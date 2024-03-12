Машинисты ФРГ опять бастуют. Профсоюзный лидер зарвался?

В Германии машинисты локомотивов бастуют 12 марта вот уже в шестой раз с ноября прошлого года. Недовольство бизнеса, зависящего от грузовых железнодорожных перевозок, и раздражение пассажиров пригородных электричек и поездов дальнего следования нарастает все больше. Хотя само право бастовать сомнений не вызывает: немцы ценят это завоевание демократического общества и в ходе регулярных тарифных переговоров профсоюзов с работодателями периодически участвуют в стачках, чтобы отстоять свои требования о повышении зарплаты и улучшении условий труда.

Битва за 35-часовую рабочую неделю

Однако немецкое общество исходит из того, что масштабы и продолжительность забастовок должны все-таки оставаться соразмерными, а профсоюзы и работодатели обязаны стремиться к скорейшему компромиссу и проявлять готовность отступать от своих максимальных требований, которые практически никогда не удается отстоять. А сейчас у многих в Германии складывается впечатление, что сравнительно небольшой, но "элитный" профсоюз машинистов GDL и особенно его бессменный с 2008 года лидер Клаус Везельски (Claus Weselsky) в конфликте с государственной железнодорожной компанией Deutsche Bahn утратили чувство меры.

Простаивающие из-за забастовки машинистов высокоскоростные поезда дальнего следования ICE во Франкфурте-на-Майне Фото: Thomas Lohnes/Getty Images

Камнем преткновения стали на этот раз не столько деньги, сколько продолжительность рабочей недели. Профсоюз GDL потребовал снизить ее с 38 до 35 часов для работающих посменно машинистов, но при сохранении заработной платы, что по сути дела означало бы введение 4-дневной рабочей недели и автоматическое повышение зарплаты.

Руководство Deutsche Bahn возразило, что это еще больше обострит нехватку кадров, которая и без того будет нарастать в ближайшие годы из-за предстоящих выходов на пенсию большого числа машинистов. Контраргумент Клауса Везельски: 35-часовая рабочая неделя как раз повысит привлекательность профессии машиниста, которая многих отталкивает из-за постоянных ранних и ночных смен. Чтобы подчеркнуть принципиальную важность этого требования, профсоюз GDL бастовал 7-го и 8-го марта именно 35 часов.

Профсоюз GDL отверг предложенный компромисс

Но уже эта стачка вызвала очевидное непонимание в обществе. Ведь в конце февраля при посредничестве двух авторитетных политиков, бывшего министра внутренних дел ФРГ и действующего премьер-министра одной из федеральных земель, был выработан компромисс о поэтапном переходе c 2026-го года на 37-часовую и с 2028 года на 36-часовую рабочую неделю при полном сохранении зарплаты, и руководство Deutsche Bahn с этим предложением согласилось.

Лидер профсоюза немецких машинистов GDL Клаус Везельски Фото: Sebastian Willnow/dpa/picture alliance

Однако Клаус Везельски, объявляя 4 марта о предстоящей полуторадневной забастовке, заявил, что речь идет о 37 часах и что профсоюз это не устраивает. Позднее он признал, что ошибся, но отменять забастовку, тем не менее, не стал, хотя компромиссное предложение уже вплотную приблизилось к требованию GDL.

Более того, руководство Deutsche Bahn еще в конце прошлой недели предложило продолжить в понедельник, 11 марта, переговоры на основе выработанного посредниками компромисса, хотя он и "превысил наш болевой порог". В ответ Клаус Везельски выдвинул ультиматум: либо новое предложение до воскресенья вечером, либо новая забастовка. Его, в частности, не устроило то, что предложенное тарифное соглашение, согласно компромиссу, рассчитано на 30 месяцев: профсоюзный вожак счел это слишком долгим сроком.

В результате вечером в воскресенье GDL объявил о следующей забастовке уже во вторник, 12 марта. Тем самым профсоюз претворил в жизнь угрозу Клауса Везельски впредь не придерживаться больше правила заблаговременно, за 48 часов, предупреждать о прекращении работы, что дает железной дороге возможность подготовить аварийное расписание, а пассажирам - поменять свои планы. Таким образом машинисты перешли к тактике "стихийных" стачек, что превратит немецкую железную дорогу в крайне ненадежное транспортное средство.

Последний и решительный бой Клауса Везельски

Deutsche Bahn, впрочем уже давно и сама сильно подпортила свой имидж бесконечными опозданиями, отменой поездов и прочими неудобствами для пассажиров, отмечают немецкие СМИ. Тем не менее, они все чаще приходят к выводу, что "Везельски перегибает палку". Его бескомпромиссную позицию целый ряд изданий объясняет следующим образом.

Для 65-летнего Клауса Везельски как профсоюзного вожака это последний трудовой конфликт, но перед уходом на пенсию этот амбициозный лидер решил увековечить себя тем, что именно он добился введения на немецкой железной дороге 35-часовой рабочей недели. Поэтому он, заручившись поддержкой машинистов, не собирается отступать от своего требования.

Тем более, что 28 небольших действующих в Германии железнодорожных компаний уже согласились ввести 35-часовую рабочую неделю - но только при условии, что на нее перейдет и бесспорный лидер рынка Deutsche Bahn. Так что если Клаусу Везельски не удастся дожать сейчас руководство госкомпании, ему придется перезаключать тарифные соглашения и со всеми ее конкурентами. Но главное - будет сорван план сотворения себе нерукотворного памятника.

Табло на главном вокзале в Берлине сообщает об отмене поездов из-за забастовки Фото: Joerg Carstensen/dpa/picture alliance

Если все это, действительно, так, то профсоюзный лидер рискует переоценить свои силы под конец своей карьеры: ведь каждая новая стачка снижает запасы в забастовочном фонде, из которого машинисты получают частичную денежную компенсацию за недополученную зарплату, и в какой-то момент резервы могут закончиться.

К тому же у самих машинистов может иссякнуть желание проводить забастовки, особенно стихийные, тем более что общественное настроение в Германии сейчас на глазах меняется: если четыре месяца назад пассажиры в целом с пониманием относились к борьбе машинистов, то теперь их упорство вызывает все меньше симпатий. Особенно в преддверии предстоящих в конце марта пасхальных праздников, когда многие собираются отправиться на поезде в отпуск или к родным и не хотят оказаться вдруг на пустом перроне.

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