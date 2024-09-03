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Шлосберг выиграл у России в ЕСПЧ дело о недопуске до выборов

Евгений Жуков
3 сентября 2024 г.

Суд в Страсбурге обязал Россию уплатить Льву Шлосбергу 5000 евро компенсации и 7500 евро судебных издержек. ЕСПЧ счел, что РФ нарушила Конвенцию о правах человека, не допустив оппозиционера до выборов.

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Российский политик Лев Шлосберг на съезде партии "Яблоко" в Москве
Лев Шлосберг (фото из архива)Фото: Vladimir Gerdo/TASS/picture alliance

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал, что Россия нарушила право человека на свободные выборы, не допустив в 2021 году Льва Шлосберга до участия в выборах в Госдуму. Во вторник, 3 сентября, ЕСПЧ обязал РФ выплатить компенсацию в размере 5000 евро и 7500 евро судебных расходов.

Суд счел безосновательной причину, из-за которой российские власти отказали политику в возможности баллотироваться на выборах. В качестве такой причины называлось участие в оппозиционной демонстрации в январе 2021 года в поддержку Алексея Навального, задержанного по возвращении из Германии после лечения.

Свобода принимать участие в мирных собраниях является одним из основных прав человека, подчеркивается в судебном решении, и осуществление этого права не должно наказываться, особенно путем запрета на участие в парламентских выборах.

Страсбургский суд установил, что обладает юрисдикцией для рассмотрения иска российского политика, поскольку факты, послужившие основанием для его подачи, имели место до 16 сентября 2022 года, когда Российская Федерация вышла из Европейской конвенции по правам человека. ЕСПЧ также постановил, что неучастие правительства РФ в разбирательстве не препятствует рассмотрению дела.

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