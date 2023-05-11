  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Пустой вокзал в Берлине
Забастовка железнодорожников в Берлине, апрель 2023Фото: Jochen Eckel/picture alliance
ОбществоГермания

В ФРГ запланирована длительная забастовка железнодорожников

Сергей Ромашенко
16 мин. назад

Забастовка железнодорожного транспорта в Германии начнется 14 мая и будет продолжаться 50 часов. Профсоюзы добиваются повышения зарплаты на 12 процентов.

https://p.dw.com/p/4RBsj

В Германии запланирована самая продолжительная в этом году забастовка работников железнодорожного транспорта - она начнется в 22 часа 14 мая и продлится до полуночи 16 мая, то есть 50 часов, сообщил профсоюз железных дорог и транспорта EVG в четверг, 11 мая.

Уже третья в 2023 году предупредительная забастовка железнодорожников охватит всю страну. К стачке присоединятся работники не только концерна Deutsche Bahn (DB), но и 50 других железнодорожных операторов. Профсоюз обосновал необходимость новой забастовки медленным продвижением тарифных переговоров, которые буксуют уже два месяца.

"Мы поэтому в очередной раз недвусмысленно дадим понять, что сделанные нам предложения должны быть существенно улучшены. Поскольку подвижек за столом переговоров почти не происходит, будет проведена еще одна забастовка", - заявила одна из руководительниц EVG Козима Ингеншай (Cosima Ingenschay).

Требования немецких профсоюзов

В конце марта EVG вместе с профсоюзом Ver.di почти парализовал железнодорожное движение в Германии. В конце апреля EVG провел еще одну забастовку, продлившуюся восемь часов.

Профсоюз ведет переговоры от имени 230 тысяч работников почти 50 железнодорожных и автобусных операторов, добиваясь повышения зарплаты на 12 процентов и как минимум на 650 евро в месяц. EVG ориентируется на тарифное соглашение, достигнутое с госслужащими.

Deutsche Bahn предлагает повышение зарплаты на 10 процентов для работников с низким и средним жалованьем и на 8 процентов - для работников с высоким жалованьем, а также компенсацию за рост стоимости жизни в размере 2850 евро. DB недавно пошел профсоюзу навстречу, согласившись закрепить в тарифных сетках минимальную зарплату, но EVG посчитал эту уступку недостаточной.

Смотрите также:

Как Deutsche Bahn помогает беженцам с работой

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Немцы выбирают: высокая зарплата или стабильный заработок (11.12.2013)

Немцы выбирают: высокая зарплата или стабильный заработок (11.12.2013)

Немецкие компании отказываются от общегерманского тарифного соглашения. Работодатели предлагают постоянные места, но за более низкую зарплату.
Экономика и бизнес11 декабря 2013 г.03:33 мин.
external

Lufthansa: Без бортпроводников еще никто не летал

Lufthansa: Без бортпроводников еще никто не летал

На пунктуальность Lufthansa в ближайшее время полагаться не стоит. Бортпроводники компании после провала тарифных переговоров о повышении зарплат и участии в прибыли Lufthansa пригрозили бессрочной забастовкой.
Политика29 августа 2012 г.01:08 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

В сентябре-октябре 2022 года россияне массово уезжали в Грузию, создав пробки на границе. Фото 28 сентября 2022 года

Россияне в Грузии и Армении: кто они и что думают о будущем

Общество8 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Рок-группа Lord of the Lost, представляющая Германию на "Евровидении-2023"

Немцы на "Евровидении": Если конкурс фрик-шоу, то мы - фрики

Немцы на "Евровидении": Если конкурс фрик-шоу, то мы - фрики

Культура7 ч. назад
Ольга Горбунова, представительница по социальным вопросам Объединенного переходного кабинета белорусских демсил

Горбунова о политзаключенных в РБ: "Становится только хуже"

Горбунова о политзаключенных в РБ: "Становится только хуже"

Политика16 ч. назад
Колония в Горках

Беляцкого отправили в Горки - колонию, где ломают политзэков

Беляцкого отправили в Горки - колонию, где ломают политзэков

Права человека18 ч. назад
Let 3, Хорватия

Победители первого полуфинала "Евровидения-2023" в Ливерпуле

Победители первого полуфинала "Евровидения-2023" в Ливерпуле

Культура19 ч. назад10 фото
Гость "Евровидения-2023" Alyosha из Украины во время выступления в Ливерпуле

Первый полуфинал "Евровидения-2023" задал тон всему конкурсу

Первый полуфинал "Евровидения-2023" задал тон всему конкурсу

Культура10 мая 2023 г.
Главы МИД ФРГ и МИД КНР

Внешняя политика ФРГ: что важнее - ценности или интересы

Внешняя политика ФРГ: что важнее - ценности или интересы

Политика10 мая 2023 г.
На главную страницу