80 процентов от общего числа пациентов и в кельнском салоне Reinhaut. Причины, по словам Клаус Хазенкамп, самые разные и неожиданные. Есть пациентки, у которых два-три маленьких тату в разных местах - на ноге, руке, лопатке. Они решаются удалить сразу все, чтобы жить с чистой кожей. Чаще всего такие тату они называют ошибками молодости. "Недавно приходила женщина, у которой на плече была татуировка бабочки. Она решилась ее удалить не потому, что мотив некрасивый и уже надоел, тем более что она его не видит. Причина в том, что этот мотив появился у нее на плече в память о медовом месяце. С мужем женщина рассталась, теперь пришло время избавиться и от бабочки. Многие женщины избавляются от розочек, сердечек, божьих коровок, имен или инициалов мужчин, с которыми они мечтали дожить до старости или китайских иероглифов, которые на самом деле означают совсем не то, что хотели увековечить на своем теле владелицы таких татуировок.
У мужчин Клаусу Хазенкампу нередко приходится удалять портреты исторических личностей, а то и бывших жен, крылатые фразы с орфографическими ошибками или неточностями в формулировках, а также мотивы право- и леворадикального толка. Но для специалиста по удалению татуировок с помощью лазерной терапии главную роль играют не мотивы, а то, какими красками они выполнены и как глубоко тату уходят в кожу. Бытует мнение, что их выжигают, однако Клаус категорически против такой трактовки. "Удаление татуировки с помощью лазера осуществляется путем очень быстрого нагревания отдельных цветов под кожей, что означает, что клетки тела, которые их окружают, лопаются, и краска высвобождается, превращаясь в мизерные по размерам островки. Потом они удаляются через лимфатическую систему", - объясняет Клаус.
Но почему тогда ошибочно считается, что тату выжигают? "Потому что многие ассоциируют действие лазерных лучей с нагревом, - говорит Клаус Хазенкамп, - но он достигается не излучением тепла, а, как это типично для лазеров, световой энергией. Чтобы эта энергия превратилась в тепло, она должна поглощаться соответствующим цветом. Однако это не значит, что любой лазер подходит для каждого цвета. Сложней всего удалить желтый, фиолетовый и белый цвета в татуировках. Успех зависит от длины волны лазера. Лучше всего удаляют тату пикосекундные лазеры, их также используют в косметических целях", - резюмирует специалист по лазерной терапии.
Удалить тату дороже, чем наколоть. "Цены зависят от нескольких причин - особенности метаболизма человека, местоположения татуировки, глубины и плотности ее залегания, цвета, которым она нанесена, особенности пигментации кожи и возраста тату. Чем дольше рисунок был на коже, тем легче его удалить", - объясняет Клаус.
По его словам, быстрее удаляются татуировки на руках, ногах и груди, а на белой коже они светлеют активнее, чем на темной. Если татуировка была сделана недавно, то на его удаление потребуется больше времени. Дело в том, что в последние годы мастера стали использовать стойкие красители по принципу - тату на всю жизнь. Расщеплять их лазером приходится дольше, а значит, потребуется больше сеансов.
"Один сеанс у нас стоит от 100 до 350 евро, в зависимости от степени сложности удаления тату. Если краски насыщенные и очень стойкие, а мотив большой и сложный, то сеанс соответственно дороже. Для удаления не менее 15 сеансов с общей стоимостью более трех тысяч евро", - говорит Клаус. Женщины обычно платят меньше, потому что их тату проще, чем у мужчин. У мужчин мотивы татуировок более сложные и часто с сюжетами. Их удалять сложней и соответственно работа дороже. Рекорд в пять тысяч евро пока сохраняет удаленная татуировка, которая начиналось с левого надплечья и тянулось до левой ступни. Такой счет оплатил кельнский полицейский, который столкнулся с непростой дилеммой - тату или карьера. Он выбрал карьеру.
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