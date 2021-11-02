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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ)

Европейский суд по правам человека создан в 1959 году и расположен в Страсбурге (Франция). Юрисдикция ЕСПЧ распространяется на все государства Совета Европы, ратифицировавшие Европейскую конвенцию о защите прав человека.

Европейский суд по правам человека - международный судебный орган, созданный в 1959 году и расположенный в Страсбурге (Франция). Юрисдикция ЕСПЧ распространяется на все государства-члены Совета Европы (на Россию с 5 мая 1998 года), ратифицировавшие Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод. Суд рассматривает жалобы, поданные физическим лицом, группой лиц или неправительственной организацией. Возможна также подача жалобы на нарушение конвенции государством-членом Совета Европы со стороны другого государства-члена.

Viktor Yanukovich, the former president of Ukraine who was ousted by street protests and fled to Russia in 2014, speaks during a news conference in Moscow, Russia February 6, 2019. REUTERS/Tatyana Makeyeva

ЕСПЧ приступил к рассмотрению жалобы Януковича против Украины 02.11.2021

Экс-президент Украины считает покушением на его жизнь обстрел машин, в которых его не было. Янукович подал жалобу в ЕСПЧ в 2015 году, 6 лет спустя суд приступил к ее рассмотрению и направил в Киев ряд вопросов.
Belarus Proteste in Brest, August, 2020 Foto: DW Korrespondent in Brest Ales Petrovitch

ЕСПЧ запретил высылать из России участника акции протеста в Беларуси 21.10.2021

Европейский суд по правам человека запретил России экстрадировать в Беларусь участника акции протеста 2020 года Вадима Дубойского. 21 октября в апелляционном суде Москвы состоится рассмотрение жалобы адвоката Дубойского.
Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR), European Court of Human Rights, aufgenommen am 13.02.2017 in Strassburg (Strasbourg). Der Gerichtshof wacht über die Einhaltung der Europäischen Menschenrechtskonvention in den 47 Mitgliedsstaaten, die die Konvention ratifiziert haben. Das heutige Gebäude des Gerichtshofs in Strassburg wurde 1994 von dem britischen Architekten Lord Richard Rogers entworfen. Aktuell liegen viele Klagen aus der Türkei bei dem Gericht anhängig. Foto: Winfried Rothermel | Verwendung weltweit

ЕСПЧ частично удовлетворил иск осужденных за терроризм к России 19.10.2021

Суд постановил, что в отношении обвиняемых по делу о крушении "Невского экспресса" были нарушены требования о публичном разбирательстве и равенстве возможностей сторон процесса.

Das Gebäude des Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte wurde vom britischen Architekten Richard Rogers entworfen. Aus der Luft betrachtet hat das Gebäude die Form einer Waage, wobei die runden Sitzungssäle die Waagschalen darstellen. Durch die Verwendung einer Stahlkonstruktionen und groÃüer Glasflächen sollte es nach Auffassung des Architekten eine besondere Offenheit ausdrücken und sich damit vom typischen monumentalen Eindruck alter Gerichtsgebäude abheben. Frankreich, Februar 2008. Straßburg, Elsaß, Frankreich, 07.02.2008 | Verwendung weltweit

ЕСПЧ присудил чеченскому правозащитнику 26 000 евро 19.10.2021

Модератор Telegram-канала 1ADAT Салман Тепсуркаев был похищен в 2020 году. Его местонахождение не установлено до сих пор.
Europaeischer Gerichtshof fuer Menschenrechte (EGMR) mit den zylindrischen Gebaeuden der Gerichtssaele, Architekt Richard Rogers, Strassburg, Strasbourg, Elsass, Frankreich / European Court of Human Rights building (ECtHR) with the cylindrical buildings of the courtrooms by the architect Richard Rogers, Strasbourg, Alsace, France

ЕСПЧ признал нарушение Россией прав приговоренного к пожизненному сроку 19.10.2021

Нельзя накладывать дополнительных ограничений на пожизненно осужденных, когда это касается возможностей поддерживать контакт со своими семьями и близкими людьми, пояснили в ЕСПЧ.
MOSCOW, RUSSIA - DECEMBER 29, 2020: Inter RAO board member Karina Tsurkan accused of espionage on behalf of Romania, attends a sentence hearing at the Moscow City Court. Tsurkan has been sentenced to 15 years in prison. Moscow City Court Press Office/TASS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. EDITORIAL USE ONLY

Верховный суд РФ не изменил приговор Карине Цуркан по делу о шпионаже 14.10.2021

Экс-менеджер "Интер РАО" была признана виновной в шпионаже и осуждена на 15 лет. Деятели культуры указали главе ВС Лебедеву на суровость приговора. Адвокат Карины Цуркан намерена обратиться в ЕСПЧ.
Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR), European Court of Human Rights, aufgenommen am 13.02.2017 in Strassburg (Strasbourg). Der Gerichtshof wacht über die Einhaltung der Europäischen Menschenrechtskonvention in den 47 Mitgliedsstaaten, die die Konvention ratifiziert haben. Das heutige Gebäude des Gerichtshofs in Strassburg wurde 1994 von dem britischen Architekten Lord Richard Rogers entworfen. Aktuell liegen viele Klagen aus der Türkei bei dem Gericht anhängig. Foto: Winfried Rothermel | Verwendung weltweit

