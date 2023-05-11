В ФРГ запланирована длительная забастовка железнодорожников

Забастовка железнодорожного транспорта в Германии начнется 14 мая и будет продолжаться 50 часов. Профсоюзы добиваются повышения зарплаты на 12 процентов.

В Германии запланирована самая продолжительная в этом году забастовка работников железнодорожного транспорта - она начнется в 22 часа 14 мая и продлится до полуночи 16 мая, то есть 50 часов, сообщил профсоюз железных дорог и транспорта EVG в четверг, 11 мая.

Уже третья в 2023 году предупредительная забастовка железнодорожников охватит всю страну. К стачке присоединятся работники не только концерна Deutsche Bahn (DB), но и 50 других железнодорожных операторов. Профсоюз обосновал необходимость новой забастовки медленным продвижением тарифных переговоров, которые буксуют уже два месяца.

"Мы поэтому в очередной раз недвусмысленно дадим понять, что сделанные нам предложения должны быть существенно улучшены. Поскольку подвижек за столом переговоров почти не происходит, будет проведена еще одна забастовка", - заявила одна из руководительниц EVG Козима Ингеншай (Cosima Ingenschay).

Требования немецких профсоюзов

В конце марта EVG вместе с профсоюзом Ver.di почти парализовал железнодорожное движение в Германии. В конце апреля EVG провел еще одну забастовку, продлившуюся восемь часов.

Профсоюз ведет переговоры от имени 230 тысяч работников почти 50 железнодорожных и автобусных операторов, добиваясь повышения зарплаты на 12 процентов и как минимум на 650 евро в месяц. EVG ориентируется на тарифное соглашение, достигнутое с госслужащими.

Deutsche Bahn предлагает повышение зарплаты на 10 процентов для работников с низким и средним жалованьем и на 8 процентов - для работников с высоким жалованьем, а также компенсацию за рост стоимости жизни в размере 2850 евро. DB недавно пошел профсоюзу навстречу, согласившись закрепить в тарифных сетках минимальную зарплату, но EVG посчитал эту уступку недостаточной.

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