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На 15 лет могут посадить 13 белорусских активистов рабочего движения, которые хотели воспользоваться своим конституционным правом на забастовку. Подробности у DW.
Участники международного общественного движения школьников и студентов в защиту климата "Пятницы ради будущего" вышли на улицы более 470 немецких городов в рамках всемирной климатической забастовки.
Машинисты поездов Deutsche Bahn могут продолжать забастовку, постановил суд по трудовым спорам во Франкфурте-на-Майне. В результате стачки 75% рейсов дальнего следования по всей Германии отменены.
Суд по трудовым спорам во Франкфурте-на-Майне рассмотрит иск концерна Deutsche Bahn в срочном порядке. Железнодорожный концерн добивается немедленного прекращения забастовки машинистов.
В течение следующих пяти суток движение поездов дальнего следования в Германии сократится на 75 процентов. Профсоюз машинистов вновь не смог договориться с Deutsche Bahn о повышении зарплаты.
Пассажирские железнодорожные перевозки из-за стачки машинистов частично приостановлены по всей Германии до 25 августа. В сфере грузовых перевозок забастовка проходит с 21 августа.
К забастовке призвал Немецкий профсоюз машинистов GDL в ходе тарифных переговоров с руководством железнодорожного концерна Deutsche Bahn.
Профсоюз требует повышения заработной платы в текущем году примерно на 3,2 процента, а также единовременной выплаты в размере 600 евро. Deutsche Bahn готов повысить зарплату, но в два этапа.
Немецкие машинисты не смогли добиться от Deutsche Bahn улучшения условий труда и объявили забастовку. Профсоюз раскритиковали за то, что о стачке объявлено слишком поздно - утром того же дня, когда она начнется.
Противостояние между студентами и правительством в Колумбии вылилось в массовые протесты. В ходе столкновений с апреля по июнь погибли более 70 человек.
Увольнения за административный арест или участие в забастовке - с 30 июня в Беларуси меняется Трудовой кодекс. Изменения - ответ властей на забастовки, проходившие после выборов.
Жертвами репрессий в Беларуси стали сотни студентов: их отчисляли, сажали за решетку и вынуждали уехать из страны. DW поговорила с парой, которая бежала в Украину.
Сотрудники белорусских предприятий, уволенные за участие в протестах и забастовке, судятся с работодателями. В их числе "Беларуськалий", "Гродно Азот", МЭТЗ. Но пока это безуспешно.
Забастовка служителей церкви Норвегии началась после провала тарифных переговоров между Церковным советом и десятью профсоюзами.
Оппозиция, добивающаяся отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна и его правительства, призвала сограждан начать общенациональную забастовку. О первом ее дне из Еревана - DW.
Жители Хабаровского края и Беларуси выходят на улицы, борясь за свои права уже более четырех месяцев подряд. Что общего между этими протестами и чем они различаются - в материале DW.
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