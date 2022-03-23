Что ждет иски против России в ЕСПЧ в ближайшие полгода

После того, как 15 марта Россия заявила о выходе из Совета Европы (СЕ), а уставные органы СЕ на следующий день исключили РФ из этой организации из-за развязывания войны в Украине, Москва заявила о своем выходе и из Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ). Именно за соблюдением этого документа следит Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), куда могут подавать жалобы на действия государства как рядовые граждане, так и другие государства.

После этих беспрецедентных событий правозащитники и эксперты попытались предсказать, что же будет с поданными в ЕСПЧ исками граждан России, в которых ответчиком выступают российские власти, которых истцы обвиняют в нарушении прав человека?

Все точки над "і" в этом вопросе расставили резолюции ЕСПЧ и Комитета министров Совета Европы (КМСЕ), опубликованные в среду, 22 марта. В них говорится о том, что Россия перестанет быть участницей ЕКПЧ 16 сентября. Это решение было принято на основании статьи 58-й ЕКПЧ, в которой говорится, что конвенция может быть денонсирована только через шесть месяцев после представления страной соответствующего уведомления генсеку Совета Европы.

После 16 сентября Россия уже не будет участницей ЕКПЧ

ЕСПЧ и Комитет министров Совета Европы дали такую интерпретацию ЕКПЧ, чтобы исключение России из организации не было ей на руку, то есть не оградило бы от жалоб за нарушения прав человека, особенно в ходе нынешней войны с Украиной. Об этом в интервью DW заявил профессор Ливерпульского университета Константин Дегтярев, специализирующийся на законодательстве в области прав человека.

Флаг РФ снимают перед зданием Совета Европы после исключения Москвы из этой организации, 16 марта

Решение о сроках, в течение которых РФ остается стороной конвенции, означает, что суд до 16 сентября продолжит рассмотрение жалоб россиян и представителей других стран, поданных в отношении действий Российской Федерации, которые, по их мнению, нарушают права человека. "Более того, все нарушения конвенции, совершенные до 16 сентября 2022 года, тоже должны будут быть приняты к рассмотрению", - полагает Дегтярев.

Это положение касается также и межгосударственных исков, поданных в ЕСПЧ против России страной или группой стран, добавляет профессор публичного права Аугсбургского университета, эксперт по вопросам межгосударственных исков в ЕСПЧ Изабелла Рисини (Isabella Risinі). И отмечает, что если исходить из нормы о действии шестимесячного переходного периода, в течение которого РФ еще находится в рамках ЕКПЧ, то Украина сможет подать иск против России за нарушение прав человека во время нынешней продолжающейся военной агрессии. По словам Рисини, другие государства также могут присоединиться к делу "Украина против России" или подать свои собственные иски против Москвы.

"Но когда переходной период закончится, ни россияне, ни украинцы, ни представители других национальностей, пребывающих под юрисдикцией РФ, больше не смогут подавать иски в ЕСПЧ против РФ. Россия больше не сможет выступать ответчиком в суде", - пояснила Изабелла Рисини.

Оставит ли Россия своего представителя в ЕСПЧ

Несмотря на существования законных оснований считать Россию стороной ЕКПЧ еще полгода, эксперты не берутся прогнозировать, как будут обстоять дела на практике. Ведь пока что непонятна судьба судьи от России в ЕСПЧ, который должен принимать участие в рассмотрении всех дел с ее участием.

Зал пленарных заседаний ПАСЕ

"Если Россия остается стороной конвенции, то логично, что судья от России должен продолжать работу до 16 сентября 2022 года. Но вот как будут рассматриваться дела против России после этого - большой вопрос", - признает Константин Дегтярев. Дело в том, что в 20-й статье ЕКПЧ говорится, что "Суд состоит из количества судей, равного количеству Высоких Договаривающихся Сторон".

"И даже если Россия будет оставаться стороной ЕКПЧ в течение переходного периода, российского судьи в ЕСПЧ уже не может быть. Однако, с другой стороны, здесь следует взять на вооружение принцип несменяемости судей, являющийся главным элементом обеспечения независимости судей, а также то, что судьи ЕСПЧ избираются сроком на девять лет", - считает Рисини. По ее мнению, в этой ситуации поиск справедливого решения должен зависеть от судей, а не от стран-членов Совета Европы.

Решения суда будут, но их исполнение - под вопросом

Но все же главной проблемой является не определение сроков действия ЕКПЧ в отношения РФ и даже не процесс рассмотрения жалоб против России после ее фактического выхода из СЕ, а то, будет ли Москва исполнять решения ЕСПЧ, которые она и в период своего членства в организации исполняла весьма избирательно. "Будет ли Россия исполнять эти решения? Я полагаю, что нет. Во всяком случае не сейчас", - уверен Константин Дегтярев.

А пока в течение следующего полугода Комитет министров будет продолжать надзор за исполнением Россией решений ЕСПЧ. Представитель РФ при Совете Европы будет принимать участия в заседаниях Комитета министров в целях предоставления и получения информации о судебных решениях, в которых РФ является государством-ответчиком или заявителем. Но представитель России не будет иметь право голоса во время принятие решений КМСЕ, уточнила Рисини.

"Как и до исключения из СЕ, Россия обязана исполнять решения суда. Но и тогда, и теперь средства, при помощи которых РФ можно вынудить их исполнять, остаются ограниченными", - констатировала Изабелла Рисини. С ней согласен и Константин Дегтярев, отметивший, что в сегодняшних условиях эффективных способов влияния на РФ у Комитета министров, который следит за исполнением решений ЕСПЧ, нет.

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