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Ровно год назад в Беларуси прошли выборы президента. Победителем в шестой раз подряд объявили Александра Лукашенко, который остается у власти в стране вот уже более четверти века. Как изменилась Беларусь за этот год? И чего ожидать от режима, взявшего, по словам главы МИД Германии Хайко Маса, в заложники всю страну?
Путин и кремлевские сотоварищи берут Навального в заложники. Сказочный сюжет о Меркель и ее рейтинге. Песенка пропагандистов и Кремля о том, как защититься от нападок Запада в ментальной войне. Смотрите в 164-м выпуске "Заповедника"!