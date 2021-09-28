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Забастовка

Repressionen in Brest und Grodno. Teilnehmer der Protestaktionen in Brest und Grodno und Aktivistinnen Marina Glasowa und Elena Gnauk. via Vladimir Dorokhov

За что рабочих в Беларуси заподозрили в измене государству и экстремизме 28.09.2021

На 15 лет могут посадить 13 белорусских активистов рабочего движения, которые хотели воспользоваться своим конституционным правом на забастовку. Подробности у DW.
An activist holds a banner saying Save the Climate, during a Fridays for Future global climate strike in Berlin, Germany, Friday, Sept. 24, 2021. (AP Photo/Markus Schreiber)

В преддверии выборов в бундестаг в ФРГ проходят акции в защиту климата 24.09.2021

Участники международного общественного движения школьников и студентов в защиту климата "Пятницы ради будущего" вышли на улицы более 470 немецких городов в рамках всемирной климатической забастовки.
Ein Mann läuft mit seinem Koffer durch den Hauptbahnhof. Auf Grund eines Streiks der Gewerkschaft der Lokführer (GdL) fallen Züge der deutschen Bahn aus, während die privaten Unternehmen ihre Züge fahren lassen. Die Gewerkschaft dehnte in den Morgenstunden ihren Streik für bessere Arbeitskonditionen vom Güterverkehr auf die Personenbeförderungen aus.

Суд одобрил забастовку железнодорожников в ФРГ 03.09.2021

Машинисты поездов Deutsche Bahn могут продолжать забастовку, постановил суд по трудовым спорам во Франкфурте-на-Майне. В результате стачки 75% рейсов дальнего следования по всей Германии отменены.
Reisende stehen am 06.09.2014 auf dem Hauptbahnhof in Frankfurt am Main (Hessen) vor der großen Anzeigetafel, auf der zahlreiche Verspätungen angekündigt sind. Wegen eines von der Gewerkschaft der Lokführer (GdL) organisierten Warnstreiks der Lokführer hatte es Zugausfälle und Verspätungen im Regional- und Fernverkehr der Bahn gegeben. Foto:Foto: Frank Rumpenhorst/dpa

Суд в ФРГ рассмотрит вопрос о прекращении стачки машинистов поездов 02.09.2021

Суд по трудовым спорам во Франкфурте-на-Майне рассмотрит иск концерна Deutsche Bahn в срочном порядке. Железнодорожный концерн добивается немедленного прекращения забастовки машинистов.
22.08.2021 Ein Bahnmitarbeiter steht am Hauptbahnhof vor leeren Bahngleisen. Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) hat ihre Mitglieder zum Streik bei der Deutschen Bahn AG (DB) im Personenverkehr am Montag und Dienstag aufgerufen.

В Германии началась пятидневная забастовка железнодорожников 02.09.2021

В течение следующих пяти суток движение поездов дальнего следования в Германии сократится на 75 процентов. Профсоюз машинистов вновь не смог договориться с Deutsche Bahn о повышении зарплаты.
General view shows tracks and platforms at Berlin's main railway station during a nationwide rail workers' strike, in Berlin, Germany, August 23, 2021. REUTERS/Annegret Hilse

Забастовка в ФРГ: многочисленные отмены и задержки в движении поездов 24.08.2021

Пассажирские железнодорожные перевозки из-за стачки машинистов частично приостановлены по всей Германии до 25 августа. В сфере грузовых перевозок забастовка проходит с 21 августа.
Commuters wait in front of a DB (Deutsche Bahn) helpdesk at the main station in Berlin, Germany, Wednesday, Aug. 11, 2021. A nationwide, two-day train strike has brought big parts of the German railway and commuter system to a standstill. (AP Photo/Michael Sohn)

В Германии машинисты пассажирских поездов прекратили работу на два дня 22.08.2021

К забастовке призвал Немецкий профсоюз машинистов GDL в ходе тарифных переговоров с руководством железнодорожного концерна Deutsche Bahn.
An empty station platform is pictured at the main station in Berlin, Germany, Wednesday, Aug. 11, 2021. A nationwide, two-day train strike has brought big parts of the German railway and commuter system to a standstill. Words on the information board read: 'GDL-Strike! No Railwayservice'. (AP Photo/Michael Sohn)

