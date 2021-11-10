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Заложники

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Заложники".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

GRODNO REGION, BELARUS - NOVEMBER 10, 2021: Migrants are seen at a tent camp on the Belarusian-Polish border. According to the Polish Border Guard, several thousand migrants have been approaching the Polish border since November 8, 2021. Since the start of 2021, over 30 thousand migrants have attempted to cross the Belarusian-Polish border. Poland has declared a state of emergency in the regions bordering Belarus. Yuri Shamshur/TASS

Светлана Тихановская: Беженцы, как и все белорусы, заложники Лукашенко 10.11.2021

В интервью DW Светлана Тихановская прокомментировала ситуацию с беженцами на границе между Беларусью и Польшей и оценила роль, которую мог бы сыграть Кремль в решении этой проблемы.
27.03.2021 Police patrol a street to prevent an opposition action to protest the official presidential election results in Minsk, Belarus, Saturday, March 27, 2021. Belarusian opposition has urged people to protest against repressions in the country and Lukashenko's regime. (BelaPan via AP)

Заложники режима? Почему белорусские силовики боятся увольняться 09.11.2021

Сотрудники милиции в Беларуси так зависимы от государства, что боятся даже думать об увольнении. Что же держит их в правоохранительных органах и как выстраивалась вся эта система?
ARCHIV - Eine OSZE-Flagge weht am 15.09.2016 am OSZE-Patrol Hub in Kramotorsk (Ukraine) an einem Fahrzeug. (Zu dpa OSZE-Beobachter in Ostukraine bei Minenexplosion getötet) Foto: Rainer Jensen/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Киев назвал задержание наблюдателей ОБСЕ в Донбассе захватом заложников 18.10.2021

В Горловке фактически захватили в заложники сотрудников специальной наблюдательной миссии ОБСЕ, говорят представители Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу.
Polizisten und Helfer stehen mit ihren Fahrzeugen auf der Autobahn 9. Wegen eines mutmaßlich bewaffneten Passagiers in einem Reisebus hat die bayerische Polizei die Autobahn 9 zwischen den Anschlussstellen Hilpoltstein und Greding in beiden Fahrtrichtungen komplett gesperrt.

На юге Германии произошел инцидент с захватом заложников 21.09.2021

Во время происшествия в междугороднем сербском автобусе пострадали два человека. Подозреваемый во взятии заложников задержан полицией.

Год после выборов в Беларуси: как Лукашенко взял в заложники всю страну. DW Новости (09.08.2021) 09.08.2021

Ровно год назад в Беларуси прошли выборы президента. Победителем в шестой раз подряд объявили Александра Лукашенко, который остается у власти в стране вот уже более четверти века. Как изменилась Беларусь за этот год? И чего ожидать от режима, взявшего, по словам главы МИД Германии Хайко Маса, в заложники всю страну?
Journalisten und Direktorin des weißrussischen Portals Nascha Niwa Anastasija Rowdo.

Заложники в политическом торге. Что происходит с изданием "Наша нива" 14.07.2021

Белорусское интернет-издание "Наша нива", которое разгромлено властями и сотрудники которого находятся за решеткой, планирует начать работу из-за рубежа. Подробности - в материале DW.
russischer Politiker Dmitrij Gudkow, die unsere Korrespondentin in Kiew Alexandra Indukhowa heute beim Interview mit ihm gemacht hat. via vladimir dorokhov

Что Дмитрий Гудков намерен делать в Украине и вернется ли в Россию? 09.06.2021

Оппозиционный политик Дмитрий Гудков, вынужденный выехать в Украину, заявил в интервью DW, что власти России скоро будут брать в заложники не только женщин, но и детей своих оппонентов.
Oppostion supporters parade through the streets in Minsk, on October 25, 2020, on the final day of an ultimatum set by the opposition for their embattled strongman leader to resign after months of mass protests. (Photo by Stringer / AFP) (Photo by STRINGER/AFP via Getty Images)

Правозащитники призвали к ужесточению санкций против Минска 24.05.2021

Немецко-швейцарская неправительственная правозащитная организация Libereco считает имеющиеся европейские санкции против режима Лукашенко малоэффективными. Правозащитник требуют усилить давление на Минск.

Навальный в заложниках. Сказка про Меркель. Ментальная война против России – "Заповедник", выпуск 164, 04.04.21 04.04.2021

Путин и кремлевские сотоварищи берут Навального в заложники. Сказочный сюжет о Меркель и ее рейтинге. Песенка пропагандистов и Кремля о том, как защититься от нападок Запада в ментальной войне. Смотрите в 164-м выпуске "Заповедника"!
Separatistengebiet Transnistrien in der Republik Moldau Plakat mit der Aufschrift Der Patriot in einer transnistrischen Schule.

