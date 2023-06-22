Эрих Мария Ремарк: 10 фактов о писателе, которые надо знать

175 лет назад, 22 июня 1898 года родился Эрих Мария Ремарк. Приобретя мировую известность после публикации антивоенного романа "На западном фронте без перемен", он по сей день остается одним из самых читаемых и цитируемых немецких авторов. Гениальный писатель, пацифист и антимилитарист, личный враг Йозефа Геббельса, успешный коллекционер живописи, известный плэйбой… Что еще нужно знать о Эрихе Марии Ремарке? 10 фактов о нем - у DW.

Эрих Мария Ремарк - не женщина

Один из самых известных в мире немецких писателей, Эрих Пауль Ремарк (Erich Paul Remark) родился в Оснабрюке, в семье переплетчика. Сразу после школы был демобилизован и в июне 1917 года отправлен на Западный фронт. Воевать ему пришлось недолго: в конце июля он был тяжело ранен, осколки снаряда попали в руку, ногу и в шею. Остаток войны Эрих Пауль провел в военных госпиталях Германии.

После войны Ремарк начинает работать редактором в журнале Echo Continental. В 1921 году он решает писать фамилию по правилам французской орфографии - Remarque. Годом позже меняет второе имя с Пауль на Мария - в честь обожаемого им Райнера Марии Рильке и в память об умершей матери Анне Марии. Несмотря на мировую известность писателя, до сих пор встречаются люди, считающие, что Эрих Мария Ремарк - это женщина.

Пацифист и антимилитарист

В ноябре 1918 года Ремарка награждают Железным крестом I степени. Уволившись в начале 1919 года из армии, он отказывается и от ордена, и от почетного знака. Пережитые на войне события на всю жизнь сделали из Ремарка пацифиста и антимилитариста. Сам же писатель всегда называл себя "аполитичным человеком".

Автор бестселлера

Самый известный роман Ремарка был написан за шесть недель Фото: Kiepenheuer & Witsch/dpa/picture alliance

Первый же роман Ремарка - "На западном фронте без перемен" - принес ему мировую известность и славу, и до сих пор остается самым известным романом писателя. В книге Ремарк хотел описать опыт поколения молодых людей, которые летом 1914 года с большим энтузиазмом отправились на Первую мировую войну и вернулись с нее физически или морально искалеченными.

Работу над романом Ремарк начал в 1927 году. Книга была написана за шесть недель и сразу после опубликования стала бестселлером. В первый же год тиражи продаж в Германии составили 1,5 млн экземпляров, книга была переведена на 26 языков. В 1930 году в Голливуде по роману сняли фильм. Для Ремарка устроили специальный кинопоказ в Мюнстере.

В 1931 году Ремарк был номинирован на Нобелевскую премию по литературе. Но Нобелевский комитет отклонил его кандидатуру под давлением Немецкого союза офицеров, считавших, что роман "На западном фронте без перемен" очерняет немецкую армию и ее солдат, и обвинявших автора в предательстве национальных интересов.

Личный враг Геббельса и объект ненависти национал-социалистов

Антивоенный пафос книги "На западном фронте без перемен" особенно раздражал национал-социалистов, набиравших в то время политическую силу в Германии. Особую ненависть к роману и его автору испытывал рейхсляйтер по вопросам пропаганды Йозеф Геббельс. Штурмовики НСДАП под руководством Геббельса сорвали немецкую премьеру фильма в Берлине в декабре 1930 года, а позднее Геббельс добился запрета картины в Германии.

Нацисты пытаются сорвать премьеру фильма "На западном фронте без перемен" в Берлине Фото: picture-alliance/brandstaetter images/Austrian Archives (S)

С приходом к власти национал-социалистов травля Ремарка усилилась. В 1933 году нацисты публично сжигали роман среди прочих "антинародных" книг, скандируя при этом "Предаем огню за литературное предательство солдат мировой войны, во имя воспитания боевого духа немецкого народа!"

Пытаясь очернить писателя, нацисты распространяли слухи, что Ремарк вовсе не был на фронте, что он украл роман у погибшего друга, что он - еврей, а его настоящее имя - Крамер (прочитанная наоборот фамилия Ремарк).

Убийство сестры: месть нацистов Ремарку

Сразу после прихода к власти Адольфа Гитлера (Adolf Hitler) Ремарк эмигрировал из Германии. Вначале он жил в Швейцарии, затем переехал в США. В 1938 году национал-социалисты лишили его гражданства. В 1943 году нацисты казнили его младшую сестру Эльфриду Шольц (Elfriede Scholz), оставшуюся в "третьем рейхе", арестованную по доносу и обвиненную в "возмутительно лживой пропаганде в пользу врага" и "подрыве обороноспособности страны". Выносивший приговор председатель "народного трибунала" обратился к Эльфриде со словами: "Ваш брат ускользнул от нас. Но вам ускользнуть не удастся". И приговорил ее к казни на гильотине. Эрих Мария Ремарк лишь после войны узнал о ее смерти. Памяти Эльфриды посвящен роман Ремарка "Искра жизни".

