Неужели это Кафка? Новые факты о великом писателе

О Франце Кафке (Franz Kafka), самом читаемом немецкоязычном авторе, вспоминают во всем мире в связи со столетием его смерти. Неизвестный при жизни, он стал знаковой фигурой для литературы XX века, а его произведения, дневники и письма породили термин "кафкианство" - иррациональное, абсурдное, мрачное. Важное значение для понимания наследия Франца Кафки играют обстоятельства его жизни, болезненные отношения с семьей, а также смертельное заболевание и осознание близкой смерти.

Новые факты о Франце Кафке и его семье на выставке в Берлине

К 100-летию со дня смерти Франца Кафки (писатель скончался 3 июня 1924 года) Stabi Kulturwerk в Берлинской государственной библиотеке на Унтер-ден-Линден представила около 100 фотографий семьи Кафки. Многие из них были опубликованы впервые.

Одна из первых фотографий, открывающих выставку - фотопортрет отца писателя, Германа Кафки. Умное волевое лицо делового человека: энергичный взгляд, густые усы, светлые волосы ежиком. В этом изображении сложно рассмотреть облик самовлюбленного тирана, которого писатель обвинял в своем несчастном детстве и болезненной неуверенности во взрослом возрасте. Свои горькие воспоминания и упреки Франц Кафка выплеснул в стостраничном письме в ноябре 1919 года. Текст, известный сегодня как "Письмо к отцу", является программным для изучающих творчество писателя.

"Все мои мысли находились под твоим тяжелым гнетом, в том числе и мысли, не совпадающие с Твоими, и в первую очередь именно они. Над всеми этими мнимо независимыми от тебя мыслями с самого начала тяготело твое неодобрение; выдержать его до полного и последовательного осуществления замысла было почти невозможно. Я говорю здесь не о каких-то высоких мыслях, а о любой маленькой детской затее", - писал Франц Кафка отцу. В письме он вспоминает о жестокости и нелюбви отца, например, как его маленького, когда ночью он капризничал и просил пить, отец вынес на балкон "и оставил там на некоторое время одного, в рубашке, перед запертой дверью".

Выставка открывает другую сторону личности отца-тирана Германа Кафки. Посетители могут прочитать его любовные письма - нежные и романтичные - к невесте Юлии, впоследствии матери Франца и трех его сестер. Родители Юлии были зажиточными пивоварами, и по своему социальному статусу она была выше жениха, чей отец был простым мясником. Но ко времени своей женитьбы, которая состоялась 3 сентября 1882 года, честолюбивый и амбициозный 29-летний Герман уже открыл в Праге собственное дело - торговлю галантерейными товарами. Своему предприятию он посвятил жизнь и достиг большого успеха: владел универмагом на Староместской площади и приобрел дом на улице Билкова в Старом городе. Франц Кафка был старшим сыном Германа, и отец так и не смог смириться с тем, что наследник остался совершенно равнодушен к семейному делу. Занятия писательством он рассматривал как глупый каприз. Они конфликтовали во всем: выборе профессии, места жительства, отношении с женщинами. Отец использовал все свое влияние, чтобы под моральным давлением сын стал таким, каким он хотел бы его видеть.

"Ты очень рано запретил мне слово. Твоя угроза: "Не возражать!" - и поднятая при этом рука сопровождают меня с незапамятных времен", - писал Кафка.

Отец так и не получил письмо, которое сегодня известно всему миру. Писатель передал его отцу через любимую матушку, но она вернула сочинение, побоявшись усугублять конфликт. Французский литературовед Клод Давид в биографии писателя анализирует эту ситуацию и пишет, поддерживая решение матери, что Герман Кафка ничего не понял бы в этих словесных тонкостях. Он прочел бы и почувствовал бы себя потом, наверное, более чужим своему сыну, чем когда бы то ни было, уверен литературовед.

Редкие фотографии Франца Кафки

На первой фотографии будущего великого писателя ему нет и года. На крошечном нечетком снимке обычный младенец в белой сорочке бессмысленно смотрит в объектив, полулежа в старинном кресле. По фотоизображениям можно проследить, как малыш превращается в худощавого и очень серьезного подростка. Скуластое лицо, острые уши, пронзительный грустный взгляд - таким смотрит на посетителей выставки мальчик Франц с группового снимка с маленькими сестрами.

Франц Кафка и его сестры. Фотография из семейного фотоальбома Фото: Archiv Klaus Wagenbach

Во взрослом возрасте он почти не фотографировался - на выставке представлено лишь три портрета Кафки. Писатель обращался к фотографу, только когда ему нужны были снимки для официальных документов. На выставке есть письмо от 18/19 декабря 1912 года к берлинской подруге Фелиции Бауэр. Она, посылая ему свои фото, просила прислать его снимки в ответ. Франц отвечал, что пока не может ничего отправить, потому что на всех фото "выглядит странно".

Франц Кафка неоднократно попадал на групповые снимки во время путешествий или пребывания в санаториях. Однако совместных снимков с его ближайшим другом Максом Бродом не сохранилось. Существует лишь несколько фотографий, на которых Франц Кафка изображен вместе с родственниками, и ни одной - с родителями.

Известный поклонникам писателя черно-белый портрет, где он похудевший, с заостренными чертами лица, напряженно глядит в камеру, был сделан в начале октября 1923 года в фотобудке в универмаге "Вертхайм" в Берлине. Это последний снимок Франца Кафки. 40-летний писатель умер меньше, чем через год, 3 июня 1924 года - от последствий туберкулеза.

