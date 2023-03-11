Профсоюз Ver.di призвал к новым забастовкам в аэропортах ФРГ

В связи с забастовками сотрудников служб безопасности 13 марта в четырех крупных аэропортах Германии ожидаются отмены и задержки рейсов.

Авиапассажиров в Германии вновь ждут значительные задержки и отмены рейсов. Профсоюз работников сферы обслуживания Ver.di призвал сотрудников служб авиационной безопасности выйти в понедельник, 13 марта, на однодневные предупредительные забастовки.

Как сообщается в пресс-релизе Ver.di , профсоюз уже много лет ведет переговоры с Федеральным объединением предприятий, обеспечивающих безопасность авиаперевозок (BDLS), с целью увеличения надбавок за работу в ночное время, субботу, воскресенье и праздничные дни.

"Ver.di требует адекватной оплаты труда работников служб авиационной безопасности за работу в неудобные часы, - говорится в сообщении. - Надбавки не повышались с 2006 года, и с 2013 года снова и снова ведутся переговоры об их повышении".

По данным профсоюза, бастовать будут сотрудники аэропортов в Берлине, Бремене, Гамбурге и Ганновере. Забастовки начнутся в ранние утренние часы 13 марта и закончатся в ночь на 14 марта. В связи с этим следует ожидать увеличения времени ожидания или даже отмены рейсов, отмечает Ver.di.

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