Забастовка

Машинисты Deutsche Bahn объявили двухдневную забастовку

Немецкие машинисты не смогли добиться от Deutsche Bahn улучшения условий труда и объявили забастовку. Профсоюз раскритиковали за то, что о стачке объявлено слишком поздно - утром того же дня, когда она начнется.