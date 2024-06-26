Решение ЕСПЧ по "крымскому делу". Какими будут последствия?

Решение ЕСПЧ по "крымскому делу" имеет моральную ценность, но не изменит сегодняшнюю ситуацию в аннексированном РФ Крыму, ведь у Совета Европы нет инструментов влияния на Россию, считают эксперты.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял первое решение по ряду межгосударственных дел по искам, которые Украина подала против России, начиная с 2014 года. 25 июня 2024 года Большая палата ЕСПЧ в Страсбурге признала Россию виновной в массовых и систематических нарушениях прав человека в аннексированном Крыму.

Суд признал Россию виновной

Киев в качестве истца утверждал, что российские власти в аннексированном Крыму, применяя репрессивную систему, преследуют украинцев и крымских татар за их политическую позицию. Речь идет о незаконных задержаниях, жестоком обращении, похищении людей, невозможности отказаться от российского гражданства, вынесении судебных приговоров по сфабрикованным обвинениям без справедливого суда за любое проявление проукраинской позиции.

Изучив доказательства по этому делу, Большая палата ЕСПЧ единогласно признала Россию виновной в нарушении ряда основополагающих статей Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод (ЕКПЧ) - права на жизнь, на свободу выражения мнений, на свободу собраний, права на справедливый суд, уважение частной жизни, а также статей о запрете бесчеловечного обращения и дискриминации.

Уполномоченная украинского Минюста по делам ЕСПЧ Маргарита Сокоренко назвала решение суда "разгромным" для России. По ее словам, оно стало "первым, в котором международная судебная инстанция признала РФ ответственной за политику масштабных и систематических нарушений различных прав и свобод человека" в аннексированном Крыму.

Министр юстиции Украины Денис Малюська также считает решение ЕСПЧ "невероятно положительным". "Десять лет прошло (с момента подачи иска Украины в 2014 году. - Ред.) - для ЕСПЧ это крайне быстрый срок. Но мы впервые получили решение по сути, и не просто первое решение по сути, но и получили невероятно положительное решение", - сказал министр. Он сообщил, что теперь Украина должна определить сумму ущерба, в частности, от захвата Россией частной собственности в Крыму, что будет сделано после анализа судебного решения.

Права человека в аннексированном Крыму нарушаются

Судьи ЕСПЧ выявили нарушения прав человека фактически в каждом аспекте жизни в аннексированоом Крыму, применив большой объем законов об оккупации, являющихся самыми сложными в международном гуманитарном праве, сказала в комментарии DW профессор публичного права Университета прикладных наук Бохума, эксперт по вопросам межгосударственных исков в ЕСПЧ Изабелла Рисини (Isabella Risini). По ее мнению, это была непростая комплексная задача, "и суд действительно проделал отличную работу, объединившись вокруг этого решения".

В здании ЕСПЧ в Страсбурге Фото: Frederick Florin/AFP/Getty Images

Главное то, что ЕСПЧ установил факт так называемой "административной практики" со стороны российских властей относительно нарушений широкого спектра прав человека: от права на жизнь и запрета пыток до права на свободное передвижение, сказал в комментарии DW профессор Ливерпульского университета Константин Дегтярев, специализирующийся на законодательстве в области прав человека. Он пояснил, что двумя отличительными чертами административной практики является повторяемость нарушений прав человека и молчаливое одобрение этих действий со стороны власти. ЕСПЧ признал, что оба эти признаки присутствуют в действиях российских властей в аннексированном Крыму.

"Это важно не только для того, чтобы системное нарушение Россией прав человека в аннексированном ею Крыму было официально осуждено, а также и для отдельных жертв преследования российских властей, которым теперь будет легче отстаивать свои интересы в суде", - пояснил юрист. Он подчеркнул, что ЕСПЧ "не так часто устанавливает факт административной практики нарушений прав человека". И в этом случае показательно то, что все судьи приняли решение единогласно, "без отдельных индивидуальных позиций", отмечает Дегтярев.

Россия не выполняет решения ЕСПЧ

16 марта 2022 года Россия была исключена из Совета Европы из-за агрессии против Украины, а 16 сентября Москва официально перестала быть стороной ЕКПЧ. Но суд может рассматривать дела о нарушении статей ЕКПЧ Россией, которые были начаты до 16 сентября 2022 года, а РФ, в свою очередь, обязана выполнять решения, вынесенные по этим делам. Однако Госдума РФ приняла закон о выходе страны из Европейской конвенции по правам человека. Какие же правовые последствия может сейчас иметь решение ЕСПЧ в отношении аннексированного Крыма для российской власти?

Все решения ЕСПЧ фактически декларативны, объясняет Константин Дегтярев. И кроме некоторых случаев, в которых суд определяет индивидуальные меры, и постановлений о выплате денежных компенсаций, ход имплементации остальных решений ЕСПЧ определяется Комитетом министров СЕ. Он осуществляет функцию надзора за тем, как государство-ответчик их выполняет, и вместе с ним определяет меры по устранению нарушений ЕКПЧ, признанных судом. "На сегодня СЕ не имеет реальных инструментов для того, чтобы заставить Россию выполнять решения ЕСПЧ, потому что он не ведет никаких диалогов с РФ", - отмечает эксперт.

Решение суда помогает мобилизовать помощь для Украины

Он предполагает, что со временем, "если политическая ситуация в России изменится, если Москва захочет вернуться в СЕ, исполнение этого решения будет одним из условий для формального возобновления сотрудничества с российскими властями". И хотя в практическом смысле "важно иметь это декларативное решение, в котором суд четко определил факты, но влияния на сегодняшнюю ситуацию в Крыму у него нет", отметил эксперт.

В этом решении ЕСПЧ также не идет речь и о финансовых выплатах жертвам. Поскольку согласно практике рассмотрения межгосударственных жалоб, решение о компенсации жертвам нарушений прав человека ЕСПЧ должно быть вынесено отдельно. "Поэтому ценность первого решения преимущественно эмоциональная, моральная и гипотетическая, что также очень важно. Если вы хотите видеть его четкие конкретные последствия, то здесь вы будете несколько разочарованы", - подытожил Дегтярев.

Однако Изабелла Рисини отмечает, что решение ЕСПЧ по Крыму не потеряет своей силы со временем. "Мы видим даже по объему решения, которое занимает более 300 страниц, его важность, оно имеет значение как приговор международного суда. И пусть мы не увидим его немедленную имплементацию, но надо смотреть в будущее, даже если сегодня оно выглядит серым", - считает эксперт.

Она убеждена, что признание со стороны ЕСПЧ системных нарушений прав человека, совершаемых российскими властями в аннексированном Крыму, показывает, что "происходящие нарушения должны быть остановлены". "Поэтому решение суда адресовано не только России, но и всей Европе и миру, оно помогает мобилизовать помощь для Украины", - подчеркнула Рисини.