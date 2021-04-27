Немки удаляют татуировки. Почему?

Наколоть тату в Германии - удовольствие не из дешевых, цены колеблются от ста евро до тысячи евро - в зависимости от мотива и квалификации мастера. Но куда дороже удалить тату - за это придется выложить от пятисот до пяти тысяч евро. И тем не менее в Кельне, например, желающих избавиться от своих тату становится все больше, а салонов по их удалению уже около десяти. Во время локдаунов сделать тату практически невозможно - татуировщикам работать запрещено, зато салоны по удалению татуировок работают, что называется, на полную катушку. Наш корреспондент убедился в этом в салоне Reinhaut.

Под наблюдением врачей

Название салона Reinhaut переводится на русский как "чистая кожа". Сам салон своими светлыми стенами, белой мебелью и стерильной чистотой напоминает врачебную практику. "Это неудивительно, с нынешнего года салоны по удалению татуировок в Германии работают под наблюдением и опекой врачей-дерматологов", - уточняет руководитель салона и инженер по образованию Клаус Хазенкамп (Claus Hasenkamp).

Одна из рабочих комнат салона Reinhaut в Кельне

На практике это значит, что процедуры по удалению тату проводятся под медицинским наблюдением. Врач-дерматолог проводит разъяснительную работу с пациентом, назначает количество процедур, проверяет документацию и несет ответственность за результаты работы, а уже непосредственным удалением татуировок занимаются специалисты по лазерной терапии. "Салоны по удалению тату приравнены к медицинским учреждениям, поэтому они открыты и во время пандемии", - подчеркивает Клаус Хазенкамп.

После каждого сеанса участки кожи, подвергшиеся воздействию лазера, покрываются специальными лечебными мазями и забинтовываются. Следующую процедуру лазерной терапии можно проводить только спустя две недели, когда полностью исчезло раздражение, а кожа восстановила свои прежние свойства. В распоряжении салона Reinhaut два самых новейших аппарата - пикосекундные лазеры PICOPLUS. С их помощью удаление тату происходит более качественно, практически не оставляя следов на коже.

В моду возвращается чистая кожа?

Этому кельнскому салону уже пять лет. В нем работают два специалиста по лазерной терапии и два врача-дерматолога, которые консультирует пациентов и контролируют работу лазерных терапевтов и сопроводительную документацию. За прошедшие два года сотрудники салона удалили более 1500 татуировок разной сложности. Много это или мало?

Клаус Хазенкамп

"Если учесть, что для удаления одной татуировки требуется от пяти до пятнадцати и более сеансов, то легко подсчитать, что на отсутствие работы нашим сотрудникам жаловаться не приходится", - улыбается Клаус Хазенкамп. Он приводит такие цифры: согласно статистике, у двадцати процентов жителей Германии есть татуировки, это примерно 16 миллионов человек. Большинство из них в возрасте от 18 до 30 лет. "С возрастом многие начинают оценивать свои тату, как ошибку молодости и решают от них избавиться. Я уверен, что работы нам обеспечено на долгие годы", - уверен Клаус.

По его наблюдениям в последние годы в моду снова возвращается чистая кожа. "Подавляющее большинство наших пациентов приходят к нам с целью навсегда избавиться от татуировок, а не освободить место для новых. Тем более, что приевшийся мотив сегодня легко перекалывается новым. Многие фанаты тату так и поступают. А к нам практически приходят за чистой кожей", - улыбается мой собеседник. По его словам, во время пандемии спрос на удаление татуировок заметно возрос: у многих благодаря гибким графикам работы в хоум-офисах и невозможностью провести свободное время в фитнес-центрах или в кино, появилось больше времени, чтобы избавиться от тату, обратившись за помощью специалистов.

Кто и почему решает избавиться от своих тату?

