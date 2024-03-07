В Германии опять не ходят поезда. Почему бастуют машинисты?

В пятый раз за последние четыре месяца в Германии временно прекратилось железнодорожное движение. Машинисты снова бастуют. Об их основных требованиях и причинах забастовки - у DW.

В Германии снова хаос на железной дороге. В два часа ночи 7 марта по всей стране началась забастовка машинистов пассажирских поездов - и дальнего следования, и региональных, а еще городских электричек, которые также входят в структуру государственного железнодорожного концерна Deutsche Bahn (DB). Грузовые поезда встали еще накануне вечером.

Забастовка объявлена на 35 часов, то есть, до 13.00 в пятницу, 8 марта. Так что к нормальному расписанию DB сможет вернуться в лучшем случае в субботу, а пока на железной дороге действует чрезвычайный план.

Немцы ездят на работу и на поездах

Забастовки на немецкой железной дороге сказываются на повседневной жизни немцев намного сильнее, чем в таких странах, как, например, Россия, Австралия или США, где на поездах дальнего следования ездят, как правило, в отпуск или в гости в другие города.

Большинство поездов ICE остались в депо. Машинисты бастуют Фото: Boris Roessler/dpa/picture alliance

В ФРГ же на скоростных поездах дальнего следования ICE (Intercity-Express) или IC (Intercity) люди изо дня в день ездят из одного города в другой на работу. Скажем, в Баварии можно жить в уютных городах Ульме или Ингольштадте и за час доезжать на таком поезде до Мюнхена, где существуют большие возможности для трудоустройства. А из Аугсбурга в Мюнхен на скоростном поезде и вовсе можно добраться за полчаса.

Другой пример: услугами городской электрички (S-Bahn) в Берлине, население которого составляет менее 3,9 млн человек, в будние дни пользуются в среднем 1,3 млн человек. И в абсолютном большинстве своем это тоже не туристы, а работающие горожане.

Пятая забастовка машинистов

Начавшаяся ночью в четверг забастовка на железной дороге - уже пятая за то время, когда 31 октября 2023 года истек срок действия прежнего тарифного соглашения между DB и профсоюзом немецких машинистов (GDL, Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer). И, скорее всего, эта забастовка не последняя.

Клаус Везельски Фото: Carsten Koall/dpa/picture alliance

Более того, если до сих пор председатель GDL Клаус Везельски (Claus Weselsky) уведомлял руководство DB и пассажиров о предстоящей забастовке за 48 часов до ее начала, то теперь он пригрозил не анонсировать их вовсе и не сообщать, как долго они продлятся.

Это означает, что у железнодорожных диспетчеров вообще не будет времени на подготовку чрезвычайного расписания. В настоящее время оно, хоть и сильно прореженное, но все-таки есть. По нему ходят примерно 20 процентов поездов. И пассажирам предоставлено право ехать на любом из них, даже если билет куплен на поезд, не вышедший из депо из-за забастовки, или в другой день после ее окончания.

Чего требует GDL?

Главное требование профсоюза - поэтапное сокращение рабочей недели с 38 до 35 часов для работающих посменно машинистов с сохранением прежнего оклада. Кроме того, GDL добивается от DB разовой инфляционной компенсации в размере 3000 евро и линейного повышения зарплат на 555 евро. Это примерно 15 процентов среднего оклада немецкого машиниста.

Пока позиции сторон по вопросу о 35-ти часовой рабочей неделе представляются непримиримыми. Менеджеры DB обращают внимание на уже имеющийся дефицит опытных машинистов, который станет еще более острым в случае сокращения их рабочего времени.

Обучение на машиниста поезда ICE в железнодорожном симуляторе Фото: Deutsche Bahn AG

Прямо противоположной точки зрения придерживается GDL. Люди не идут в машинисты именно потому, говорят профсоюзные деятели, что условия работы на немецкой железной дороге неудовлетворительные, паузы между сменами слишком короткие, а нагрузка слишком высокая.

"Молодые люди вообще не стремятся к вахтовой работе, - уверяет Клаус Везельски. - Это не то, чем они мечтают заниматься всю оставшуюся жизнь". Сокращением рабочей недели до 35 часов, по его мнению, можно было бы сделать профессию машиниста локомотива более привлекательной.

"Пирог, который можно делить, становится меньше"

Последний раунд переговоров за закрытыми дверями длился четыре недели. Два приглашенных нейтральных посредника пытались найти решение, устраивающее обе стороны - бывший министр внутренних дел ФРГ Томас де Мезьер (Thomas de Maizière) и премьер-министр федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн Даниэль Гюнтер (Daniel Günther).

Профсоюз GDL требует сокращения рабочей недели до 35 часов Фото: Fabrizio Bensch/REUTERS

В качестве компромисса, кроме повышения зарплат, они предложили уменьшение продолжительности рабочей недели с 38 до 36 часов в два этапа - к 2028 году. Менеджеры Deutsche Bahn согласились. Но не Клаус Везельски.

Глава немецкого Института экономических исследований ifo в Мюнхене Клеменс Фюст (Clemens Fuest) считает, что забастовка машинистов негативно скажется на и без того слабой экономической конъюнктуре в Германии, скользящей в рецессию: "Пирог, который можно делить, становится меньше, и борьба за его куски обостряется. В условиях растущей экономической конъюнктуры идти на уступки намного легче, чем в ситуации, когда ты все равно приперт к стенке".

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