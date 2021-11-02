Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ)

Европейский суд по правам человека создан в 1959 году и расположен в Страсбурге (Франция). Юрисдикция ЕСПЧ распространяется на все государства Совета Европы, ратифицировавшие Европейскую конвенцию о защите прав человека.

Европейский суд по правам человека - международный судебный орган, созданный в 1959 году и расположенный в Страсбурге (Франция). Юрисдикция ЕСПЧ распространяется на все государства-члены Совета Европы (на Россию с 5 мая 1998 года), ратифицировавшие Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод. Суд рассматривает жалобы, поданные физическим лицом, группой лиц или неправительственной организацией. Возможна также подача жалобы на нарушение конвенции государством-членом Совета Европы со стороны другого государства-члена.