Как начать учебу в Германии в условиях пандемии

В большинстве немецких университетов зимний семестр в этом году начнется позднее обычного. Старт лекций и семинаров запланирован на 2 ноября. Как будут учиться студенты, приехавшие, например, из России? DW узнала, легко ли им было поступить в немецкий вуз при всех действующих ограничениях.

Гибридный семестр в Германии

В отличие от предыдущего семестра, когда в разгар пандемии обучение проходило только онлайн, сейчас вузы будут предлагать занятия в гибридном формате - в стенах университетов и дистанционно. Однако физическое присутствие будет сведено к минимуму. Например, в Берлинском университете имени Гумбольдта, как сообщили DW в пресс-службе вуза, в реальном режиме будут проводить только лекции для первокурсников и практические занятия. Для удачного старта запланированы ознакомительные мероприятия в формате видеоконференций в Zoom: от торжественного открытия учебного года до советов по составлению собственного учебного расписания и онлайн-встречи с ответами на вопросы студентов-новичков. Первокурсникам будет уделено особое внимание и в других немецких университетах. Для остальных дистанционный режим обучения с большими рисками не связывают, при этом, подчеркивают в вузах, самостоятельная работа с учебным материалом теперь особенно важна, чтобы успешно сдать экзамены в конце семестра.

Экзамены никто не отменял, в том числе и собеседования и прослушивания в творческих вузах. Во Фрайбургской консерватории в этом году даже решились на эксперимент: для вступительных экзаменов впервые использовали дисклавир. Благодаря этой технологии абитуриентка исполняла Баха и Бетховена в Шанхае, а экзаменационная комиссия могла следить за движением клавиш и получать живой звук в своем кабинете в Баварии. В целом на творческих факультетах, где для учебного эффекта необходимо физическое присутствие студентов, "живых" очных занятий будет больше. Для этого вузы ищут дополнительные помещения.

Соблюдение дистанции во времена пандемии учитывается и при рассадке студентов

Проблемы студентов: подработка и правила въезда

Год за годом численность учащихся в немецких вузах неустанно росла и била рекорд за рекордом, достигнув почти 3 миллионов. Но это было до короны. Как сказалась пандемия, пока точно неизвестно. Официальные статистические данные по количеству студентов в этом зимнем семестре появятся лишь к концу года. Но рост вряд ли продолжился. Кому-то пришлось прервать обучение из-за финансовых трудностей. Большинство немецких студентов подрабатывают в свободное от учебы время. Один из популярных способов - официантом в кафе или ресторане. Но ресторанный бизнес сильно пострадал от пандемии. Уже сейчас каждая восьмая подработка по востребованному среди студентов тарифу Minijob (за минимальный заработок), перечеркнута.

Еще одна проблема - карантинные меры и ограничения на въезд в Германию для студентов не из ЕС. Тех, кто решился подать документы на поступление, было меньше. В частности, в университете имени Гумбольдта, одном из самых популярных среди студентов из стран Восточной Европы, число первокурсников из России и Беларуси по сравнению с прошлым зимним семестром сократилось на четверть, из Украины - даже на треть. Всего из этих трех стран учебу в берлинском вузе начинают 130 человек.

Осенью въездные ограничительные меры были несколько ослаблены. По новым правилам въезд в Германию из стран, не входящих в ЕС, разрешен для тех, кто собирается проходить профобучение или подготовительные языковые курсы, а также для посещения курсов повышения квалификации с целью признания диплома для работы в Германии. И в том, и в другом случае требуется подтверждение образовательного учреждения, что занятия будут проходить не только дистанционно. Для студентов вузов ограничения сняты: поскольку этот семестр будет гибридным, при пересечении границы теперь не обязательно иметь при себе справку о необходимости физического присутствия на занятиях.

Что рассказывают студенты

Но у многих все еще есть сложности с получением визы. Под хэштегом #EducationIsNotTourism в Твиттере студенты из разных стран рассказывают о своих приключениях. Несколько наших подписчиков в "Вконтакте", которые только начинают обучение в Германии, поделились своими историями о том, как поступали в вуз в условиях короны, получали визу, искали жилье.

Лера Казакова из Калининграда будет изучать прикладную статистику по англоязычной магистерской программе в Трире:

"С получением визы все прошло нормально, с границей не очень просто, но я готовилась. Я пересекала пешком границу с Польшей, для этого нужно было получать разрешение на транзит от коменданта пограничного пункта. Экзаменов не было, только документы по почте нужно было отправить, коммуникация с вузом проходила легко. Для потенциального карантина международный офис подготовил карантинные пакеты, чтоб ты заселился в общежитие и какие-то вещи первой необходимости уже были (кастрюля, тарелка, туалетная бумага и все такое). В общежитии, кажется, всех иностранных студентов поселили в отдельные комнаты, каждая со своим санузлом и кухней. Требование носить маску на территории университета и в общих помещениях общежитий".

Карина Микаилова из Краснодара поступила на факультет коммуникационного дизайна в магистратуре Высшей школе Майнца:

"Проблем с получением визы не было вообще, больше были проблемы с записью на ее получение (24/7 мониторили сайт посольства, записи выкладывали абсолютно хаотично и раз в тысячу лет, в общем, нервы потрепали знатно). С прохождением границы проблем тоже особо не было, но я сразу спросила нужно ли мне показать справку о допуске к учебе, мне просто сказали "да" и все. С вузом все было очень легко, общение было очень приятным, но это, думаю, зависит от куратора, у моего направления она просто святая. Все проблемы со мной решала, на все вопросы отвечала + из-за короны, конечно, делали поблажки с дедлайнами. Портфолио отправляла только онлайн, все документы тоже, собеседование проходило в Zoom. Добавлю еще, что на письма мне универ отвечал иногда даже в тот же день, что очень ускоряло решение всех вопросов. Жилье нашла, находясь в России, оставляла заявки в Studierendenwerk Mainz и в других местах, через 2-3 недели пришло предложение в одном общежитии от них, но я выбрала совсем другое. Вся коммуникация по почте электронной, быстро решились все вопросы".

Яна Кушнир изначально планировала поездку в Германию по программе "Добровольный социальный год", но из-за ограничительных мер не смогла получить визу. Тогда она решила подавать документы в немецкий вуз:

"Я поступила в Высшую школу Лейпцига по направлению "Социальная работа", чему очень сильно рада. Моя учеба началась 10 дней назад, и учебное заведение входит в положение, потому что, к сожалению, документы выдаются не в срок и опоздания неизбежны. Я являюсь гражданкой Казахстана, и случилось так, что во время пандемии находилась на территории России. Документы также подавала из России. Трудности были, но они не были связаны с поступлением. Одним из самых трудных моментов было именно получение времени на подачу документов в генеральное консульство ФРГ в Екатеринбурге. Я пыталась 2 недели получить свое место, их разбирали буквально за секунды. Хочу отметить, что отделы зачисления студентов всех выбранных мной учебных заведений работали очень оперативно и слаженно. Я всегда получала ответ на вопрос".

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