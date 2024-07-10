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Женщины из мифов Древней Греции. Что с ними не так?

Лена Шмиц
11 июля 2024 г.

Выставка в берлинском Старом музее анализирует женские образы в мифах Древней Греции с сегодняшней перспективы и развеивает укоренившиеся представления о божествах и других героинях сказаний.

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Пелика с изображением воюющих амазонок (начало 4-го века до н.э.) - экспонат выставки "Богини и супруги. Женщины в античных мифах" в Берлине
Пелика с изображением воюющих амазонок (начало 4-го века до н.э.) Фото: Staatliche Museen zu Berlin, Antikensammlung / Johannes Laurentius

В Старом музее Берлина проходит выставка, посвященная женским образам в античной греческой мифологии и их восприятию в традиционной трактовке и с современной перспективы. Оказывается, греческие богини были гораздо более разносторонними и даже противоречивыми личностями, чем в сложившихся о них на протяжении веков стереотипах.

Образы античных богинь - вопрос перспективы

С сегодняшней точки зрения, гендерная квота на древнегреческом Олимпе была показательной - из 12 "олимпийцев" половину составляли женские божества. Многие другие богини из мифологических сказаний нередко известны лишь как жены и возлюбленные верховных богов или античных героев. Это объясняется тем, что, как отмечают организаторы выставки "Богини и супруги. Женщины в античных мифах", в античных источниках повествование велось с мужской перспективы. Однако дошедшие до нас со времен Древней Греции артефакты демонстрируют иное: помимо богинь с "типично женской" ролью, есть как богини, чье поведение не вписывается в обычные рамки, так и героини, порывающие с идеалами.

И если в древнегреческом обществе гендерные роли были четко определены, то в мифологии границы были более открытыми. Более того, для одних и тех же мифов параллельно существовало несколько версий, адаптированных под жизненные реалии. И сегодня женские образы в мифах древних греков можно интерпретировать по-разному - в зависимости от личных и социальных обстоятельств. По наблюдениям куратора Аннегрет Клюнкер (Annegret Klünker), в литературе последних лет женщины из античных мифов предстают в новых ипостасях, что и послужило поводом для организации берлинской выставки.

Менеджер Пенелопа и жертва виктимблейминга Медуза

Так, в разделе "Образцовые супруги" табличка рядом с бюстом Пенелопы указывает, что она, вопреки распространенным представлениям, не только была примером супружеской верности и 20 лет терпеливо ожидала Одиссея - этот образ идеальной жены особенно закрепился в Европе 19-го века. О других чертах Пенелопы тогда забыли: в отсутствие мужа, царя Итаки Одиссея, она еще и управляла царством, была умна, самостоятельна и обладала способностями руководителя.

Статуя Артемиды (конец 2-го века н.э.) - экспонат выставки "Богини и супруги. Женщины в античных мифах" в Берлине
Статуя Артемиды (конец 2-го века н.э.)Фото: Staatliche Museen zu Berlin, Antikensammlung / Johannes Laurentius

В тематическом разделе "Богини и границы" представлены статуи трех альфа-девушек: Афродиты, Афины и Артемиды. Все три богини проявляли амбивалентность, их сложно вписать в какие-либо конкретные рамки. Афродита, хотя была замужем за Гефестом и считается покровительницей брака, не раз грешила отношениями на стороне. Афина, одетая в доспехи, с копьем в руках, отвечала за технику, ремесла и искусство ведения войны - и взяла на себя воспитание родившегося без матери Эрихтония, ставшего позже царем Афин. Артемида также представляла из себя сложную фигуру и была не только богиней охоты и покровительницей животных - она помогала при беременности и родах, несмотря на то, что, как и Афина, предпочитала оставаться девственницей.

В экспозиционном разделе "Сильные и плохие" представлены амфоры с изображениями амазонок: необузданные, бесстрашные, с обнаженной грудью, не терпят при себе мужчин - и никак не соответствуют традиционным гендерным ролям. В древнегреческой мифологии амазонки ассоциируются с чужим, враждебным - и в то же время наделенным сексуальной притягательностью. Не они ли стали прообразом современной супергероини из комиксов?

Настоящим открытием для посетителей выставки становится горгона Медуза, которая слывет воплощением зла из-за своей способности обращать в камень каждого, кто осмелился на нее посмотреть.

Камея с изображением горгоны Медузы - экспонат выставки "Богини и супруги. Женщины в античных мифах" в Берлине
Камея с изображением горгоны МедузыФото: Staatliche Museen zu Berlin, Antikensammlung / Johannes Laurentius

При этом ее предыстория мало известна. Согласно мифам, Медуза будучи красивой девушкой была изнасилована богом морей Посейдоном в храме Афины, где искала защиты от преследования. Осквернение храма (не факт сексуального насилия!) разозлило богов, в результате Афина наказала не обидчика, а жертву - превратив Медузу в чудовище с женским лицом и змеями вместо волос. Чем не жертва виктимблейминга? Но и богини допускают ошибки.

Выставка продлится до 15 марта 2025 года. На ней можно не только подробно ознакомиться с историями, которые рассказывают 45 античных экспонатов, но и проголосовать за любимую богиню. Кстати, сейчас в рейтинге симпатий Медуза лидирует и опережает амазонок и Афину.

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