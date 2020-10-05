 В аэропортах Германии проблемы. Помогут ли рабочие из Турции? | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 05.07.2022

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Германия

В аэропортах Германии проблемы. Помогут ли рабочие из Турции?

В борьбе с нехваткой персонала в аэропортах Германия надеется на турецких гастарбайтеров. СМИ Турции проводят параллели с договором 1961 года, когда началась волна трудовой миграции. А что думают в ФРГ?

Аэропорт Дюссельдорфа, 29 июня 2022 г.

В аэропортах авиапассажиров ожидают огромные очереди и хаос (на фото: аэропорт Дюссельдорфа, 29 июня 2022 г.)

Дефицит рабочей силы на немецком рынке труда - явление не новое. В частности, острая нехватка наблюдается в аэропортах по всей стране. И теперь, когда после двух лет ограничений, связанных с пандемией, немцы устремились отпуск, в аэропортах они зачастую натыкаются на бесконечные очереди, задержки или даже отмены рейсов.

Чтобы справиться с напряженной ситуацией, операторы немецких аэропортов хотят привлечь сотрудников из Турции - предполагается, что временно на работу будут приняты около 2000 человек, в основном они будут заняты погрузкой и разгрузкой багажа. К работе на предполетном досмотре иностранцы не допускаются. Между тем как раз сотрудники, осуществляющие досмотр, особенно перегружены.

Ускорить бюрократические процедуры

По словам министра внутренних дел Германии Нэнси Фезер (Nancy Faeser), в нынешние трудные времена правительство страны поддерживает компании воздушного транспорта. "Мы даем им возможность использовать вспомогательный персонал из-за рубежа, прежде всего, из Турции. Необходимые разрешения на проживание и работу выдаются очень быстро", - утверждает глава МВД.

Однако вспомогательный персонал должен проходить столь же строгую проверку данных, как и все остальные. Поэтому Федеральное объединение воздушного транспорта Германии (BdL) добивается, чтобы власти ускорили процедуру проверки анкетных данных новых сотрудников из третьих стран - тогда подкрепление в аэропортах появится уже летом. "Вместо двух-трех месяцев теперь это надо делать по возможности за две-четыре недели", - сказала в интервью DW пресс-секретарь BdL Юлия Фоман (Julia Fohmann).

Турецкую сторону не проинформировали

Тем временем ни турецким профсоюзам или компаниям по обработке грузов в Стамбуле и Анкаре, ни турецкому оператору аэропортов TAV Airports Holding и авиакомпании Turkish Airlines, по сведениям корреспондента DW в Турции Эмре Эсера, пока ничего не известно о планах Германии. Посольство Германии в Анкаре также сообщило DW, что не участвует в этом процессе.

Основатель компании Bonnair Tours Мустафа Коджабайрактар, который, среди прочего, занимается и вопросами рабочих виз, рассказал DW, что ему поступает много запросов, однако он не может ответить на них из-за нехватки информации.

Такие работники нужны и самой Турции

Безусловно, турецкие работники, которые должны приехать в Германию, нужны и в самой Турции. Ведь эти люди обладают предварительной подготовкой и опытом в области авиаперевозок и наземного обслуживания в турецких аэропортах, признает глава МВД Германии Нэнси Фезер. Так что Турция не хочет терять персонал своих аэропортов, где работают квалифицированные сотрудники со знанием немецкого и английского языков, - и особенно в разгар сезона, подчеркивает корреспондент DW Эсер.

Самолеты Turkish Airlines в аэропорту Стамбула в туманный день

Турецкие аэропорты также нуждаются в квалифицированных сотрудниках

Туризм имеет огромное экономическое значение в Турции, с ним в стране связаны большие надежды после двух лет пандемии. И если теперь квалифицированные работники будут уезжать в Германию, это чревато серьезными проблемами в отрасли.

Эйфория и разочарование среди турецких рабочих

Между тем возможность работы в Германии встретила живой отклик в турецком обществе, эту тему широко освещали СМИ. "Германия будет нанимать турецких гастарбайтеров", - гласили заголовки. По данным некоторых изданий зарплата должна составлять 4000 евро, иногда речь шла даже о 6000 евро.

Первые сообщения, по свидетельству Эмре Эсера, вызвали у многих эйфорию - они думали, что эмигрируют в Германию, смогут остаться там навсегда или по крайней мере надолго. Но чем больше появлялось подробностей, тем сильнее было разочарование. Так, сейчас планируется, что турецкие рабочие будут приезжать в Германию на короткое время; по данным Ассоциации аэропортов Германии (ADV), они будут трудоустроены на лишь ограниченный период - до трех месяцев.

Новый 1961 год?

Говоря о том, что турецкие рабочие, приезжающие в Германию на ограниченный срок, могут помочь решить проблемы на рынке труда, нельзя не вспомнить договор ФРГ с Турцией 1961 года - благодаря ему несколько поколений турецких рабочих внесли свой вклад в немецкое экономическое чудо. Параллели с этим соглашением 60-летней давности проводят и многие турецкие СМИ в своих статьях о персонале аэропортов, объявляя: "Впервые с 1961 года!".

