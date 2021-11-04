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Греческая Республика

Самая страшная профессия в Греции - судмедэксперт (04.11.2021) 04.11.2021

В Евросоюз нелегальные мигранты иногда отправляются вплавь. На границе Турции и Греции судмедэксперт рассказал о том, как он работает и опознает погибших.
Secretary of State Antony Blinken and Greece's Foreign Minister Nikos Dendias depart after signing the renewal of the U.S.-Greece Mutual Defense Cooperation Agreement at the State Department in Washington, Thursday, Oct. 14, 2021. (Jonathan Ernst/Pool via AP)

Греция укрепляет оборонное сотрудничество с США 14.10.2021

Главы МИД Греции Дендиас и Госдепартамента США Блинкен на 5 лет продлили договор об использовании военных баз на Крите. Ранее Греция закупила у США боевые вертолеты и иное вооружение.
FILE PHOTO: Migrants gather before trying to cross the Bosnia-Croatia border what they call the game, in the woods near Velika Kladusa, September 29, 2020. REUTERS/Marko Djurica/File Photo

Власти Хорватии подтвердили нелегальную депортацию беженцев 09.10.2021

После публикации журналистского расследования начальник хорватской полиции признал практику принудительного выдворения нелегальных мигрантов на границах страны.
Archiv 2012+++bulgarische Waffenfabrik Arsenal, in der es 25.04.2016 ein Zwischenfall mit zwei Opfern Tote gab . (c) BGNES

Гражданин России арестован в Болгарии по обвинению в шпионаже 07.10.2021

Россиянина и двух граждан Литвы подозревают в промышленном шпионаже на военном заводе в Болгарии. Их задержали при попытке выехать в Грецию.

German Autobahn: рекорды скорости на немецких автобанах в прошлом? Европа в фокусе 30.09.2021

Также в программе: как меняется климат в Альпах, зачем в Греции хранят вино на дне моря и почему собак стали набирать в спасатели.
Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis, left, and French President Emmanuel Macron shake hands after the signing of a new defense deal at The Elysee Palace Tuesday, Sept. 28, 2021 in Paris. France and Greece announced on Tuesday a major, multibillion-euro defense deal including Athens' decision to buy three French warships. (Ludovic Marin, Pool Photo via AP)

Франция продаст фрегаты Греции после срыва контракта на подлодки с Австралией 28.09.2021

Спустя две недели после потери контракта на поставку Австралии подводных лодок Франция договорилась о продаже Греции трех фрегатов. Стоимость сделки оценивается в 3 миллиарда евро.
Migrants stand behind a fence at Karatepe refugee camp, on the northeastern Aegean island of Lesbos, Greece, Monday, March 29, 2021. The European Union's home affairs commissioner is visiting asylum-seeker facilities on the eastern Greek islands of Samos and Lesbos amid continuing accusations against Greece of illegal summary deportations. (AP Photo/Panagiotis Balaskas)

На греческом острове Самос начал работу закрытый лагерь для беженцев 18.09.2021

Лагерь окружен колючей проволокой и находится в пяти километрах от других населенных пунктов. Гуманитарные организации раскритиковали этот объект, построенный на средства ЕС.

Как белорус с инвалидностью отправился в кругосветку 16.09.2021

Месяц назад инвалид-колясочник, блогер и активист из Лиды Саша Авдевич отправился в кругосветное путешествие. На момент выхода видео Саша уже проделал путь из Тбилиси до Стамбула. Дальше его маршрут лежит через Грецию, Италию и Испанию на остров Тенерифе, где он планирует открыть инклюзивное кафе и отель. О том, как задумывалось и как проходит его путешествие, смотрите в эксклюзивном интервью DW.
07.09.2021, Berlin - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) winkt im Plenarsaal im Deutschen Bundestag. In seiner voraussichtlich letzten Debatte Bundestags der Wahlperiode soll unter anderem über die Situation in Deutschland, die Entscheidung über Hochwasser-Aufbaufonds und Neuregelungen zu Corona beraten werden.

Комментарий: Евросоюзу не нужна вторая Ангела Меркель 11.09.2021

Ангела Меркель вскоре покинет европейскую политику. И это хорошо, поскольку нужен новый политический стиль для решения многочисленных проблем, считает Кристина Бурак.

ARCHIV - 24.02.2015, Griechenland, Athen: Der griechische Komponist Mikis Theodorakis unterhält sich mit dem damaligen griechischen Premierminister A. Tsipras in seinem Haus. Mikis Theodorakis ist am 2. September im Alter von 96 Jahren in Athen gestorben, wie griechische Medien am 02.09.2021 übereinstimmend mitteilte. (Wiederholung in s/w) Foto: Orestis Panagiotou/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

В Греции умер автор музыки к танцу сиртаки Теодоракис 02.09.2021

Известный греческий композитор Микис Теодоракис скончался в Афинах в возрасте 96 лет. Парламент почтил память музыканта минутой молчания.
Athen, Griechenland - Hitzewelle wie in fast ganz Griechenland auch im Zentrum der griechischen Hauptstadt Athen, Momentaufnahme am 30. Juni 2021. Hitzewelle in Athen *** Athens, Greece Heat wave as in almost all of Greece also in the center of the Greek capital Athens, snapshot on June 30, 2021 Heat wave in Athens. PUBLICATIONxNOTxINxGRE ANE5334044

Минувший июль стал самым жарким месяцем за всю историю наблюдений 14.08.2021

Прошедший июль стал самым жарким месяцем за последние 142 года, сообщили в американском метеорологическом ведомстве NOAA. Новый рекорд "недвусмысленно" доказывает, что "изменение климата вызвано влиянием человека".

Страшный ущерб от пожаров в Греции: местные жители обвиняют власти в бездействии (12.08.2021) 12.08.2021

От лесных пожаров на греческом острове Эвбея пострадали туристы и местные жители. Многие лишились не только домов, но и средств к существованию. Было ли сделано все необходимое, чтобы предотвратить катастрофу?

Как накануне выборов Навального и других неугодных Кремлю объявляют вне закона. DW Новости (12.08.2021) 12.08.2021

Вычищенные списки кандидатов в депутаты Госдумы и лишение легального статуса единомышленников Алексея Навального, а также других несогласных с политикой Кремля, по факту оставили Россию накануне выборов без оппозиции. Излюбленный прием властей - причисление неугодных к экстремистам и террористам.
A firefighting airplane makes a water drop as a wildfire burns near the village of Ellinika, on the island of Evia, Greece, August 8, 2021. REUTERS/Alexandros Avramidis TPX IMAGES OF THE DAY

В Греции выжжено уже более 100 тысяч гектаров территорий 12.08.2021

С начала года при лесных пожарах в Греции выжжено 114,3 тысячи гектаров, более половины пришлись на остров Эвбея. Премьер Мицотакис связал высокие температуры и пожары с изменением климата.

Катастрофа века в Греции: пожары невиданных масштабов. Европа в фокусе 12.08.2021

Также в программе: в Исландии разгорелся коррупционный скандал, 30 лет назад рухнула Берлинская стена, дикие лошади и их враги в Боснии и Герцеговине.
People attempt to put out a fire in the mountainous Tizi Ouzou province, east of Algiers, Algeria August 10, 2021. REUTERS/Abdelaziz Boumzar

Больше 40 человек погибли из-за лесных пожаров в Алжире 11.08.2021

Среди жертв стихии 25 военнослужащих, участвовавших в спасательной операции, сообщил алжирский премьер-министр. Пожары в Средиземноморье по-прежнему не удается взять под контроль.
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