Год после выборов в Беларуси: как Лукашенко взял в заложники всю страну. DW Новости (09.08.2021)

Ровно год назад в Беларуси прошли выборы президента. Победителем в шестой раз подряд объявили Александра Лукашенко, который остается у власти в стране вот уже более четверти века. Как изменилась Беларусь за этот год? И чего ожидать от режима, взявшего, по словам главы МИД Германии Хайко Маса, в заложники всю страну?