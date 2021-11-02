Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ)

Европейский суд по правам человека создан в 1959 году и расположен в Страсбурге (Франция). Юрисдикция ЕСПЧ распространяется на все государства Совета Европы, ратифицировавшие Европейскую конвенцию о защите прав человека.
Европейский суд по правам человека - международный судебный орган, созданный в 1959 году и расположенный в Страсбурге (Франция). Юрисдикция ЕСПЧ распространяется на все государства-члены Совета Европы (на Россию с 5 мая 1998 года), ратифицировавшие Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод. Суд рассматривает жалобы, поданные физическим лицом, группой лиц или неправительственной организацией. Возможна также подача жалобы на нарушение конвенции государством-членом Совета Европы со стороны другого государства-члена.
Европейский суд по правам человека запретил России экстрадировать в Беларусь участника акции протеста 2020 года Вадима Дубойского. 21 октября в апелляционном суде Москвы состоится рассмотрение жалобы адвоката Дубойского.
Сыновья двух истиц покончили с собой во время службы в армии, не выдержав издевательств. Европейский суд по правам человека присудил выплату матерям компенсаций в размере 18,7 тыс. евро и 26 тыс. евро соответственно.
Известную правозащитницу Валентину Чупик лишили в России статуса беженца и задержали. Сейчас она в спецприемнике. Ее планируют выслать на родину, в Узбекистан. Валентина Чупик руководит Центром помощи мигрантам. Ее коллеги не сомневаются, что правозащитницу решили наказать за ее позицию. ЕСПЧ запретил депортацию Валентины Чупик в Узбекистан, ее коллеги надеются на помощь европейских стран.
Подведение итогов по-прежнему остается в России темой номер один. Критики Кремля сомневаются в честности официально объявленных результатов. В частности, это касается итогов выборов в Москве по одномандатным округам. Представители оппозиции подвергают сомнению результаты электронного голосования в российской столице. Что они собираются делать дальше?