Женщины чаще мужчин стремятся расстаться со своими татуировками. Именно поэтому они составляют около 80 процентов от общего числа пациентов и в кельнском салоне Reinhaut. Причины, по словам Клаус Хазенкамп, самые разные и неожиданные. Есть пациентки, у которых два-три маленьких тату в разных местах - на ноге, руке, лопатке. Они решаются удалить сразу все, чтобы жить с чистой кожей. Чаще всего такие тату они называют ошибками молодости. "Недавно приходила женщина, у которой на плече была татуировка бабочки. Она решилась ее удалить не потому, что мотив некрасивый и уже надоел, тем более что она его не видит. Причина в том, что этот мотив появился у нее на плече в память о медовом месяце. С мужем женщина рассталась, теперь пришло время избавиться и от бабочки. Многие женщины избавляются от розочек, сердечек, божьих коровок, имен или инициалов мужчин, с которыми они мечтали дожить до старости или китайских иероглифов, которые на самом деле означают совсем не то, что хотели увековечить на своем теле владелицы таких татуировок.

Результат у Полины после первого сеанса: до и после

У мужчин Клаусу Хазенкампу нередко приходится удалять портреты исторических личностей, а то и бывших жен, крылатые фразы с орфографическими ошибками или неточностями в формулировках, а также мотивы право- и леворадикального толка. Но для специалиста по удалению татуировок с помощью лазерной терапии главную роль играют не мотивы, а то, какими красками они выполнены и как глубоко тату уходят в кожу. Бытует мнение, что их выжигают, однако Клаус категорически против такой трактовки. "Удаление татуировки с помощью лазера осуществляется путем очень быстрого нагревания отдельных цветов под кожей, что означает, что клетки тела, которые их окружают, лопаются, и краска высвобождается, превращаясь в мизерные по размерам островки. Потом они удаляются через лимфатическую систему", - объясняет Клаус.



Но почему тогда ошибочно считается, что тату выжигают? "Потому что многие ассоциируют действие лазерных лучей с нагревом, - говорит Клаус Хазенкамп, - но он достигается не излучением тепла, а, как это типично для лазеров, световой энергией. Чтобы эта энергия превратилась в тепло, она должна поглощаться соответствующим цветом. Однако это не значит, что любой лазер подходит для каждого цвета. Сложней всего удалить желтый, фиолетовый и белый цвета в татуировках. Успех зависит от длины волны лазера. Лучше всего удаляют тату пикосекундные лазеры, их также используют в косметических целях", - резюмирует специалист по лазерной терапии.

Сложность удаления и цена вопроса

Удалить тату дороже, чем наколоть. "Цены зависят от нескольких причин - особенности метаболизма человека, местоположения татуировки, глубины и плотности ее залегания, цвета, которым она нанесена, особенности пигментации кожи и возраста тату. Чем дольше рисунок был на коже, тем легче его удалить", - объясняет Клаус.

Работу по удалению тату можно продолжить лишь спустя две недели

По его словам, быстрее удаляются татуировки на руках, ногах и груди, а на белой коже они светлеют активнее, чем на темной. Если татуировка была сделана недавно, то на его удаление потребуется больше времени. Дело в том, что в последние годы мастера стали использовать стойкие красители по принципу - тату на всю жизнь. Расщеплять их лазером приходится дольше, а значит, потребуется больше сеансов.

"Один сеанс у нас стоит от 100 до 350 евро, в зависимости от степени сложности удаления тату. Если краски насыщенные и очень стойкие, а мотив большой и сложный, то сеанс соответственно дороже. Для удаления не менее 15 сеансов с общей стоимостью более трех тысяч евро", - говорит Клаус. Женщины обычно платят меньше, потому что их тату проще, чем у мужчин. У мужчин мотивы татуировок более сложные и часто с сюжетами. Их удалять сложней и соответственно работа дороже. Рекорд в пять тысяч евро пока сохраняет удаленная татуировка, которая начиналось с левого надплечья и тянулось до левой ступни. Такой счет оплатил кельнский полицейский, который столкнулся с непростой дилеммой - тату или карьера. Он выбрал карьеру.

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