В ФРГ проходит крупная забастовка работников транспорта

Инициированная профсоюзами Verdi и EVG масштабная забастовка привела к отмене рейсов в аэропортах, остановке движения поездов и другого транспорта в ряде земель ФРГ.

В Германии в понедельник, 27 марта, началась крупная предупредительная забастовка работников транспорта, организованная союзом железнодорожного транспорта EVG совместно с профсоюзом Verdi. Стачка продлится сутки и затронет работу многих видов транспорта по всей стране.

Отменены практически все рейсы в аэропортах Гамбурга, Ганновера, Дортмунда, Дрездена, Дюссельдорфа, Лейпцига, Мюнхена, Нюрнберга, Франкфурта-на-Майне, Штутгарта, а также аэропорта Кельн-Бонн. Аэропорт Берлина при этом продолжает работу, но вылет самолетов в указанные выше города отменен.

Железнодорожный концерн Deutsche Bahn также сообщил об остановке движения поездов дальнего следования по всей стране. При этом в компании ожидают, что проблемы с движением поездов продолжатся и утром 28 марта. Не будет ходить и большинство пригородных поездов, так как их оператор, компания DB Regio, также присоединилась к стачке.

В ряде земель бастуют сотрудники общественного транспорта

В семи регионах Германии отменено движение части общественного транспорта. Речь идет о Баден-Вюртемберге, Баварии, Гессене, Нижней Саксонии, Рейнланд-Пфальце, Саксонии и Северном Рейне - Вестфалии. В регионах действует расписание движения автобусов на случай забастовки.

В масштабной забастовке примет участие и оператор автобанов Германии. В то же время компания отвергла опасения о закрытии тоннелей, сославшись на запланированные соглашения об аварийно-спасательных службах.

При этом организованные профсоюзами стачки почти всегда анонсируются заранее - ввиду этого они зачастую не являются оправданием для опоздания и "прогула работы", согласно немецким законам.

Профсоюзы требуют прибавки не менее 500 евро в месяц

Ожидается, что в стачке примут участие около 350 тысяч работников транспорта. Профсоюзы хотят добиться для них увеличения заработной платы. Так, Verdi призывает увеличить зарплату работникам на 10,5 процента, причем не менее чем на 500 евро в месяц. Союз EVG выступает за повышение заработной платы работникам немецких железных дорог на 12 процентов, но не менее чем на 650 евро в месяц.

Забастовка станет самой крупной стачкой в Германии с 1992 года, подчеркнул глава Verdi Франк Вернеке (Frank Werneke). Она проходит одновременно с очередным раундом переговоров между профсоюзами и представителями немецких властей, который запланирован на 27-29 марта в Потсдаме.

В Германском объединении земельных округов негативно отозвались об идее столь масштабной забастовки. По словам главы объединения Райнхарда Загера (Reinhard Sager), "такие демонстрации силы во время ведущихся переговоров явно выходят за рамки поставленной цели". А глава Немецкого союза городов и общин Герд Ландсберг (Gerd Landsberg) в беседе с Bild допустил, что ради увеличения зарплат муниципалитетам придется поднять сборы за вывоз мусора или налоги на недвижимость, а также сократить бюджет, выделяемый на ремонт принадлежащих государству школьных зданий.

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