Приднестровье: разрушенные семьи и дети-заложники взрослых игр 11.10.2020

В сепаратистском регионе на территории Молдавии простой выбор школы может не только разрушить семьи. За "неверное" решение грозит и преследование со стороны властей.
FILE - In this Wednesday, Sept. 2, 2020 file photo provided by the Michigan Office of the Governor, Gov. Gretchen Whitmer addresses the state during a speech in Lansing, Mich. Whitmer said Monday, Oct. 5, 2020, that a statewide mask requirement remains in effect despite the Michigan Supreme Court's invalidation of a law that underpins her orders to control the coronavirus pandemic. (Michigan Office of the Governor via AP, File) |

В США предотвращена попытка похитить губернатора Мичигана 08.10.2020

Злоумышленники собирались напасть на капитолий в столице Мичигана и взять в заложники чиновников, включая губернатора Гретчен Уитмер. В ряде городов прошли обыски, к расследованию подключено ФБР.
French police patrol near a bank in the port city of Le Havre, northwestern France, on August 6, 2020, where an armed man allegedly holds five people as hostages according to police. - The man entered the premises at 4:45 pm (1445 GMT), a police official told AFP, adding that officers from the elite tactical police unit RAID had been deployed. (Photo by Sameer Al-DOUMY / AFP) (Photo by SAMEER AL-DOUMY/AFP via Getty Images)

Взявший заложников в банке во французском Гавре сдался полиции 07.08.2020

В одном из банков в центре Гавра вооруженный мужчина взял шесть человек в заложники. Полиция вступила в переговоры с ним. Захватчик начал отпускать заложников и в итоге сдался. У него выявлены психические расстройства.
2860141 03/28/2016 A car of the Ukrainian police in Kiev. Stringer/Sputnik |

В Полтаве вооруженный мужчина взял в заложники полицейского 23.07.2020

Мужчина, угрожающий взорвать себя гранатой, взял в заложники полковника полтавской полиции и отправился в ним в автомобиле в неизвестном направлении.
Ukrainian law enforcement officers lie on the ground behind a car near a passenger bus, which was seized by an unidentified person in the city of Lutsk, Ukraine July 21, 2020. REUTERS/Tetiana Hrishyna

Комментарий: Захват заложников в Луцке - "Черное зеркало" для Зеленского 22.07.2020

История с Максимом Кривошом, захватившим в заложники пассажиров автобуса в украинском Луцке, показала слабость власти в Украине во главе с президентом Зеленским, считает Сергей Руденко.
Titel: Praia Moça Bildbeschreibung: Blick auf Praia Moça, einer Strand an der Küste im Norden von São Tomé. Die Insel gehört zum Staat São Tomé und Príncipe, ein Inselstaat im Golf von Guinea, etwa 200 km vor der Küste Afrikas westlich vor Äquatorialguinea und Gabun. Schlagwörter: Strand, Praia Moça, Tourismus, São Tomé und Príncipe, São Tomé, Afrika. Datum: 20.05.2016 Ort: Ilha de São Tomé, São Tomé und Príncipe. Fotografin: Cristiane Vieira Teixeira, Freie Mitarbeiterin der Deutschen Welle.

У берегов Африки пираты взяли в заложники граждан РФ и Украины 18.07.2020

У побережья Бенина пираты взяли в заложники 13 из 19 членов экипажа, состоявшего из граждан РФ и Украины, пишет Maritime Bulletin. МИД в Киеве сообщил о четырех украинских заложниках.
23.05.2020, Russland, Moskau: 6247979 23.05.2020 Police officers behind a cordon at the Alfa-Bank branch in the center of Moscow, where it is reported that an unknown person is holding several people hostage, and threatening to blow up the branch. Six people are believed to be held hostage by a criminal in a bank in the center of Moscow, and law enforcement officers have significantly expanded the cordon area around the bank building. Earlier in the day, emergency services said that the law enforcement officers were conducting negotiations with the suggested hostage taker in the bank at Zemlyanoy Val St., 41, in central Moscow. Mikhail Voskresenskiy / Sputnik Foto: Mikhail Voskresenskiy/Sputnik/dpa |

В центре Москвы произошел захват заложников в отделении банка 23.05.2020

Через короткое время здание отделения "Альфа-банка" было взято штурмом бойцами спецназа и преступника задержали. По некоторым данным, причиной инцидента стали долги по кредитам.
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