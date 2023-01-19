В РБ будут заочно лишать гражданства и судить за коррупцию

Власти Беларуси расширяют практику вынесения заочных приговоров. После вступления их в силу у осужденных могут конфисковать имущество, а потом и лишить их гражданства РБ. Тоже заочно.

Власти Беларуси обещали, что заочные суды затронут лишь тех лиц, кто обвиняется в экстремизме и покинул страну. Однако известно уже о двух делах, фигурантам которых инкриминируют нарушение статей УК, не указанных в перечне для заочных процессов. Например, дело о коррупции в отношении экс-дипломата.

В Следственном комитете (СК) не скрывают, что планируют взяться и за уехавших из Беларуси бизнесменов. Юристы объяснили DW, в чем заключаются проблемы в случае заочных судов и как осужденных после вынесения приговоров будут лишать имущества и гражданства.

Как исключение может стать правилом

Для проведения заочных судебных процессов власти РБ внесли изменения в Уголовно-исполнительный кодекс (УИК). Изначально силовики заявляли, что такие суды затронут только тех лиц, которые скрываются за границей и обвиняются в совершении преступлений против государства (глава 32 УК), мира и безопасности человечества (глава 17 УК) и национальной безопасности (отдельную главу указать сложно, силовики трактуют термин "нацбезопасность" весьма широко).

Здание КГБ Беларуси Фото: picture-alliance

В этот перечнь не входит, например, так называемая "народная" статья 342 УК ("Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них"), по которой судят большинство участников протестных акций. Но власти оставили лазейку - так, по решению генпрокурора, председателей СК или КГБ "специальное производство может применяться и в других случаях". Достаточно получить отмашку одного членов вышеперечисленных тройки - и заочный суд можно организовать вообще в отношении любого преступления.

В итоге после первого заочного процесса прошло всего меньше месяца, как власти воспользовались такого рода исключением. Так, начался процесс по делу правозащитника Дмитрия Соловьева, который еще в 2021-м бежал из страны. Его обвиняют в контрабанде денег (ч. 4 ст. 228 УК) и организации протестов (ч. 2 ст. 342 УК) - обе статьи не включены в базовый перечень для заочного судопроизводства.

На очереди - еще один такой процесс в виде исключения: экс-посла Беларуси в Аргентине Владимира Астапенко обвиняют в коррупции (ч. 3 ст. 210 УК). По версии следствия, он за госсчет на самолете вернулся из Аргентины не в Беларусь, а в Польшу. После президентских выборов августа 2020 года Астапенко поддержал протестовавших против официальных итогов голосования, а в 2022-м возглавил Миссию демократической Беларуси в Брюсселе.

Следственный комитет не скрывает, что практика заочных судов затронет и бизнесменов. Первый кандидат - директор компании "Жилстройкомплект", которая более шести лет не может сдать дом в Минске. Подозреваемый уехал в Польшу.

Что не так с заочными судами в Беларуси?

Юристы проекта "Право на защиту" обращают внимание на то, что как только выносится постановление о спецпроизводстве, в деле должен участвовать защитник. Если обвиняемый заранее не заключил договор (и пока в Беларуси именно так и происходит), следователь вызывает дежурного адвоката. Дальше только ему отправляются все уведомления и копии процессуальных решений, прямая связь с обвиняемым не предусмотрена.

Павел Чиков (фото из архива) Фото: AGORA Association

"Из открытых источников известно, что адвокаты по назначению не только не пытаются выйти на контакт с подзащитными, но и всячески избегают этого, - отмечают эксперты "Права на защиту". - Обвиняемые лишены возможности влиять на процесс: у них нет документов по делу, они не знают, в чем именно их обвиняют и какими доказательствами это подтверждается; не могут донести свою позицию не только до суда, но даже до своего защитника".

В этом плане Беларусь решила пойти своим путем, даже в соседней России дела обстоят иначе - там закон обязывает назначенного адвоката предпринять разумные действия по установлению контакта с обвиняемым. "Был случай, когда фигурант узнал про заочный суд от назначенного адвоката, после чего заключал договор с другим защитником, никто не препятствовал, - говорит руководитель Международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков. - Обвиняемый через адвоката может ознакомиться с материалами дела, у российских защитников нет проблем с тем, чтобы копировать документы, пересылать их. Исключение разве что для документов, где содержится государственная тайна".

Осужденные заочно в Беларуси могут обжаловать приговор в вышестоящем суде. Однако непонятно, как это сделать на практике, если адвокат, у которого на руках все документы, отказывается сотрудничать со своим подзащитным. Кстати, осужденный должен еще и оплатить услуги такого адвоката, когда приговор вступит в силу.

А что после вступление в силу заочного приговора?

Кроме заочного срока осужденных может ожидать вполне реальная конфискация имущества - в счет погашения нанесенного ущерба, который установил суд. Как поясняет юрист Юлия Леванчук, данный вопрос могут рассмотреть во время того же уголовного процесса.

"Когда приговор вступает в законную силу, подключается отдел принудительного исполнения - изымают все, что постановил суд: деньги со счетов, машины, квартиры, - добавляет собеседница. - Если это единственное жилье осужденного, его не должны изымать - такая практика была раньше, но в законе уточняется, что собственник и члены его семьи должны там постоянно проживать".

Осужденным по "экстремистским" статьям УК грозит и лишение гражданства Беларуси, даже полученного по рождению. Такая норма вступает в силу в июле. "Этот вопрос будет рассматриваться отдельно, уже в рамках гражданского процесса, - пояснила Леванчук. - Заседание пройдет, даже если гражданин на него не явится, суду достаточно должным образом его уведомить, это можно сделать даже посредством sms".

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