ЕСПЧ обязал РФ выплатить компенсации матерям российских солдат, совершивших суицид 12.10.2021

Сыновья двух истиц покончили с собой во время службы в армии, не выдержав издевательств. Европейский суд по правам человека присудил выплату матерям компенсаций в размере 18,7 тыс. евро и 26 тыс. евро соответственно.
Blogger Alexander Lapschin aus Russland, am 20.01.2021 in Eriwan, Armenien. (c) Ashot Gazazyan/DW

ЕСПЧ отклонил жалобу Баку по делу блогера Лапшина 11.10.2021

Страсбургский суд отклонил жалобу Азербайджана на решение о признании правительства этой страны виновным в деле блогера Александра Лапшина.
Menschenrechtsaktivistin Walentina Tschupik 3. Oktober 2021, Eriwan

Валентина Чупик: Продолжу правозащитную работу, где бы ни находилась 03.10.2021

Валентина Чупик после восьмидневного пребывания в спецприемнике московского аэропорта Шереметьево прибыла в Ереван. С правозащитницей встретился корреспондент DW.
Menschenrechtsaktivistin Walentina Tschupik Datum: 2. Oktober 2021

Правозащитница Валентина Чупик покинула Россию 02.10.2021

После решения ЕСПЧ, запретившего депортировать Чупик в Узбекистан, правозащитницу освободили из спецприемника. Чупик позволили улететь в Ереван.

Защитницу мигрантов в России хотят депортировать в Узбекистан: поможет ли запрет ЕСПЧ на ее высылку? (01.10.2021) 01.10.2021

Известную правозащитницу Валентину Чупик лишили в России статуса беженца и задержали. Сейчас она в спецприемнике. Ее планируют выслать на родину, в Узбекистан. Валентина Чупик руководит Центром помощи мигрантам. Ее коллеги не сомневаются, что правозащитницу решили наказать за ее позицию. ЕСПЧ запретил депортацию Валентины Чупик в Узбекистан, ее коллеги надеются на помощь европейских стран.
3139840 06/24/2017 The building of the European Court of Human Rights. -ECHR Alexey Vitvitsky/Sputnik Foto: Alexey Vitvitsky/Sputnik/dpa

ЕСПЧ запретил депортировать из России правозащитницу Валентину Чупик 30.09.2021

Сотрудники консульства Узбекистана пришли к Валентине Чупик, чтобы оформить документы на ее высылку из России. Европейский суд по правам человека запретил депортировать правозащитницу.

Europaeischer Gerichtshof fuer Menschenrechte (EGMR) mit den zylindrischen Gebaeuden der Gerichtssaele, Architekt Richard Rogers, Strassburg, Strasbourg, Elsass, Frankreich / European Court of Human Rights building (ECtHR) with the cylindrical buildings of the courtrooms by the architect Richard Rogers, Strasbourg, Alsace, France

"Комитет против пыток" обратился в ЕСПЧ в связи с задержанием правозащитницы Валентины Чупик 27.09.2021

Валентине Чупик, задержанной в эропорту "Шереметьево" в минувшие выходные, грозит депортация в Узбекистан, что "несет прямой риск для ее жизни", говорят в росийском "Комитете против пыток".
ARCHIV - Marina Litwinenko, die Witwe des vergifteten russischen Geheimdienst-Mitarbeiters und späteren Kreml-Kritikers Alexander Litwinenko, steht bei der Präsentation des Dokumentarfilms «Der Fall Litwinenko» in Madrid neben einem Filmplakat (Archivfoto vom 20.12.2007). Der Fall beschäftigt weiter die Justiz in Großbritannien. Am Donnerstag (09.08.2012) wurde bekannt, dass der Fall von September an in einer öffentlichen Untersuchung beleuchtet werden soll. Eine Voranhörung dazu werde am 20. September 2012 beginnen, teilte der zuständige Richter mit. EPA/JUAN CARLOS HIDALGO (zu dpa 1249 vom 09.08.2012) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Комментарий: Запад будет говорить с Путиным, что бы ни решил ЕСПЧ 22.09.2021

Кризис морального лидерства в ЕС и Америке вкупе с апатией российского общества дают Кремлю уверенность - ему все сойдет с рук, считает Константин Эггерт.

ЕСПЧ признал власти России ответственными за отравление Литвиненко (21.09.2021) 21.09.2021

Европейский суд по правам человека заявил об ответственности российских властей за отравление в Лондоне экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко

Жесткая критика выборов в России и приговор по делу Литвиненко. DW Новости (21.09.2021) 21.09.2021

Подведение итогов по-прежнему остается в России темой номер один. Критики Кремля сомневаются в честности официально объявленных результатов. В частности, это касается итогов выборов в Москве по одномандатным округам. Представители оппозиции подвергают сомнению результаты электронного голосования в российской столице. Что они собираются делать дальше?
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