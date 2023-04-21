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Пустой вокзал в БерлинеФото: Jochen Eckel/picture alliance
ОбществоГермания

По всей Германии началась забастовка железнодорожников

Евгений Жуков
33 мин. назад

К начатой накануне забастовке в двух аэропортах Германии подключились еще два, а также железнодорожники. Движение поездов в утренние часы парализовано по всей стране.

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Железнодорожное движение в Германии практически парализовано утром в пятницу, 21 апреля, из-за предупредительной забастовки, объявленной профсоюзом работников железных дорог и транспорта EVG. К борьбе за улучшение условий труда с 3.00 часов присоединились сотрудники порядка 50 железнодорожных компаний страны, подтвердил представитель EVG.

Движение поездов дальнего следования железнодорожной компании Deutsche Bahn (DB) должно возобновиться в 13.00, однако DB заранее предупредила о возможных перебоях вплоть до вечера. Забастовка на поездах местного сообщения закончится раньше - в 11.00.

Одновременно профсоюз работников сферы услуг Ver.di продолжает начатую накануне забастовку в аэропортах Гамбурга, Кельна/Бонна и Дюссельдорфа, а с пятницы к ним подключились также аэропорты Штутгарта и Карлсруэ/Баден-Бадена.

Требования профсоюзов

Союз EVG выступает за повышение заработной платы работникам немецких железных дорог на 12 процентов, но не менее чем на 650 евро в месяц. Ver.di требует увеличения надбавок за работу в ночное время, выходные и праздничные дни для работников в аэропортах, а также повышения оплаты сверхурочных часов. На тарифных переговорах 11 и 12 апреля не удалось достичь соглашения, следующий раунд запланирован на 27-28 апреля.

Предыдущая крупная забастовка немецких транспортников состоялась в конце марта. Организованные профсоюзами стачки почти всегда анонсируются заранее - ввиду этого, согласно немецким законам, они как правило не являются оправданием для опозданий или неявки на работу.

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