Профсоюз машинистов Deutsche Bahn объявил новую забастовку 20.08.2021

Профсоюз требует повышения заработной платы в текущем году примерно на 3,2 процента, а также единовременной выплаты в размере 600 евро. Deutsche Bahn готов повысить зарплату, но в два этапа.
Mit toten Insekten verschmutzte Front eines ICE Zuges,Lokomotive,Lok,angekratzes Image. Einfahrender ICE Zug,Intercity Express in den Hauptbahnhof Muenchen,DB,Die Bahn, am 29.07.2020. OEPNV,oeffentlicher Personenverkehr, Fernverkehr, | Verwendung weltweit

Машинисты Deutsche Bahn объявили двухдневную забастовку 10.08.2021

Немецкие машинисты не смогли добиться от Deutsche Bahn улучшения условий труда и объявили забастовку. Профсоюз раскритиковали за то, что о стачке объявлено слишком поздно - утром того же дня, когда она начнется.

Новая волна протестов в Колумбии: чего добиваются их участники? (20.07.2021) 20.07.2021

Противостояние между студентами и правительством в Колумбии вылилось в массовые протесты. В ходе столкновений с апреля по июнь погибли более 70 человек.

17.08.2020, Belarus, Minsk: MINSK, BELARUS - AUGUST 17, 2020: Striking workers chant outside Minsk Wheel Tractor Plant. Since the announcement of the 2020 Belarusian presidential election results on August 9, mass protests against the election results have been erupting in major cities across Belarus. Valery Sharifulin/TASS Foto: Valery Sharifulin/TASS/dpa |

Уволить несогласных. Как и почему в Беларуси изменили Трудовой кодекс 12.06.2021

Увольнения за административный арест или участие в забастовке - с 30 июня в Беларуси меняется Трудовой кодекс. Изменения - ответ властей на забастовки, проходившие после выборов.
Weißrussland Anastasia Petrowitsch und Maxim Zafranskiy Studenten aus Belarus

Первая мысль - нужно спастись: студенты покидают Беларусь, опасаясь арестов 22.03.2021

Жертвами репрессий в Беларуси стали сотни студентов: их отчисляли, сажали за решетку и вынуждали уехать из страны. DW поговорила с парой, которая бежала в Украину.
17.08.2020, Belarus, Minsk: MINSK, BELARUS - AUGUST 17, 2020: Striking workers during a rally outside the Belaruskaly administration building. Since the announcement of the 2020 Belarusian presidential election results on August 9, mass protests against the election results have been erupting in major cities across Belarus. Natalia Fedosenko/TASS Foto: Natalia Fedosenko/TASS/dpa |

Расплата за протесты: что происходит в Беларуси с уволенными рабочими 15.03.2021

Сотрудники белорусских предприятий, уволенные за участие в протестах и забастовке, судятся с работодателями. В их числе "Беларуськалий", "Гродно Азот", МЭТЗ. Но пока это безуспешно.
***ACHTUNG: Verwendung nur zur mit den Rechteinhabern abgesprochenen Berichterstattung.*** Das spirituelle Zentrum der Christen in Norwegen ist der protestantische Nidaros-Dom in Trondheim (c) CH - visitnorway.com

В Норвегии впервые в истории бастуют священнослужители 06.01.2021

Забастовка служителей церкви Норвегии началась после провала тарифных переговоров между Церковным советом и десятью профсоюзами.

Nationalstreik in Armenien. Korrespondent in Eriwan Aschot Gazazyan am 22.12.2020. Teilnehmer des Nationalstreiks.

Забастовка против Пашиняна: кто поддержал армянскую оппозицию 22.12.2020

Оппозиция, добивающаяся отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна и его правительства, призвала сограждан начать общенациональную забастовку. О первом ее дне из Еревана - DW.
Anti-Regierungsproteste in Chabarowsk DW, Evgeny Vokul, 15. August 2020

Как Минск и Хабаровск стали протестными городами-побратимами 28.11.2020

Жители Хабаровского края и Беларуси выходят на улицы, борясь за свои права уже более четырех месяцев подряд. Что общего между этими протестами и чем они различаются - в материале DW.
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