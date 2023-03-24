  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Кадр из фильма
Кадр из фильмаФото: Reiner Bajo/dpa/Netflix/picture alliance
КультураГермания

Фильм "На Западном фронте без перемен" снова побил рекорд

Вера Фридрих
1 ч. назад

Немецкий антивоенный фильм "На Западном фронте без перемен" сразу в 12 категориях номинирован на высшую национальную награду Германии в области кинематографа.

https://p.dw.com/p/4PBk9

Немецкий антивоенный фильм "На Западном фронте без перемен" сразу в 12 категориях номинирован на премию "Лола" - высшую национальную награду Германии в области кинематографа (Deutscher Filmpreis), сообщает сайт премии в пятницу, 24 марта. Это очередной рекорд, который удается побить картине, снятой Эдвардом Бергером (Edward Berger). Он сам, кстати, номинирован на "Лолу" в категории "лучший режиссер". Ранее ни один немецкий фильм не был столь успешен.

13 марта 2023 года фильм получил четыре премии "Оскар" - в категориях "Лучший фильм на иностранном языке", "Лучшая операторская работа", "Лучшая работа художника-постановщика" и "Лучшая музыка к фильму". Также в этом году "На Западном фронте без перемен" был удостоен в Великобритании семи премий BAFTA, в частности - за режиссуру и как лучший фильм.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Фолькер Бертельман

"Оскар" получила музыка войны и швейных машинок

"Оскар" получила музыка войны и швейных машинок

Немецкий фильм "На Западном фронте без перемен" собрал целый урожай "Оскаров". Один из них - за лучшую музыку. DW поговорила с автором музыки Фолькером Бертельманом.
Культура13 марта 2023 г.
Кадр из фильма "На западном фронте без перемен"

Почему "На Западном фронте без перемен" - мировая сенсация

Почему "На Западном фронте без перемен" - мировая сенсация

Немецкое кино - пожалуй, впервые с "Беги, Лола, беги" - произвело фильм действительно мирового значения. О нем спорят и будут спорить, а церемония "Оскара" может стать его триумфом.
Дмитрий Вачедин
Дмитрий Вачедин
Комментарий
Культура24 января 2023 г.
Сцена из фильма Эдварда Бергера "На Западном фронте без перемен"

Фильм "На Западном фронте без перемен": в чем секрет успеха немецкой картины?

Фильм "На Западном фронте без перемен": в чем секрет успеха немецкой картины?

Антивоенная драма "На Западном фронте без перемен" немецкого режиссера Эдварда Бергера стала победителем в семи номинациях Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA).
Кино20 февраля 2023 г.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Военнослужащий ВСУ

Украина передала России всех тяжелораненых военнопленных

Конфликты3 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Больница ФСИН в Саратове

Концлагеря РФ для украинцев. Правозащитник сообщил о пытках

Концлагеря РФ для украинцев. Правозащитник сообщил о пытках

Права человека26 мин. назад
Карикатура - карикатурный северокорейски лидер Ким Чен Ын едет на волне на доске для серфинга. На шортах у него - изображение ядерной молекулы.

"Радиоактивное цунами": куда несет Ким Чен Ына

"Радиоактивное цунами": куда несет Ким Чен Ына

Политика3 ч. назад
Людвиг ван Бетховен

Немецкий генетик: Бетховен не был алкоголиком

Немецкий генетик: Бетховен не был алкоголиком

Культура6 ч. назад
Демонстрация в Берлине с требованием начала мирных переговоров по Украине, февраль 2023 года

Профессор из ФРГ: Страх немцев перед войной иррационален

Профессор из ФРГ: Страх немцев перед войной иррационален

Конфликты21 ч. назад
Фальшивое изображение Путина на колене перед Си

Фактчекинг: Нет, Путин не преклонял колени перед Си

Фактчекинг: Нет, Путин не преклонял колени перед Си

Политика22 ч. назад
Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Концлагеря для украинцев. Немцы боятся войны. DW Шоу

Концлагеря для украинцев. Немцы боятся войны. DW Шоу

Политика23 ч. назад59:10 мин.
На главную страницу