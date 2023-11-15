Машинисты в Германии объявили 20-часовую забастовку

Немецкий профсоюз машинистов GDL во вторник, 14 ноября, объявил о проведении 20-часовой предупредительной забастовки с 22.00 15 ноября, до 18.00 16 ноября. Отмена поездов ожидается по всей Германии.

Таким образом, спустя всего несколько дней после первого раунда переговоров лидер профсоюза Клаус Везельски (Claus Weselsky) хочет усилить давление на работодателей в переговорах о зарплате. В GDL требуют повысить зарплаты на 555 евро в месяц и предоставить машинистам единовременную компенсацию за инфляцию в размере до 3000 евро. Кроме того, профсоюз призывает сократить рабочее время тех, кто работает посменно, с 38 до 35 часов, с сохранением прежней заработной платы.

В DB предложат пассажирам экстренное расписание

Концерн Deutsche Bahn (DB) предложит пассажирам экстренное расписание движения составов на время стачки. "DB использует для этих поездок более длинные поезда с большим количеством мест, чтобы доставить как можно больше людей к месту назначения. Тем не менее, гарантировать поездку не представляется возможным", - говорится в объявлении.

В сфере региональных перевозок компания также намерена значительно сократить число выведенных на работу поездов. "Степень, в которой это возможно, сильно варьируется от региона к региону. В любом случае, в региональных перевозках также будут массовые ограничения", - заявили в компании.

Пассажиры, желающие отложить поездки, запланированные на эти дни, смогут воспользоваться своими билетами позже. "Билет действителен для поездки в первоначальный пункт назначения, даже если маршрут будет изменен. Бронирование мест может быть отменено бесплатно", - уточняют в DB.

Прежние забастовки железнодорожников в Германии

Это уже четвертая в 2023 году предупредительная всегерманская забастовка железнодорожников. Предыдущая состоялась в мае и длилась 50 часов, парализовав железнодорожное сообщение по всей стране, а к сотрудникам DB присоединились еще 50 других железнодорожных операторов.

Тогда профсоюз железных дорог и транспорта EVG вел переговоры от имени 230 тысяч работников почти 50 железнодорожных и автобусных операторов, добиваясь повышения зарплаты на 12 процентов и как минимум на 650 евро в месяц. Deutsche Bahn предложил повышение на 10 процентов для работников с низкими и средними зарплатами и на 8 процентов - для работников с высокими зарплатами, а также компенсацию за "удорожание жизни" в размере 2850 евро. Профсоюз посчитал эту уступку недостаточной.

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