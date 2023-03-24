Фильм "На Западном фронте без перемен" снова побил рекорд

Немецкий антивоенный фильм "На Западном фронте без перемен" сразу в 12 категориях номинирован на премию "Лола" - высшую национальную награду Германии в области кинематографа (Deutscher Filmpreis), сообщает сайт премии в пятницу, 24 марта. Это очередной рекорд, который удается побить картине, снятой Эдвардом Бергером (Edward Berger). Он сам, кстати, номинирован на "Лолу" в категории "лучший режиссер". Ранее ни один немецкий фильм не был столь успешен.

13 марта 2023 года фильм получил четыре премии "Оскар" - в категориях "Лучший фильм на иностранном языке", "Лучшая операторская работа", "Лучшая работа художника-постановщика" и "Лучшая музыка к фильму". Также в этом году "На Западном фронте без перемен" был удостоен в Великобритании семи премий BAFTA, в частности - за режиссуру и как лучший фильм.