Семейная линия Кафки

В конце октября 1941 года средняя из сестер Франца Кафки - Валли и ее муж Йозеф Поллак были депортированы в гетто в Лодзь, и какое-то время жили там со старшей сестрой Элли и ее дочерью Ханной. Точных данных об обстоятельствах смерти Валли и Элли нет. Скорее всего сестры были убиты нацистами осенью 1942 года в лагере смерти в Хелмно.

Оттла, младшая сестра Кафки, развелась с мужем-чехом в августе 1942 года, несмотря на то, что брак защищал ее от преследований. Она была депортирована в Терезиенштадт 3 августа 1942 года. В октябре 1943 года она добровольно вызвалась сопровождать польских еврейских детей, в концлагерь Освенцим. Там она была убита сразу после прибытия в лагерь 7 октября 1943 года. Ее муж Йозеф Давид пережил войну вместе с их дочерями Верой и Еленой в Праге.

Несмотря на смерть целого поколения из-за нацистского террора, семейная линия Кафки не прервалась. У Франца Кафки было 23 двоюродных брата, а также один племянник и шесть племянниц - дети его родных сестер. Фотографии многочисленного семейства занимают несколько залов выставки.

Франц Кафка и его сестра Оттла, 1917 год Фото: Archiv Klaus Wagenbach

В 2011 году, отмечая свой 90-летний юбилей, Вера Саудкова, дочь Оттлы Кафки и последняя родная племянница Франца, глядя на своих многочисленных внуков и правнуков, а также потомков своей сестры и двоюродных братьев, провозгласила:

"Адольф Гитлер хотел уничтожить семью Кафки, но сегодня нас больше, чем когда-либо".

В постели с Францем Кафкой

К 100-летию со дня смерти великого писателя в середине марта в Германии вышел в широкий прокат фильм Георга Мааса (Georg Maas), основанный на одноименной романе Михаэля Кумпфмюллера (Michael Kumpfmüller) "Слава жизни", который рассказывает о последнем годе жизни Франца Кафки. Смертельно больной писатель (его играет Сабин Тамбреа) встречает свою последнюю любовь Дору Диамант (Генриетта Конфуриус/Henriette Confurius). Они знакомятся на пляже Балтийского моря: 40-летний тяжело больной писатель, у которого почти нет публикаций, и полная жизни веселая польская девушка, которая работает в еврейском приюте. На фоне ухудшающегося самочувствия писателя разворачивается прощальный роман. Несмотря на тяжелые темы болезни и ухода фильм полон легкого юмора и балансирует между мелодрамой и ромкомом.

Известно, что до встречи с Дорой Диамант Кафка был несчастен в любви. С 25-летней Фелицией Бауэр он пять лет состоял в переписке, которая представляет собой бесконечный монолог саморефлексии или больше похожа на литературный опыт (издана как "Письма к Фелиции"). Он дважды назначал свадьбу, но так и не решился.

Следующая помолвка писателя с дочерью пражского сапожника Юлией Вохрыцек была отменена под влиянием ссоры с отцом, который не посчитал избранницу сына достойной.

Серьезные отношения Кафки случились с замужней переводчицей Миленой Есенской, которая, даже разорвав любовную связь, оставалась его близким другом долгие годы.

После встречи с Дорой Кафка впервые в жизни решился переехать в другой город от своей семьи, к которой был болезненно привязан. В арендованной квартире Доры в Берлине влюбленные прожили полгода. Когда состояние Франца стало критическим, они вернулись в Прагу, где Дора оставалась у одра любимого до последнего дня.

Сериал на основе биографических исследований

В конце марта на видеосервисах вышел художественный шестисерийный мини-сериал "Кафка" режиссера Давида Шалько (David Schalko). Сценарий, который написал Даниель Кельман (Daniel Kehlmann), основан на биографических исследованиях Райнера Стаха (Reiner Stach), одного из крупнейших кафковедов нашего времени. Доктор философии, он посвятил свою жизнь изучению творчества писателя. У биографии Кафки авторства Стаха три тома: первый начинается с 1910 года, когда будущий писаель начинает вести дневники, второй том посвящен последним восьми годам жизни Кафки, а третий том описывает его ранние годы. Кроме того, Стах выпустил книгу "Неужели это Кафка? 99 открытий", где развенчал мифы о замкнутости и нелюдимости писателя. Среди 99 открытий есть история о том, как Кафка и его друг Макс Брод собирались выпускать путеводители для экономных туристов, желающих путешествовать по Европе. Стах рассказывает, как писатель посещал лекции Эйнштейна, проводил время в ночных клубах с проститутками, наслаждался плаванием, кино, мотоциклами, часто улыбался, особенно в окружении женщин.

Райнер Стах стал консультантом нового сериала. Перед режиссером стояла сложная задача: уместить всю жизнь великого писателя, тщательно детализированную в трудах Стаха, в мини-сериал.

Главную роль в "Кафке" сыграет 34-летний Джоэл Басман. Сериал раскроет детали взаимоотношений писателя с его лучшим другом Максом Бродом (Даниэль Брюль/Daniel Brühl) и отцом (Николас Офчарек/Nicholas Ofczarek). Зрителям рассказывают истории неудачной первой помолвки Франца с Фелицией, романа с замужней Миленой, и конечно, последней любви Кафки - Доры.

Создатели сериала раскрывают мотивы Макса Брода, который так и не уничтожил литературное наследие Франца Кафки, как завещал ему умирающий писатель. Обманув доверие друга, Макс Брод обеспечил ему всемирную славу.

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