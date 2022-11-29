Скандал с менеджером из РФ. Чего хотят рабочие "Казфосфата"?

На одном из предприятий "Казфосфата" произошел конфликт между рабочими и менеджером из России, ставший причиной недовольства. К чему все это привело и чем было вызвано на самом деле?

Предприятия "Казфосфата" - крупнейшего производителя минеральных удобрений Казахстана обратили на себя пристальное внимание СМИ в конце ноября, после возникшего конфликта между рабочими и приглашенными на Новоджамбулский фосфорный завод (НДФЗ) менеджерами из России. Рабочим, как сообщали журналисты, не понравились грубые высказывания, которые допускались по отношению к ним со стороны российских специалистов. Больше всего претензий было к начальнику управления по цифровой трансформации "Казфосфата" Олегу Куликову. За постоянные оскорбления по национальному признаку, рабочие вначале побили российского специалиста, а затем заставили публично извиняться. В тот же день, по рекомендации администрации области, руководство завода уволило российского менеджера.

После инцидента на НДФЗ появилась информация о забастовках рабочих на рудниках по добыче фосфоритов "КисТас" и "Коксу" в Жанатасе. Но 25 ноября на брифинге для СМИ руководители "Казфосфата" и акимата (администрации. - Ред.) Жамбылской области опровергли эту информацию, подчеркнув, что было проведено общее собрание трудовых коллективов, а не забастовка. Почему на собрании коллективов предприятий присутствовали спецподразделения полиции, участники брифинга пояснять не стали.

Чего на самом деле требовали рабочие

Конфликт вокруг российского менеджера, на который в Казахстане обратили внимание даже спортивные издания, увел в тень сразу два важных обстоятельства. Во-первых, почти остался без внимания открытый судебный процесс по делу о загрязнении окружающей среды предприятиями "Казфосфата", который в тот же день начался в административном суде Тараза. Во-вторых, мало кто заметил озвученные основные требования рабочих.

"Очевидно, оскорбление рабочих российским специалистом было только поводом. Причинами же недовольства были социальные проблемы. Это низкие зарплаты в 160-180 тысяч тенге (333-375 евро по текущему курсу. - Ред.). Вредность производства. Спецодежду, респираторы и мыло они за свой счет вынуждены покупать. Весь этот список был выдвинут", - заметил в беседе с DW бывший профсоюзный деятель, ныне член политсовета Народной партии Казахстана Асхат Асылбеков.

По мнению имеющего большой опыт работы в государственных структурах юриста и экономиста Асхата Асылбекова, конфликты, как на "Казфосфате", могут произойти и в других регионах страны. "Другое дело, что там, где есть сильные профсоюзы, до столкновений рабочих с руководством предприятий почти наверняка не дойдет. Профсоюзы сами могут поднимать вопросы по повышению заработных плат и улучшению условий труда", - подчеркнул собеседник DW, обратив при этом внимание, что настоящих независимых профсоюзов в Казахстане уже нет. Основная причина в том, что их не регистрируют.

Вместе с тем Асхат Асылбеков признал, что на отношения между казахстанскими рабочими и иностранными специалистами, прежде всего российскими менеджерами, в последнее время оказывает влияние рост национального самосознания населения Казахстана. "Это исторический процесс. Он идет во всех бывших республиках бывшего Советского Союза. Казахстан не является исключением. Россияне это видят, но все еще не могут избавиться от позиции "старшего брата", - отметил член политсовета Народной партии Казахстана.

Подобные конфликты уже были

Схожими наблюдениями поделился с DW и экономист Айдар Алибаев. Побывавший накануне президентских выборов в большинстве регионов Казахстана в составе команды одного из кандидатов от Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП), он отмечает, что пока научились отстаивать свои трудовые права только рабочие коллективы нефтегазовых и сервисных компаний западных областей Казахстана.

"Они выступают таким "единым кулаком". И они очень умело решают вопросы и по зарплате, и по улучшению условий труда. Если надо, могут очень жестко поговорить с иностранными менеджерами, перед которыми акционеры ставят задачи увеличить прибыль предприятий. Это вызывает уважение! И мне кажется, рабочим коллективам других регионов не помешало бы поучиться у них, отправив на запад страны своих представителей", - заметил Айдар Алибаев.

Впрочем, отмечает Алибаев, следует учитывать один важный нюанс - вне зависимости от национальностей население Мангистауской, Атырауской и Западно-Казахстанской областей преимущественно разговаривает на казахском языке. По наблюдениям собеседника DW, приезжающие специалисты не только из России, но и из других стран, нередко этот факт игнорируют, что способствует созданию напряжения в трудовых коллективах. При этом Айдар Алибаев отметил, что ранее в западных регионах страны уже случались конфликты на этой почве, но не получили такого резонанса, как история с "Казфосфатом".

Фактор иностранных специалистов

Получивший образование в Москве историк и политолог Руслан Тусупбеков уверен, что в основе конфликта на "Казфосфате" был не столько трудовой спор, сколько недовольство рабочих по другому поводу.

"После начала войны в Украине российских специалистов на предприятиях Казахстана стало заметно больше", - отметил Руслан Тусупбеков. По его словам, у местных сотрудников нередко вызывают недовольство высокие зарплаты россиян. "Кроме того, они достаточно часто необоснованно пренебрежительно относятся к местному населению, особенно к тем, кто плохо говорит на русском языке", - сказал эксперт. По его мнению, со временем география такого рода конфликтов может значительно расшириться, поскольку из-за значительного роста казахского населения в большинстве регионов страны начался процесс по полному переводу делопроизводства на казахский язык.

Вечером 28 ноября пришло новое сообщение из Тараза. Согласно сообщению акимата Жамбылской области, руководство компании "Казфосфат" приняло решение о существенном повышении заработных плат рабочим своих предприятий, пообещав ежегодно ее индексировать на уровне инфляции. Кроме того, было объявлено, что в пользу повышения будет пересмотрена компенсация за работу во вредных условиях труда, улучшено качество рабочей одежды, предоставлены путевки рабочим в санатории Казахстана. Рассматривается вопрос и о переходе делопроизводства с русского на казахский язык.

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