Забастовка транспортников Германии: что нужно знать

Миллионы немцев вынуждены обходиться 27 марта без поездов и самолетов - в ФРГ крупнейшая за несколько десятилетий предупредительная забастовка на транспорте. Самое главное о ней - у DW.

Пустые вокзалы, остановившиеся поезда, отмененные авиарейсы, перебои с общественным транспортом - в понедельник, 27 марта, в Германии проходит крупнейшая за несколько десятилетий предупредительная забастовка работников транспорта.

Кто бастует, почему и по чьему призыву?

Организаторами забастовки, которая продлится сутки, выступили Союз железнодорожного транспорта (EVG) и профсоюз Ver.di, представляющий интересы около 2,5 млн бюджетников.

Забастовка немецких транспортников началась еще в полночь Фото: Wolfgang Rattay/REUTERS

Ожидается, что в ней в общей сложности примут участие около 350 тысяч работников транспорта Германии - от водителей автобусов и машинистов скоростных поездов до работников аэропортов. К нынешней стачке присоединился также и оператор автобанов Германии.

Она станет самой крупной в стране с 1992 года, подчеркнул глава Ver.di Франк Вернеке (Frank Werneke). Причиной забастовки в профсоюзах называют отсутствие прогресса в переговорах с работодателями об оплате и условиях труда.

Что и где не работает в Германии во время стачки?

На время стачки отменены практически все рейсы из аэропортов Гамбурга, Ганновера, Дортмунда, Дрездена, Дюссельдорфа, Лейпцига, Мюнхена, Нюрнберга, Франкфурта-на-Майне, Штутгарта, а также аэропорта Кельн-Бонн. Аэропорт Берлина продолжает работу, но вылет самолетов в выше указанные города отменен. В итоге, по данным Объединения немецких аэропортов (ADV), полеты не смогут совершить около 380 тысяч пассажиров.

Немецкие вокзалы опустели Фото: Jana Rodenbusch/REUTERS

В свою очередь, железнодорожный госконцерн Deutsche Bahn сообщил об остановке движения поездов дальнего следования по всей Германии. В компании предупреждают, что проблемы с движением поездов сохранятся и утром 28 марта. Не будет во время забастовки ходить и большинство пригородных поездов, так как их оператор, компания DB Regio, также присоединилась к ней. По информации EVG, на утро 27 марта в забастовке приняли участие более 30 000 работников на 350 предприятиях только железнодорожного сектора.

В семи федеральных землях - Баден-Вюртемберге, Баварии, Гессене, Нижней Саксонии, Рейнланд-Пфальце, Саксонии и Северном Рейне - Вестфалии - частично остановлена и работа общественного транспорта. В этих регионах только ходят автобусы по специальному расписанию, существующему на случай забастовок.

Чего добиваются бастующие?

Профсоюзы хотят добиться для участников стачки заметного увеличения зарплаты - Ver.di и Объединение госслужащих Германии (DBB) призывает поднять ее на 10,5%, причем не менее чем на 500 евро в месяц. Работодатели не хотят устанавливать минимальную сумму повышения и предлагают увеличить зарплату на 5% в течение 27 месяцев, а также единовременные выплаты.

Участники забастовки добиваются улучшения условий труда и повышения зарплат Фото: Kai Pfaffenbach/REUTERS

В свою очередь, EVG выступает за повышение заработной платы работникам немецких железных дорог на 12%, но не менее чем на 650 евро в месяц. Встречные предложения от Deutsche Bahn включают повышение зарплаты примерно 180 000 его сотрудникам в два этапа в общей сложности на 5%, а также единовременные выплаты на общую сумму 2500 евро. EVG отклонил это предложение.

Забастовка проходит одновременно с очередным раундом переговоров между немецкими профсоюзами и работодателями в госсекторе, который запланирован на 27-29 марта в Потсдаме. Свои требования профсоюзы объясняют небывало высокой для Германии инфляцией, которую властям не удается подавить. В первую очередь рост цен коснулся продуктов питания, электроэнергии и газоснабжения. Проводя забастовку, Ver.di и EVG хотят усилить давление на работодателей, добиваясь заключении коллективного договора на более выгодных для себя условиях, указывают наблюдатели.

Чем вызван такой масштаб забастовки?

Забастовки такого масштаба весьма редки для Германии, здесь профсоюзы и наниматели, как правило, привыкли решать все спорные вопросы за столом переговоров, не прибегая к крайним средствам.

Необходимость их в данном случае Кристиан Лорох (Kristian Loroch), глава комитета EVG по ведению переговоров, объяснил так: "Мы бастуем сегодня, потому что в коллективном договоре нам не было представлено ничего, о чем мы могли бы серьезно договориться, несмотря на тяжелое финансовое положение многих работников". Франк Вернеке добавляет, что однодневная забастовка в транспортном секторе "призвана еще раз ясно дать понять работодателям, что работники четко поддерживают наши требования".

Между тем работодатели критикуют организаторов и участников забастовки, отмечая неудобства, которые она принесла немцам. "Миллионы пассажиров, которые пользуются автобусами и поездами, страдают от этой чрезмерной, "раздутой" забастовки", - отметил представитель Deutsche Bahn в понедельник утром.

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