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Шлосберг, Алексашенко и Манский признаны в РФ "иноагентами"

Олег Соколенко
11 мин. назад

Минюст РФ внес в реестр "иностранных агентов" политика Льва Шлосберга, экономиста Сергея Алексашенко, режиссера-документалиста Виталия Манского, журналистку Светлану Прокопьеву, а также еще несколько людей и организаций.

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Сергей Алексашенко
Экономист Сергей АлексашенкоФото: DW

Минюст РФ внес в реестр "иностранных агентов" политика Льва Шлосберга, режиссера-документалиста Виталия Манского, экономиста Сергея Алексашенко, журналисток Светлану Прокопьеву и Юлию Парамонову, а также фонд "Свободная Якутия" и информационный портал "Весьма". Об этом ведомство сообщило в пятницу, 16 июня.

По утверждению российского Минюста, "Шлосберг выступал против специальной военной операции на Украине, принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц информационных материалов иностранных агентов, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике". В апреле 2022 года Псковский городской суд оштрафовал Льва Шлосберга и его жену Жанну на 32 и 30 тысяч рублей соответственно по статье о "дискредитации" российских военных - за публикации в соцсетях отрывка эфира "Первого канала" и фото с плакатом "Нет войне".

Виталий Манский, считают власти РФ, также выступал против "СВО", как в России называют войну в Украине, а также "заявлял о поддержке властей Украины, негативно высказывался в отношении граждан РФ, отождествлял РФ с нацистской Германией (...) Получал поддержку со стороны иностранных источников". Известный документалист, переехавший в 2015 году из России в Латвию, в первую годовщину нападения РФ на Украину представил на Берлинском кинофестивале фильм "Восточный фронт" о медицинском батальоне "Госпитальеры", снятый им совместно с украинским режиссером Евгением Титаренко.

Прокопьеву осудили за "оправдание терроризма"

В отношении Светланы Прокопьевой в феврале 2019 года было возбуждено уголовное дело по статье "о публичном оправдании терроризма" - за то, как она в эфире радиостанции "Эхо Москвы в Пскове" прокомментировала теракт в здании Федеральной службы безопасности в Архангельске. Журналистка подвергла критике "государство, с жесткой, точнее, жестокой правоохранительной системой, для которой главное - наказать преступника".

Росфинмониторинг внес Прокопьеву в перечень "террористов и экстремистов". В июле 2020 года Второй западный окружной военный суд признал журналистку виновной "в оправдании терроризма" и приговорил ее к штрафу в размере 500 тысяч рублей. Через год Верховный суд РФ оставил этот приговор в силе. Прокуратура требовала для нее 6 лет колонии. В марте 2022 года Прокопьева покинула Россию. В июле того же года стало известно: псковские силовики собирают сведения о ней, чтобы включить в реестр "СМИ-иноагентов".

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