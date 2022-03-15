Что будет с исками Украины против России, находящимися в ЕСПЧ

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Продолжит ли ЕСПЧ рассмотрение исков Украины против России после ее выхода из Совета Европы и почему решения суда важны, даже если Москва не будет их выполнять, DW объяснила юрист Изабелла Рисини.
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) приостановил рассмотрение всех исков, в которых ответчиком выступает Российская Федерация. Это произошло после того, как из-за войны в Украине уставные органы Совета Европы (СЕ) 16 марта исключили Россию из состава организации. Москва решила действовать на опережение и перед этим заявила, что выходит из СЕ и из Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ), за исполнением которой следит ЕСПЧ.
Судиться с государством, которое нарушает основные права человека, могут не только граждане, но и другие страны. Сейчас на разных стадиях рассмотрения в ЕСПЧ находятся четыре иска "Украина против России". В частности, речь идет о так называемом "Крымском деле", в котором уже ожидается решение по существу, и общем иске Украины и Нидерландов о нарушении прав человека на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, включая дело о сбитом малайзийском самолете, выполнявшем рейс МН17. Кроме того, есть еще и иск, в котором Россию обвиняют в причастности к политическим убийствам, и дело о захвате украинских моряков и судов в Керченском проливе в 2018 году.
Продолжит ли ЕСПЧ рассмотрение этих исков и сможет ли Украина и далее подавать жалобы на Россию в суд за нарушение прав человека, происходящих во время нынешней войны? С этими вопросами DW обратилась к профессору публичного права Аугсбургского университета, эксперту по вопросам межгосударственных исков в ЕСПЧ Изабелле Рисини (Isabella Risinі).
DW: Госпожа Рисини, ЕСПЧ объявил о приостановлении рассмотрения дел против России. Это касается только новых исков или и тех, что уже рассматриваются судом?
Изабелла Рисини: Эта формулировка означает, что ЕСПЧ прекращает рассмотрение всех дел, поданных по жалобам против Российской Федерации. Однако, как я понимаю, это временная мера. Суду необходимо выяснить, как ему действовать дальше, каковы сейчас обязательства Российской Федерации и в силе ли шестимесячный переходный период, указанный в статье 58-й ЕКПЧ, в которой говорится, что конвенция может быть денонсирована только через шесть месяцев после представления страной генсекретарю Совета Европы соответствующего уведомления.
И в письме от российской стороны за подписью министра иностранных дел Сергея Лаврова речь шла о намерении России денонсировать ЕКПП именно в течение шестимесячного периода. Почему Россия должна быть освобождена от своих обязательств досрочно, если она выразила готовность оставаться в рамках конвенции еще полгода?
- Сейчас на рассмотрении ЕСПЧ находятся четыре иска "Украина против России", все они на разных стадиях. Какова судьба этих дел, и реально ли довести их до вынесения решений?
- Рассмотрение этих дел также приостановлено. На мой взгляд, они составляют серьезный вызов для суда, и ситуация станет еще более серьезной, если ответчик, Россия, не будет больше участвовать в процедуре рассмотрения этих дел. Однако я считаю, что чрезвычайно важно продолжать их рассмотрение - хотя бы для того, чтобы иметь документы, предоставленные судом, в которых четко определяется произошедшее и в которых задокументированы страдания, причиненные Россией.
Что касается временных мер с требованием немедленно прекратить военные действия в Украине, о которых недавно заявили суд ЕСПЧ в Страсбурге и Международный суд ООН в Гааге, то Россия скорее всего их не будет выполнять. Но здесь важно то, что теперь Россия знает, что она грубо нарушает международное право.
- Очевидно, что рассмотрение исков Украины не будет завершено в течение шести месяцев переходного периода. Что случится после этого срока?
- Я предполагаю, что их продолжат рассматривать. Поскольку они охватывают период, когда Россия была стороной Европейской конвенции по правам человека, поэтому завершение переходного периода - не препятствие для уже рассматриваемых дел. Вообще это сложный вопрос, и именно поэтому суд решил пока заморозить все дела.
Решение о том, как вести дальнейшее рассмотрение существующих тяжб, является также и политическим. Ведь Россия не будет стремиться выполнять решение суда, и в этом заключается главная проблема. Но, на мой взгляд, важно привлечь Россию к ответственности в исторической перспективе.
- Судья от России больше не будет представлен в ЕСПЧ и не сможет участвовать в судебных заседаниях?
- В 20-й статье ЕКПЧ говорится, что "Суд состоит из количества судей, равного количеству Высоких Договаривающихся Сторон". И даже если Россия будет оставаться стороной ЕКПЧ в течение переходного периода, российского судьи в ЕСПЧ уже не может быть. Однако, с другой стороны, здесь следует взять на вооружение принцип несменяемости судей, являющийся главным элементом обеспечения их независимости, а также то, что судьи ЕСПЧ избираются сроком на девять лет.
Согласно нормам конвенции, судья может быть уволен только в том случае, если другие судьи придут к выводу, что он не отвечает установленным требованиям. В другой статье конвенции описываются критерии, которым должен отвечать судья ЕСПЧ, его личные качества и требования к его поведению. Однако в конвенции ничего не говорится о сценарии, при котором государство выходит из системы ЕКПЧ. На мой взгляд, в этом неопределенном контексте поиск справедливого решения должен зависеть от судей, а не от стран-членов Совета Европы.
- Может ли Украина подать иск в ЕСПЧ против России за нарушение прав человека во время нынешнего продолжающегося военного вторжения?
- Если исходить из того, что действует переходный шестимесячный период, в течение которого Россия еще находится в рамках ЕКПЧ, то да. Другие государства также могут присоединиться к делу "Украина против России" или подать свои собственные иски против Москвы. Однако следует иметь в виду, что материальное право, которое может применять ЕСПЧ, ограничивается Конвенцией по защите прав человека, оно не включает применение силы.
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