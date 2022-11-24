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Алматы, сентябрь 2022 годаФото: Anatolij Weißkopf/DW
ОбществоКазахстан

В Казахстане уволен менеджер из РФ, оскорбивший рабочих

Лиза Ламбрехт
52 мин. назад

Рабочие завода "Казфосфат" в Таразе объявили забастовку из-за того, что начальник-россиянин обозвал их баранами. На место прибыл спецназ полиции.

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В Казахстане в городе Тараз в среду, 23 ноября, сотни рабочих завода минеральных удобрений "Казфосфат" устроили забастовку и вышли на митинг.  Поводом для этого послужили оскорбительные высказывания одного из топ-менеджеров, гражданина России. Как пишут местные СМИ, он обозвал работников баранами.

По данным СМИ, в акции протеста участвовали более 200 человек, на заводе в свою очередь сообщили о 400-500 бастующих. Собравшиеся потребовали извинений от руководства, после чего стали требовать улучшения условий труда и повышения зарплат. На обнародованных в соцсетях фотоснимках и видеороликах видно, что, после того как рабочие собрались возле предприятия, туда были стянуты спецподразделения полиции.

В ходе разговора с одним из топ-менеджеров из России рабочие выкрикивали: "Говори на казахском языке!", "Уезжай в Россию!", "Такие шовинисты нам не нужны!", "Вы совсем обнаглели, назвали нас баранами, шовинисты!", "Всех россиян уволить!", сообщил Telegram-канал "Басе". Некоторые участники акции возмущались тем, что специалистам из России на предприятии платят от 1,5 млн тенге в месяц, тогда как местные жители за такую же работу получают по 300-400 тысяч тенге.

В акимате Жамбылского района сообщили, что в результате протестов гражданин России извинился перед рабочими и был уволен. Там заверили, что никаких межнациональных конфликтов на заводе не было.

Незадолго до протестов в Таразе заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко раскритиковал высказывания российского политолога Дмитрия Дробницкого в эфире ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия". Дробницкий назвал Казахстан "следующей проблемой" и пояснил, что там "тоже могут начаться нацистские процессы", как в Украине. Василенко оговорил, что такие заявления "не отражают официальной позиции" Москвы, но подчеркнул, что они "наносят ущерб традиционно тесным отношениям между Казахстаном и Россией и заслуживают соответствующей реакции со стороны властей Российской Федерации".

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