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Забастовка в аэропорту Дюссельдорфа
Забастовка в аэропорту Дюссельдорфа (фото из архива)Фото: Roberto Pfeil/dpa/picture alliance
ОбществоГермания

Профсоюзы в ФРГ готовят масштабную забастовку 27 марта

Павел Мыльников
1 ч. назад

В Германии ожидается массовая отмена авиарейсов, остановка железнодорожного сообщения, перебои с общественным транспортом. Профсоюзы Verdi и EVG требуют повысить зарплаты работникам минимум на 500 евро в месяц.

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Немецкий профсоюз работников железной дороги и транспорта EVG наряду с профсоюзом Verdi в четверг, 23 марта, анонсировал масштабную предупредительную забастовку в транспортной сфере. Ожидается, что стачка по всей Германии начнется 27 марта в полночь по местному времени и будет продолжаться 24 часа.

Прекращение авиарейсов и движения поездов дальнего следования

Забастовка коснется всех немецких аэропортов за исключением воздушной гавани Берлин-Бранденбург. Стачка не обойдет стороной сферу судоходства и государственного оператора скоростных автомагистралей и туннелей. Кроме того, в ряде федеральных земель ожидаются перебои в работе общественного транспорта.

Оба крупнейших аэропорта ФРГ - во Франкфурте-на-Майне и Мюнхене - уже объявили, что 26 и 27 марта в этих транспортных узлах не будет регулярных пассажирских и грузовых перевозок.

Движение поездов дальнего следования 27 марта будет полностью остановлено, предупредил железнодорожный концерн Deutsche Bahn. Поезда регионального сообщения в основном не выйдут на линии, добавили в компании.

Реакция министра транспорта

EVG призвал 230 тысяч сотрудников железнодорожной отрасли присоединиться к забастовке, Verdi выступил с аналогичным призывом к 120 тысячам сотрудников в профильных сферах.

В свою очередь министр транспорта ФРГ  Фолькер Виссинг (Volker Wissing) призвал профсоюзы к сдержанности. "Я могу лишь призвать всех партнеров по коллективным переговорам осознать свою ответственность и минимизировать воздействие на население", - приводят слова Виссинга издания медиагруппы Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Требование повысить зарплаты минимум на 500 евро в месяц

Профсоюзы обосновали свое решение отсутствием прогресса в переговорах об оплате труда. Verdi, представляющий интересы около 2,5 млн бюджетников, требует повысить зарплаты на 10,5 процента или минимум на 500 евро в месяц. EVG же настаивает на росте ежемесячных зарплат на 12 процентов или минимум 650 евро. Встречные предложения от Deutsche Bahn или работодателей бюджетной сферы сопоставимы и включают двухэтапное повышение зарплат на 5 процентов и разовые выплаты в размере до 2500 евро.

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