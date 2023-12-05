Квартиры в заложниках: как уехавшим из РБ спасти имущество

В конце ноября в Минске и других городах Беларуси прошли массовые обыски по месту регистрации белорусов, связанных с Координационным советом и покинувших страну. Следственный комитет заявил, что ищет доказательства "преступной деятельности", а также имущество и недвижимость подозреваемых на территории Беларуси, чтобы наложить арест. Силовики также анонсировали заочные суды для "возмещения вреда". Фактически речь может идти о конфискации имущества, объяснили в комментарии DW юристы.

Что же делать тем, кто опасается за свою недвижимость в Беларуси? Можно ли ей как-то распорядиться, не возвращаясь в страну? DW задала эти вопросы юристам сервиса бесплатной и анонимной юридической помощи LegalHub и адвокату из Белорусской ассоциации адвокатов прав человека Елене Шинкаревич.

Сдать в аренду и решить проблему с "тунеядством"

Изъятие имущества может коснуться каждого. По принятому в январе 2023 года в Беларуси закону, основанием для этого могут стать "недружественные действия" по отношению к государству. На этом основании изъять имущество могут у иностранных государств, лиц из иностранных государств, а также "аффилированных лиц". Последнее определение может коснуться многих. "При желании, абсолютное любое лицо может быть отнесено к категории аффилированных, а следовательно - имущество может быть изъято у кого угодно", - комментирует LegalHub.

После того, как в сентябре 2023 года вступил в силу Указ "О порядке выдачи документов и совершения действий", белорусы не могут продать, подарить или заложить свое недвижимое имущество без личного присутствия в стране либо без доверенности, которая оформлена в Беларуси. Вариантов распоряжения недвижимостью для тех, кто эмигрировал и не может вернуться, остается немного. Если квартира не имеет ограничений, собственник по-прежнему может ее сдавать. Это можно сделать и по доверенности, оформленной за рубежом, объясняют юристы. При этом сдача в аренду решает еще и проблему с "тунеядством". Собственник получает доход от недвижимости и платит с него налог. Этого достаточно, чтобы власти не включили человека в список не занятых в экономике - так называемую "базу тунеядцев".

Как "выписаться" самому или "выписать" кого-то из квартиры

Те, кому посчастливилось иметь на руках оформленную на территории Беларуси доверенность, могут продать по ней свое имущество. Однако, как правило, перед продажей нужно "выписаться" из квартиры и зарегистрироваться по новому месту жительства. Тут появляются новые проблемы для тех, кто не может приехать в Беларусь.

Оформлять регистрацию по месту жительства нужно лично, предоставляя паспорт. Юрист из Белорусский ассоциации адвокатов прав человека Елена Шинкаревич говорит, что ей известны случаи, когда человеку удавалось аннулировать регистрацию по доверенности, передав свой паспорт в Беларусь. Однако в некоторых учреждениях без присутствия человека это делать отказывались. Кроме того, нельзя забывать о рисках: паспорт может потеряться, а в нынешних условиях его могут вообще изъять, напоминают юристы LegalHub.

У собственников недвижимости, которые не могут вернуться в Беларуси, остается лишь один вариант: продать квартиру, указав при сделке, что прежний владелец не сохраняет право пользования жилым помещением. Но этот вариант подходит только тем, кто ранее оформил доверенность на территории Беларуси. Кроме того, цену за такую недвижимость придется значительно снизить - ведь новому владельцу надо подать в суд, чтобы окончательно решить вопрос собственности и "выписать" прежнего владельца из квартиры.

Если же человек не является собственником квартиры, из которой хочет "выписаться", и также не может приехать в Беларусь, решить вопрос можно через суд. В этом случае собственник жилья, например, мать или отец, может подать иск о том, что человек утратил право владения и пользования жильем из-за переезда (нужно будет предоставить информацию об актуальном месте жительства).

Как поступать с наследством?

Вопрос недвижимости остро стоит не только для тех, кто хочет ее продать или подарить, но и для тех, кто может стать наследником. Если принять наследство можно, не приезжая в Беларусь, то зарегистрировать его без личной явки не получится.

Такие фото разгромленных квартир появляются в Telegram-каналах, приближенных к силовикам Фото: privat

В этой ситуации юристы видят только один выход: если наследников несколько, и один из них находится в Беларуси, можно отказаться от наследства в его пользу - для этого совершенно не обязательно приезжать в страну. Тогда этот наследник сможет зарегистрировать имущество на себя, продать его и разделить деньги с отказавшимся. Конечно, этот вариант основан исключительно на доверии. Но юристы LegalHub говорят, что другой возможности сегодня нет. "Государство создало ситуацию, при которой невозможно завершить процесс принятия наследства: принять у нотариуса можно, зарегистрировать переход права собственности нельзя".

Что будет с "разгромленным" имуществом?

Юристы подчеркивают, что по закону во время обыска нельзя допускать повреждения имущества без необходимости, также нельзя оглашать обстоятельства частной жизни граждан, у которых проводится обыск. Но на практике все выглядит иначе. Telegram-каналы, связанные с силовиками, нередко демонстрируют фото разгромленных квартир известных белорусов, комментируют их образ жизни.

Тем не менее уголовно-процессуальный и гражданский кодекс предусматривает способ защиты лица, чьи интересы затронуты при проведении обыска. Владелец "разгромленной" квартиры может подать заявление в СК о проведении проверки на предмет возбуждения уголовного дела.

Если виновное лицо привлекут к уголовной ответственности, то с него можно будет взыскать ущерб. Вопрос только в том, найдут ли для этого основания.

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