Министр труда ФРГ Хубертус Хайль, министр транспорта Фолькер Виссинг и министр внутренних дел Нэнси Фезер на пресс-конференции

Министр труда ФРГ Хубертус Хайль, министр транспорта Фолькер Виссинг и министр внутренних дел Нэнси Фезер на пресс-конференции

Так стоит ли ожидать, что нынешний проект по привлечению рабочей силы распространится и на другие области? Официально - нет. Германские министры транспорта, труда и внутренних дел подчеркнули на совместной пресс-конференции, что это лишь временная мера. Федеральный министр труда Хубертус Хайль (Hubertus Heil) уточнил: "Речь не идет об иммиграции в Германию на длительное время".

Сходства и различия

Научный сотрудник эссенского Центра изучения Турции и исследования вопросов интеграции Юнус Улусой (Yunus Ulusoy) считает, что некорректно сравнивать нынешнюю ситуацию с 1961 годом. Тогда, по его словам, были совершенно другие общие условия: Германия тоже нуждалась в квалифицированных кадрах, но юридическая база еще не была подготовлена к тому, чтобы завозить их из-за границы. Именно для этого и были заключены двусторонние соглашения. Сегодня же уже существует закон об иммиграции квалифицированных работников, который нацелен на ввоз рабочей силы со всего мира, поясняет Улусой.

Тем не менее он видит и определенные параллели: "Тогда Турция рассматривалась как временная мера: несколько тысяч рабочих должны были приехать в Германию на ограниченное время. Не было предусмотрено и воссоединение семей, - продолжает Юнус Улусой. - Но работники хорошо проявили себя, поэтому работодатели не хотели их отпускать".

Учитывая нынешнюю напряженную ситуацию на рынке труда ФРГ, в авиатранспортной отрасли надеются, что правила иммиграции рабочей силы вскоре будет смягчены. "Как и вся немецкая экономика, мы уже много лет призываем, чтобы Германия существенно смягчила правила трудовой иммиграции", - говорит представительница BdL Фоман.

Но даже если на этот раз речь официально идет не о миграции, а о временном решении, действия немецкого правительства подогревают надежды работников в Турции - стране, переживающей экономический кризис и страдающей от высокой инфляции.

Смотрите также:

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  • Аэропорт Гамбурга имени Гельмута Шмидта

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    Гамбург

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  • Аэропорт в Нюрнберге

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    В честь художника

    Единственный аэропорт Германии, названный не в честь политика, находится в Нюрнберге. Четыре года назад ему присвоили имя художника Альбрехта Дюрера (Albrecht Dürer), который родился в этом городе в 1471 году. Ребрендинг аэропорта обошелся в полмиллиона евро.

  • Аэропорт Франкфурта-на-Майне

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    Франкфурт без имени

    Осенью 2017 года крупнейший аэропорт Германии во Франкфурте-на-Майне предложили назвать в честь Гельмута Коля (Helmut Kohl). С такой инициативой выступила молодежная организация Христианско-демократического союза (ХДС) Junge Union. Идею не поддержали: экс-канцлер не был тесно связан с Франкфуртом. Главная воздушная гавань страны - пока без имени.

  • Аэропорт Берлин-Бранденбург

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    С именем, но без аэропорта

    Хотя аэропорт Берлин-Бранденбург еще не открылся, имя у него уже есть. Его назвали в честь экс-канцлера ФРГ Вилли Брандта. Депутаты берлинского парламента спорили по этому поводу с 2007 года: были предложения назвать его в честь Марлен Дитрих и Альберта Эйнштейна, а также "Аэропортом единства Германии". Но, в конце концов, все же остановились на Брандте - бывшем бургомистре Западного Берлина.

  • Кельнский аэропорт

    Как выбирают названия для немецких аэропортов

    Двойные названия

    Воздушные гавани, расположенные между двух городов, имеют двойные названия: аэропорт Лейпциг/Галле, Мюнстер/Оснабрюк, Маастрихт/Ахен... Аэропорт Кельн/Бонн носит имя первого канцлера ФРГ Конрада Аденауэра (Konrad Adenauer), но сами немцы обычно говорят: "Кельнский аэропорт", - и вообще редко пользуются официальными названиями аэропортов.

  • Дюссельдорфский аэропорт

    Как выбирают названия для немецких аэропортов

    Код вместо названия

    В 2013 году Дюссельдорф международный (Düsseldorf International) переименовали в аэропорт Дюссельдорфа DUS. Трехбуквенный код должен ассоциироваться у путешественников с известными аэропортами, такими как LAX (в Лос-Анджелес) и JFK (аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке). Позже его предложили назвать в честь бывшего президента Германии Йоханнеса Рау (Johannes Rau), но идею не поддержали.

    Автор: Ксения Сафронова


Смотреть видео 03:01

История турецких гастарбайтеров в Германии (05.10.2021)

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