Запрет романа "На западном фронте без перемен" в СССР

Парадоксальным образом роман "На западном фронте без перемен" оказался под запретом не только в нацистской Германии, но и в Советском Союзе. Изображение немецких солдат оскорбило секретаря ЦК партии Вячеслава Молотова. В 1929 году в письме Сталину он написал, что выступает "решительно против массового распространения этой тупой буржуазно-пацифистской литературы", и обвинил автора в том, что "фронтовых людей" он рассматривает "только как полуживотных и полумещан (всех сплошь!)". Роман Ремарка был изъят из продажи. Новое издание вышло в свет только в 1959 году, уже после того, как Молотов был снят с поста.

Самый читаемый немецкий писатель в России

В 1960 годы книги Ремарка начинают издавать в СССР огромными тиражами. По сей день он остается самым читаемым немецким писателем в России. Интересно, что в разных странах популярны разные романы Ремарка. Среди русскоязычных читателей наиболее известен роман "Три товарища", а, например, в Южной Корее - "Триумфальная арка", роман о немецком хирурге, который живет в Париже в преддверии Второй мировой войны. Так что вполне можно сказать, что в каждой стране есть свой Ремарк.

Знаменитый плэйбой

Ремарк был известен не только как великолепный писатель, но и как покоритель женских сердец. Среди его жен и подруг были Грета Гарбо, Марлен Дитрих (Marlene Dietrich), Полетт Годдар, Натали Палей... Остались прекрасные и печальные, полные нежности и тоски письма и телеграммы, которые Ремарк посылал Марлен Дитрих - великой актрисе, кинозвезде и тоже эмигрантке из нацистской Германии. Письма Ремарка к Дитрих, которую он называл "Пумой", считаются самым восхительным документальным романом о любви. Вот только одна цитата: "Милая, дарованная Богом!.. Я думаю, нас подарили друг другу, и в самое подходящее время. Мы до боли заждались друг друга... Я хочу быть с тобой рядом, и больше мне ничего не надо. Ты должна знать, что я есть".

Эрих Мария Ремарк и Марлен Дитрих в Париже, 1937 год Фото: picture alliance / Everett Collection

Письма Дитрих к Ремарку, к сожалению, не сохранились: их сожгла вдова писателя Полетт Годдар - бывшая жена Чарли Чаплина, сыгравшая главные женские роли в его фильмах "Новые времена" и "Великий диктатор" и ставшая последней любовью Ремарка.

Успешный коллекционер

После грандиозного успеха романа "На западном фронте без перемен" писатель начинает коллекционировать антиквариат и живопись. Предпочтение он отдает работам импрессионистов. Его первым приобретением стали работы Эдгара Дега и Винсента Ван Гога. Обе картины он покупает у знаменитого арт-дилера Вальтера Фейльхенфельдта, на тот момент крупнейшего эксперта живописи модернистов в Европе.

Писателя восхищает творчество Поля Сезанна: принадлежавшее Ремарку собрание живописи включало 18 работ этого художника. Со временем писатель становится владельцем одной из лучших частных коллекций живописи того времени, принадлежащие ему картины выставляются в музеях Нью-Йорка, Цюриха и многих галереях. После смерти Ремарка его коллекция была распродана на аукционах.

"На западном фронте без перемен": самый популярный немецкий фильм

По самому успешному роману Эриха Марии Ремарка "На западном фронте без перемен" долгое время были сняты всего два фильма, оба раза - в Голливуде: в 1930-м и 1979 годах. В 2022 году немецкий режиссер Эдвард Бергер представил свою интерпретацию великой антивоенной драмы Ремарка: фильм стал первой экранизацией романа на немецком языке.

Мировая премьера состоялась на платформе Netflix 28 октября 2022 года. Картина победила в 7 номинациях Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) и была удостоена четырех "Оскаров", в том числе - за лучший фильм на иностранном языке и лучший саундтрек. Такого успеха немецкое кино не знало никогда!

Немецкая экранизация "На западном фронте без перемен" стала самым успешным немецким фильмом Фото: Netflix

Актуален по сей день

Многие высказывания из романов Ремарка о жизни, счастье и любви были разобраны на цитаты и превратились в афоризмы. А некоторые приобрели настолько пугающую актуальность, что, увидев их вне контекста, можно предположить, что они написаны сейчас. Вот лишь несколько из них:

"За последние десять лет нам этой пропагандой так прожужжали уши, что трудно было расслышать что-нибудь другое. А особенно то, что не орет на площадях: голос сомнения и голос совести". ("Время жить и время умирать")

"Мы утеряли все мерила. Десять лет нас изолировали, воспитывали в нас отвратительное, вопиющее, бесчеловечное и нелепое высокомерие. Нас объявили нацией господ, которой все остальные должны служить, как рабы" ("Время жить и время умирать")

"Удивительно, насколько кровопийцы любят морализировать". ("Триумфальная арка")

"Как же бессмысленно все то, что написано, сделано и передумано людьми, если на свете возможны такие вещи! До какой же степени лжива и никчемна наша тысячелетняя цивилизация, если она даже не смогла предотвратить эти потоки крови. Лишь в лазарете видишь воочию, что такое война". ("На Западном фронте без перемен")

"Не мы с тобой эту войну затеяли, не мы за неё в ответе. Мы только выполняем свой долг. А приказ есть приказ. Да или нет?" ("Время жить и время умирать")

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